'టేక్ ఏ షార్ట్ బ్రేక్'- ఇది మనిషి కాదు, AI- గూగుల్ జెమినిలో త్వరలో రిమైండర్‌లు!

జెమినిలోని కొత్త అలర్ట్ వినియోగదారులకు ఇది మనిషి కాదు, AI అని గుర్తు చేయడంతో పాటు విరామం తీసుకోమని సూచిస్తుంది: రిపోర్ట్

Google Gemini may soon remind you to 'Try a short break'
Google Gemini may soon remind you to 'Try a short break' (Photo Credit- Google)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 28, 2026 at 5:16 PM IST

Hyderabad: గూగుల్ తన AI చాట్‌బాట్ జెమిని కోసం కొత్త వెల్‌నెస్ ఫీచర్‌ను పరీక్షిస్తోందని తెలుస్తోంది. నివేదికల ప్రకారం, కంపెనీ AIతో ఎక్కువ కాలం చాట్ చేసిన తర్వాత చిన్న విరామం తీసుకోవాలని వినియోగదారులను గుర్తు చేసే రిమైండర్ ఫీచర్‌పై పనిచేస్తోంది. ఈ ఫీచర్ ఇటీవల గూగుల్ యాప్ లేటెస్ట్ బీటా వెర్షన్‌లో కనిపించింది. అయితే ఇది వినియోగదారులందరికీ ఎప్పుడు అందుబాటులోకి వస్తుందనే దానిపై ఇంకా స్పష్టత రాలేదు.

ఆండ్రాయిడ్ అథారిటీ నివేదిక ప్రకారం, గూగుల్ యాప్ బీటా వెర్షన్ 17.3.59 APKని టియర్‌డౌన్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ ఫీచర్ సూచనలు కనిపించాయి. నిర్దిష్ట ఫ్లాగ్‌ను యాక్టివేట్ చేయడం వలన జెమినిలో పాప్-అప్ అలర్ట్ కనిపిస్తుందని నివేదిక వెల్లడించింది. ఈ అలర్ట్‌ "Try a short break" అనే టైటిల్​ను కలిగి ఉంటుందని తెలిపింది. ఇది ఆ వినియోగదారుడు చాలా కాలంగా జెమినితో చాట్ చేస్తున్నాడని, అది మనిషి కాదు కాబట్టి AI అసిస్టెంట్‌తో సంభాషణల సమయంలో విరామం తీసుకోవడం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని సూచిస్తుందని పేర్కొంది.

Google Gemini may soon remind you to 'Try a short break' (Photo Credit- Android Authority)

AIతో అతిగా సంభాషించడం వల్ల కలిగే ప్రమాదాలు: ఈ సందేశం జెమిని ఒక యంత్రం, మనిషి కాదనే విషయాన్ని ప్రత్యేకంగా నొక్కి చెబుతుంది. వినియోగదారులు AIతో అధికంగా భావోద్వేగ అనుబంధాన్ని పెంచుకోకుండా నిరోధించేందుకే గూగుల్ ఈ చర్యలు చేపట్టిందని భావిస్తున్నారు.

గత కొంతకాలంగా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక దేశాలలోని వినియోగదారులు ముఖ్యంగా యువత, కౌమారదశలో ఉన్నవారు AI చాట్‌బాట్‌లతో వ్యక్తిగత సంభాషణల్లో పాల్గొనడం, వాటితో భావోద్వేగపరంగా అనుబంధం ఏర్పరచుకోవడం, క్రమంగా AI నుంచి కూడా భావోద్వేగ మద్దతును ఆశిస్తున్నట్లు గుర్తించారు. ఇది వినియోగదారుడి మానసిక ఆరోగ్యానికి ప్రమాదకరంగా మారవచ్చు.

AIతో ఎక్కువసేపు సంభాషించడం వల్ల కొంతమంది మానసిక ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుందని నివేదికలు, పరిశోధనలు కూడా వెల్లడించాయి. ఈ నేపథ్యంలో గూగుల్ ఇప్పుడు ఈ రకమైన మైండ్‌ఫుల్‌నెస్ హెచ్చరికలపై పని చేస్తోందని తెలుస్తోంది. అయితే ఈ రిమైండర్‌లు ఈ రిమైండర్‌లు ఎంత తరచుగా లేదా ఎంత సమయం తర్వాత కనిపిస్తాయనే దానిపై ఎటువంటి సమాచారం ఇంకా అందుబాటులోకి రాలేదు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

