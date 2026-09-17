పిక్సెల్ ఫోన్లకు పొంచి ఉన్న 'జీరో-క్లిక్' ముప్పు- తప్పించుకోవాలంటే?
ఎటువంటి లింక్లు క్లిక్ చేయకుండానే పిక్సెల్ ఫోన్లు హ్యాక్ అయ్యే 'జీరో-క్లిక్' ముప్పును గూగుల్ ధృవీకరించింది. దీని నుంచి యూజర్ల ఫోన్లను సురక్షితంగా ఉంచేందుకు సరికొత్త సెక్యూరిటీ అప్డేట్ను తీసుకొచ్చింది.
Published : September 17, 2026 at 4:43 PM IST
Hyderabad: టెక్ దిగ్గజం గూగుల్ పిక్సెల్ ఫోన్లలో దాగి ఉన్న అత్యంత ప్రమాదకరమైన భద్రతా లోపాన్ని అధికారికంగా ధృవీకరించింది. హ్యాకర్లు ఈ కీలకమైన లోపాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని ఇప్పటికే కొంతమంది టార్గెటెడ్ యూజర్ల ఫోన్లలోకి అక్రమంగా చొరబడినట్లు కంపెనీ గుర్తించింది. ఈ తీవ్రమైన భద్రతా ముప్పు ఫోన్లోని అత్యంత కీలకమైన విభాగమైన మోడెమ్ (Modem)లో దాగి ఉండటం గమనార్హం. మోడెమ్ అనేది మీ ఫోన్ను మొబైల్ నెట్వర్క్, ఇంటర్నెట్తో కనెక్ట్ చేసే కీలక విభాగం.
ఈ నేపథ్యంలో గూగుల్ నిన్న అంటే సెప్టెంబర్ 16, 2026న, పిక్సెల్ యూజర్ల కోసం లేటెస్ట్ Android 17 QPR1 అప్డేట్ను విడుదల చేసింది. ఈ అప్డేట్లో హ్యారీ పాటర్ స్పెషల్ థీమ్స్, కాంటాక్ట్ VIP వంటి కొత్త ఫీచర్లు ఉన్నాయి. అయితే వీటన్నింటినీ మించి అత్యంత కీలకమైన విషయం ఏంటంటే.. ఈ ఒక్క అప్డేట్లో ఏకంగా 200కి పైగా భద్రతా లోపాలను గూగుల్ పరిష్కరించింది. ఆ జాబితాలో ఈ ప్రమాదకర మోడెమ్ లోపానికి సంబంధించిన అత్యవసర సెక్యూరిటీ ఫిక్స్ కూడా ఉండటం విశేషం.
ఈ తీవ్రమైన భద్రతా లోపాన్ని పరిశ్రమలో CVE-2026-58704గా ట్రాక్ చేస్తున్నారు. ఈ లోపం హ్యాకర్లకు ఫోన్ భద్రతా వ్యవస్థలను సులభంగా దాటవేయడానికి వీలు కల్పించింది. ఇందులో అత్యంత ఆందోళనకరమైన, భయానకమైన అంశం.. ఈ దాడి జరగడానికి బాధిత యూజర్లు ఎలాంటి అనుమానాస్పద లింక్లపై క్లిక్ చేయాల్సిన పనిగానీ, లేదా ఎలాంటి హానికర ఫైళ్లను డౌన్లోడ్ చేయాల్సిన అవసరంగానీ లేకపోవడం. హ్యాకర్లు ఎక్కడో రిమోట్ లొకేషన్ నుంచే నేరుగా ఫోన్ను తమ ఆధీనంలోకి తీసుకోగలరు. సైబర్ సెక్యూరిటీ ప్రపంచంలో దీనినే అత్యంత ప్రమాదకరమైన 'జీరో-క్లిక్ అటాక్' (Zero-click attack) అంటారు. ఒక్కసారి ఈ దాడికి గురైతే బాధితుల ఫోన్లో ఉన్న అత్యంత సున్నితమైన, వ్యక్తిగత, రహస్య సమాచారం అంతా హ్యాకర్ల చేతుల్లోకి వెళ్లే ప్రమాదం ఉంది.
అయితే ఈ సైబర్ దాడులు చాలా పరిమిత స్థాయిలో, పక్కా ప్రణాళికతో నిర్దిష్ట వ్యక్తులను లక్ష్యంగా చేసుకుని జరిగాయని గూగుల్ స్పష్టం చేసింది. అంటే, ఈ దాడి సాధారణ ప్రజలందరిపై విచక్షణారహితంగా కాకుండా, కేవలం కొంతమంది కీలక వ్యక్తుల ఫోన్లను మాత్రమే టార్గెట్ చేసుకుని జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. అయినప్పటికీ, ఈ సైబర్ దాడి వల్ల ఏయే పిక్సెల్ మోడల్స్ ప్రభావితమయ్యాయి, అలాగే ఇప్పటివరకు మొత్తం ఎంతమంది యూజర్లు దీని బారిన పడ్డారు అనే కీలక విషయాలను గూగుల్ ఇంకా అధికారికంగా వెల్లడించలేదు. ఈ దాడులకు సంబంధించిన మరిన్ని సాంకేతిక వివరాలను గూగుల్ ప్రస్తుతానికి గోప్యంగా ఉంచింది.
మరి ఈ ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకోవడం ఎలా?: పిక్సెల్ ఫోన్ వినియోగదారులకు ఊరటనిచ్చే విషయం ఏంటంటే, గూగుల్ ఈ ప్రమాదకరమైన లోపాన్ని ఇప్పటికే పరిష్కరించింది (ప్యాచ్ చేసింది). మీ దగ్గర పిక్సెల్ ఫోన్ ఉంటే వెంటనే అప్డేట్ చేసుకోవడం చాలా అవసరం. అందుకోసం ఈ స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వండి:
- మీ పిక్సెల్ ఫోన్ అన్లాక్ చేయండి.
- సెట్టింగ్స్ (Settings) లోకి వెళ్లండి.
- అక్కడ సిస్టమ్ (System)పై ట్యాప్ చేయండి.
- సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్స్ (Software Updates) అనే ఆప్షన్ ఎంచుకోండి.
- సిస్టమ్ అప్డేట్ (System Update)పై క్లిక్ చేసి లేటెస్ట్ వెర్షన్ను ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి.
- మీ ఫోన్లో అప్డేట్ కనిపిస్తే వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేయండి.
ఈ ప్రాసెస్ పూర్తయ్యాక మీ ఫోన్ ఆ ప్రమాదకర సైబర్ దాడి నుంచి పూర్తిగా సురక్షితంగా మారుతుంది. ఈ ఘటన ద్వారా మన ఫోన్లను ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేసుకోవడం ఎంత అవసరమో మరోసారి అర్థమవుతోంది. హ్యాకర్ల బారి నుంచి తప్పించుకోవడానికి సెక్యూరిటీ ప్యాచ్లను సకాలంలో ఇన్స్టాల్ చేయడమే అత్యంత సులభమైన మార్గం.