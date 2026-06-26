ETV Bharat / technology

ఇన్వెస్టర్లకు డబుల్ ధమాకా: ఆండ్రాయిడ్ యాప్‌గా గూగుల్ ఫైనాన్స్.. వెబ్‌లోనూ క్రేజీ ఫీచర్లు!

వెబ్ వర్షన్‌కే పరిమితమైన గూగుల్ ఫైనాన్స్ ఎట్టకేలకూ ఆండ్రాయిడ్ యాప్ రూపంలో మొబైల్ వినియోగదారుల ముందుకు వచ్చింది. యాప్‌తో పాటు వెబ్‌లోనూ కంపెనీ పలు కీలక ఫీచర్లను జోడించింది.

Google Finance is now out of beta with new features and a dedicated app
Google Finance is now out of beta with new features and a dedicated app (Photo Credit- Google)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 26, 2026 at 4:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: గూగుల్ ఫైనాన్స్ ఎట్టకేలకూ బీటా దశ దాటి పూర్తి స్థాయిలో లాంఛ్ అయ్యింది. సాఫ్ట్‌వేర్ దిగ్గజం గూగుల్ దీని కోసం సరికొత్త ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్‌ను అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఈ మేజర్ అప్‌డేట్‌తో పాటు వినియోగదారుల కోసం కీలక ఫీచర్లను కూడా పరిచయం చేసింది.

కీలక ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే:

  • ప్రత్యేక ఆండ్రాయిడ్ యాప్: ఇప్పటివరకు వెబ్ వర్షన్‌కే పరిమితమైన గూగుల్ ఫైనాన్స్‌కు ఇక సొంత మొబైల్ యాప్ వచ్చేసింది. వినియోగదారులు ఇప్పుడు ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్‌లోనే పూర్తి స్థాయి ఫీచర్లతో యాప్‌ను ఉపయోగించవచ్చు.
  • రియల్-టైమ్ పోర్ట్‌ఫోలియో ట్రాకింగ్: మీ స్టాక్స్, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, ETFల పెట్టుబడుల పోర్ట్‌ఫోలియోను ఎప్పటికప్పుడు సులభంగా ట్రాక్ చేయొచ్చు. తద్వారా లాభ, నష్టాలను రియల్-టైమ్‌లో పర్యవేక్షించవచ్చు.
  • కస్టమైజ్డ్ ఇన్‌సైట్స్: మీరు పెట్టుబడి పెట్టిన షేర్లు, వాచ్‌లిస్ట్ ఆధారంగా మీకు సరిపోయే పర్సనలైజ్డ్ ఆర్థిక విశ్లేషణలను ఈ యాప్ అందిస్తుంది. మార్కెట్ ట్రెండ్స్, కంపెనీ న్యూస్ మీ పోర్ట్‌ఫోలియోకు తగ్గట్టుగా వస్తాయి.
  • AI డైలీ బ్రీఫింగ్స్: గూగుల్ ఫైనాన్స్‌కు సరికొత్త ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) సామర్థ్యాలను జోడించారు. దీని ద్వారా మీకు నచ్చిన స్టాక్స్, సెక్టార్లపై ప్రతిరోజూ ఉదయం AI రూపొందించిన మార్కెట్ సారాంశాలను (Daily Briefings) పొందవచ్చు.

గూగుల్ ఫైనాన్స్ ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్: గూగుల్ తన ఫైనాన్స్ అప్లికేషన్‌ను నిలిపివేసి చాలా ఏళ్లే అయ్యింది. అయితే, ఈ టూల్‌ను కొన్నేళ్లుగా కేవలం వెబ్ ఇంటర్‌ఫేస్‌గా బీటాగానే నడిచిన తర్వాత, కొత్త గూగుల్ ఫైనాన్స్ యాప్ ఇప్పుడు గూగుల్ ప్లే స్టోర్‌లో అందుబాటులోకి వచ్చింది. యాప్‌లో జూన్ 26, 2026 అప్‌డేట్ టైమ్ స్టాంప్ స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది, ఇది కొత్త లాంఛ్‌ను ధృవీకరిస్తోంది. ఈ అప్లికేషన్ ఆండ్రాయిడ్ స్మార్ట్‌ఫోన్లు, ఆండ్రాయిడ్ ట్యాబ్లెట్లు రెండింటిలోనూ అందుబాటులో ఉంది.

వెబ్ ఇంటర్‌ఫేస్ మాదిరిగానే, గూగుల్ ఫైనాన్స్ యాప్‌లో కూడా యూజర్లు తమ వాచ్‌లిస్ట్‌ను యాక్సెస్ చేయవచ్చు, రియల్-టైమ్ డేటాను చూడొచ్చు. ఇందులో లైవ్ ఫైనాన్షియల్ న్యూస్ ఫీడ్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. యాపిల్ స్టాక్స్ (Apple Stocks) యాప్ తరహాలోనే, వినియోగదారులు తమ వాచ్‌లిస్ట్‌లోని స్టాక్స్‌కు సంబంధించిన కస్టమైజ్డ్ వార్తలను ఇక్కడ పొందవచ్చు. వీటితో పాటు, కొత్త గూగుల్ ఫైనాన్స్ యాప్‌లో 'AI రీసెర్చ్ టూల్', AI-ఆధారిత 'కీ మూమెంట్స్' (Key Movements) వంటి ఫీచర్లను కూడా పరిచయం చేశారు. ఈ కీ మూమెంట్స్ ఫీచర్ ఒక నిర్దిష్ట స్టాక్ ధర ఎందుకు ఆ విధంగా హెచ్చుతగ్గులకు లోనయిందనే విషయాన్ని క్లియర్​గా వివరిస్తుంది.

