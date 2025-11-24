జెమినిలో 'Notebook Import' ఫీచర్!- ఇది ఎలా ఉపయోగపడుతుందంటే?

ETV Bharat / technology

గూగుల్ జెమినిలో త్వరలో "Notebook Import" ఫీచర్‌ వస్తోంది: రిపోర్ట్

The "Add Notebook" feature coming soon to Gemini will allow users to use NotebookLM files directly in chat.
The "Add Notebook" feature coming soon to Gemini will allow users to use NotebookLM files directly in chat. (Image Credit: Google)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 24, 2025 at 7:49 PM IST

3 Min Read
Hyderabad: గూగుల్ తన జెమిని ప్లాట్‌ఫామ్‌ను క్రమంగా ఆల్-ఇన్-వన్ సాధనంగా మారుస్తోంది. ఇది వినియోగదారులు తమ ఫైల్‌లు, డేటా, నోట్‌లను ఒకే చోట సజావుగా నిర్వహించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. తాజా సమాచారం ప్రకారం, గూగుల్ త్వరలో తన జెమిని​లో కొత్త "Notebook Import" ఫీచర్‌ను జోడించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఈ కొత్త ఫీచర్ మీ NotebookLM నోట్‌బుక్‌లను నేరుగా జెమినిలోకి Import చేసుకునేందుకు ఉపయోగపడుతుంది.

ప్రస్తుతం జెమినిలోని అటాచ్‌మెంట్‌ల విభాగం ఇమేజ్, ఫైల్, కోడ్ ఇంపోర్ట్ వంటి ఎంపికలను అందిస్తుంది. కానీ TestingCatalog నివేదిక ప్రకారం, అందులో త్వరలో "Add Notebook" అనే కొత్త ఆప్షన్ కన్పిస్తుంది. దీనర్థం మీరు ఇంతకుముందు NotebookLMలో సృష్టించిన నోట్‌బుక్‌లను జెమినిలోకి ఇంపోర్ట్ చేసుకుని చాట్‌లోనే మీ పనిని పూర్తి చేసుకోవచ్చు.

In this image you can see that the new NotebookLM option will appear in Gemini.
In this image you can see that the new NotebookLM option will appear in Gemini. (Image Credit: TestingCatalog)

కంపెనీ దీనిపై ఎటువంటి వివరాలను అధికారికంగా వెల్లడించనప్పటికీ, దీని తుది UI/UX ఇంకా అందుబాటులో లేనప్పటికీ కూడా కోడ్ మార్పులు గూగుల్ ఈ రెండింటిని ఒకే ఎకోసిస్టమ్​లోకి అనుసంధానిస్తున్నట్లు స్పష్టంగా సూచిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా పరిశోధన, డేటా విశ్లేషణ లేదా డాక్యుమెంట్ ఆధారిత పని చేసే వారికి ఇది గేమ్-ఛేంజర్ కావచ్చు.

In this coding it is visible that the coding of NotebookLM import is visible in Gemini.
In this coding it is visible that the coding of NotebookLM import is visible in Gemini. (Image Credit: TestingCatalog)

దీని ప్రయోజనాలు:

1. ఒకే చాట్‌లో పరిశోధనా సమాచారం, విశ్లేషణ: దీనర్థం మీరు ఇప్పుడు ఎక్కువ ట్యాబ్‌లు లేదా యాప్‌లను తెరవాల్సిన అవసరం ఉండదు. మీ పరిశోధన, గమనికలు, పత్రాలు, AI విశ్లేషణ అన్నీ ఒకే చోట (ఒకే చాట్ విండోలో) ఉంటాయి.

2. నోట్‌బుక్‌ఎల్‌ఎమ్, జెమినికి మధ్య మారాల్సిన అవసరం తక్కువ: ఇంతకుముందు సమాధానాలు లేదా సారాంశాలను పొందడానికి వినియోగదారులు ఈ రెండింటిలో ఒకదాని నుంచి మరొకదానికి మారాల్సి వచ్చేది. ఇప్పుడు NotebookLM చాలా వరకు మీ పనిని నిర్వహించగలదు. కాబట్టి మీరు తరచుగా యాప్​ల మధ్య మారాల్సిన అవసరం పెద్దగా ఉండదు.

3. నిర్మాణాత్మక గమనికలతో AI లైవ్ హెల్ప్: ఇప్పుడు NotebookLM మీ కోసం క్లీన్, వ్యవస్థీకృత నోట్స్​ను సృష్టిస్తుంది: బుల్లెట్ పాయింట్లు, సారాంశాలు, కీలక అంశాలు వంటివి. ఇందులో వర్క్ చేసుకుంటున్నప్పుడు దీనిలోని AI మీకు లైవ్​ హెల్ప్​ను అందిస్తుంది. అంటే దీనికి సంబంధించిన విషయాలను వివరిస్తూ మీ పరిశోధనను తక్షణమే అర్థం చేసుకోవడంలో ఇది మీకు సహాయపడుతుంది.

4. మల్టి-సోర్స్ డేటాతో వేగవంతమైన, టీప్ వర్క్‌ఫ్లోలు: దీనిలో మీరు అనేక రకాల ఫైల్‌లను (PDFs, Docs, Links, Research papers, etc) అప్లోడ్ చేయొచ్చు. NotebookLM వాటన్నింటినీ చదివి మీకు వెంటనే వాటి పోలికలు, సారాంశాలు, లోతైన విశ్లేషణ అన్నింటినీ ఒకే వర్క్‌ఫ్లోలోను అందిస్తుంది.

గూగుల్ ఈ మార్పులు ఎందుకు చేస్తోంది?: కొంతకాలంగా గూగుల్ Gemini, NotebookLM, Docs, ఇతర AI సేవల మధ్య సంబంధాలను బలోపేతం చేస్తోంది. కంపెనీ తన వినియోగదారులు ఈ ఉత్పత్తుల మధ్య ఆగాల్సిన అవసరం లేకుండా సజావుగా పనిచేసుకునేందుకు వీలు కల్పించాలని కోరుకుంటోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే తీసుకొస్తున్న ఈ "Notebook Import" ఫీచర్ విజయవంతమైతే, అది గూగుల్ AI ఎకో సిస్టమ్​ను మరింత బలోపేతం చేస్తుంది.

అందుబాటులోకి ఎప్పుడు రావచ్చు?: ప్రస్తుతానికి ఈ ఫీచర్ ప్రారంభ తేదీకి సంబంధించిన వివరాలేం బయటకురాలేదు. గూగుల్ ఇంకా దీని అభివృద్ధిపై పని చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో దీని పబ్లిక్ విడుదలకు సమయం పట్టవచ్చు. అయితే దీని రాకతో మరికొన్ని నెలల్లో జెమినిని వినియోగించడం సులభం, మరింత ఉపయోగకరంగా మారుతుందని కచ్చితంగా చెప్పవచ్చు.