ముఖ్యంగా, ఈ ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్‌లో వెబ్ వెర్షన్‌లో ఉన్న అన్ని ఫీచర్లు అందుబాటులో లేవు. అయితే రాబోయే నెలల్లో వెబ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌కు సంబంధించిన మరిన్ని ఫీచర్లను మొబైల్ యాప్‌లోకి తీసుకురానున్నట్లు గూగుల్ తెలిపింది. వీటిలో లైవ్ ఎర్నింగ్స్ కాల్స్ (Live Earnings Calls), కొత్తగా యాడ్ చేసిన పోర్ట్‌ఫోలియో, టాస్క్ ఫీచర్లు ఉన్నాయి.

గూగుల్ ఫైనాన్స్ వెబ్ కొత్త ఫీచర్లు:

కొత్త పోర్ట్‌ఫోలియో (New Portfolio): గూగుల్ ఫైనాన్స్‌లో ఈ అప్డేటెడ్ పోర్ట్‌ఫోలియో ఫీచర్ రోల్ అవుట్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రారంభమయింది. ఇది యూజర్ల పెట్టుబడులకు అనుగుణంగా కస్టమైజ్డ్ ఇన్‌సైట్స్‌ను అందిస్తుంది. వినియోగదారుల పెట్టుబడులన్నింటినీ ఒకే డ్యాష్‌బోర్డ్‌లోకి చేర్చి, వాటి పెర్ఫార్మెన్స్ డేటా, అసెట్ అలొకేషన్‌పై కీలక విశ్లేషణలను చూపిస్తుంది. యూజర్లు తమ హోల్డింగ్స్‌ స్క్రీన్‌షాట్‌ను షేర్ చేయడం ద్వారా లేదా CSV, PDF ఫైళ్లను అప్‌లోడ్ చేయడం ద్వారా గూగుల్ ఫైనాన్స్‌లో కొత్త పోర్ట్‌ఫోలియోను క్రియేట్ చేయవచ్చు. లేదంటే, మాన్యువల్‌గా లేదా AIకి వివరించి కూడా సెటప్ చేసుకోవచ్చు. ఒకసారి పోర్ట్‌ఫోలియో సెటప్ అయ్యాక, ఇందులోని రీసెర్చ్ టూల్‌ను ఉపయోగించి 'ప్రస్తుతం నా పోర్ట్‌ఫోలియోలో ఏ రంగాలకు తక్కువ ప్రాతినిధ్యం ఉంది?' లేదా 'నా ఫిక్స్‌డ్ ఇన్‌కమ్ అలొకేషన్ లాంగ్-టర్మ్ గ్రోత్ పొటెన్షియల్‌పై ఎలా ప్రభావం చూపుతుంది?' వంటి ప్రశ్నలను AIని అడిగడం ద్వారా తమ పెట్టుబడులను మరింత మెరుగుపరుచుకోవచ్చు.

టాస్క్ క్రియేషన్: వెబ్‌లోని గూగుల్ ఫైనాన్స్‌లో కూడా టాస్క్‌లను సెటప్ చేసుకునే సౌలభ్యం లభిస్తోంది. ఉదాహరణకు, ప్రధాన స్టాక్స్ లేదా క్రిప్టోకరెన్సీల్లో రాత్రికి రాత్రే చోటుచేసుకున్న కీలక పరిణామాలను విశ్లేషిస్తూ రోజూ ప్రీ-మార్కెట్ బ్రీఫింగ్ పంపమని ఈ టూల్‌ను కోరవచ్చు. యూజర్లు తమ ఇష్టానుసారం షెడ్యూల్ లేదా సూచనలను మార్చుకోవచ్చు. తమ వాచ్‌లిస్ట్ లేదా పోర్ట్‌ఫోలియో ఆధారంగా పెట్టుబడులపై కస్టమైజ్డ్ ఇన్‌సైట్స్ పొందేలా కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ నోటిఫికేషన్‌లు వెబ్‌లోని గూగుల్ ఫైనాన్స్‌లో ఉన్న రీసెర్చ్ ప్యానెల్‌లో కనిపిస్తాయి. అదే ఆండ్రాయిడ్ లేదా iOS వెర్షన్లలో అయితే గూగుల్ యాప్ ద్వారా నేరుగా వినియోగదారుడి ఫోన్‌కే వస్తాయి.

TAGGED:

GOOGLE FINANCE APP FOR ANDROID
GOOGLE FINANCE NEW FEATURES
GOOGLE FINANCE PORTFOLIO
GOOGLE FINANCE UPDATES
GOOGLE FINANCE LAUNCHES ANDROID APP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.