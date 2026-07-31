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రోబోటిక్ రంగంలో గూగుల్ సంచలనం- మనిషి శరీరంలా కదలగల 'జెమిని రోబోటిక్స్ 2'!

గూగుల్ డీప్‌మైండ్ హ్యూమనాయిడ్ రోబోల కోసం మూడు సరికొత్త జెమిని ఏఐ మోడళ్లను పరిచయం చేసింది. ఇవి రోబోల పూర్తి శరీర కదలికలను నియంత్రిస్తూ, క్లిష్టమైన పనులను స్వయంచాలకంగా పూర్తి చేయగలవు.

Google DeepMind Unveils Gemini Robotics 2 Models for Humanoid Dexterity and Whole-Body Motion
Google DeepMind Unveils Gemini Robotics 2 Models for Humanoid Dexterity and Whole-Body Motion (Photo Credit- Google DeepMind)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 31, 2026 at 12:35 PM IST

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Hyderabad: రోబోటిక్ రంగంలో గూగుల్ సరికొత్త సంచలనానికి తెరలేపింది. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) రీసెర్చ్ ల్యాబ్ 'గూగుల్ డీప్‌మైండ్' హ్యూమనాయిడ్ (మనిషి రూపం ఉన్న) రోబోల కోసం అత్యంత శక్తివంతమైన మూడు AI మోడళ్లను పరిచయం చేసింది. అవి: Gemini Robotics 2, Gemini Robotics ER 2, Gemini Robotics On-Device 2.

సాధారణంగా ఇరుకైన ప్రదేశాలలో వంగడం, నడవడం, బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడం వంటి శారీరక కదలికలు రోబోలకు చాలా క్లిష్టమైన ప్రక్రియలు. అయితే, ఈ 'జెమిని రోబోటిక్స్ 2' మోడళ్లు రోబోల పనితీరును సరికొత్త స్థాయికి తీసుకెళ్తాయని గూగుల్ పేర్కొంది.

గత వెర్షన్లతో పోలిస్తే, ఈ కొత్త AI మోడల్ రోబోల పైభాగంతో పాటు పూర్తి శరీర కదలికలను (Whole-body motions) అత్యంత కచ్చితత్వంతో నియంత్రించగలదని చెబుతోంది. దీనివల్ల రోబోలు కేవలం చిన్నపాటి పనులకే పరిమితం కాకుండా, వందలాది దశలతో కూడిన క్లిష్టమైన గృహ అవసరాలను సైతం స్వయంచాలకంగా (Automate) పూర్తి చేయగలవని సంస్థ వెల్లడించింది. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క మోడల్​ గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం రండి.

1. జెమిని రోబోటిక్స్ 2- పూర్తి శరీర కదలికలు: జెమిని రోబోటిక్స్ 2 అనేది ఒక వినూత్నమైన 'విజన్-లాంగ్వేజ్-యాక్షన్' (VLA) మోడల్. ఇది చూసే దృశ్యాలను (Vision), మనం చెప్పే భాషను (Language) రోబోట్ కదలికలుగా (Motor control) మారుస్తుంది.

  • పూర్తి నియంత్రణ: ఈ మోడల్ హ్యూమనాయిడ్ రోబోల కాళ్ల నుంచి వేలికొనల వరకు (Whole-body motions) అత్యంత కచ్చితత్వంతో నియంత్రించగలదు.

ఉదాహరణకు: 'అప్‌ట్రానిక్' సంస్థకు చెందిన 'అపోలో 2' రోబోను నియంత్రిస్తున్నప్పుడు.. దానికి "కింది అరలో ఉన్న పచ్చటి డబ్బాలో వాటరింగ్ కాన్ పెట్టు" అని ఆదేశిస్తే చాలు. అది ఆ మాటలను అర్థం చేసుకుని, ఆ పాత్రను చేతిలోకి తీసుకుని, షెల్ఫ్ వైపు నడుచుకుంటూ వెళ్లి, సరిగ్గా ఆ డబ్బాలో ఉంచుతుంది.

  • చాకచక్యం (Dexterity): అపోలో 2 రోబోకు ఉన్న 5 వేళ్లు, 22-డిగ్రీల ఫ్రీడమ్ కలిగిన చేతులను నియంత్రిస్తూ.. తాడు ముడి వేయడం లేదా జిప్‌లాక్ బ్యాగును సీల్ చేయడం వంటి పనులను కూడా ఇది చేయించగలదు. అలాగే సాధారణ రెండు వేళ్లు ఉన్న గ్రిప్పర్లను ఉపయోగించి వస్తువులను ఒకదాని పక్కన ఒకటి ఖాళీ లేకుండా గట్టిగా అమర్చడం (Tight packing) వంటి పనులను కూడా చేయగలదు.

2. 'జెమిని రోబోటిక్స్ ER 2'- ఆలోచించే శక్తి, భాగస్వామ్యం: ఇది ఒక 'ఎంబోడీడ్ రీజనింగ్' (ER), 'విజన్ లాంగ్వేజ్ మోడల్' (VLM). ఇది ఒక స్వతంత్ర ఏజెంట్‌లా (సొంతంగా ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకునే శక్తితో) పనిచేస్తుంది.

  • నిర్ణయాధికారం: దీని సహాయంతో రోబోలు మనుషులతో మాట్లాడగలవు, భౌతిక ప్రపంచాన్ని అర్థం చేసుకోగలవు, కొన్ని నిమిషాల పాటు సాగే వందలాది దశలతో కూడిన క్లిష్టమైన గృహ అవసరాలను సైతం స్వయంచాలకంగా (Automate) ప్లాన్ చేసుకోగలవు.
  • మల్టీ-రోబోట్ కొలాబరేషన్: రోబోలు ఒక టీమ్‌లా కలిసి పనిచేసే సరికొత్త సామర్థ్యాన్ని ఇది పరిచయం చేసింది. దీనివల్ల వేర్వేరు రకాల రోబోలు పరస్పరం మాట్లాడుకుంటూ, ఒకే రోబోట్ ఒంటరిగా చేయలేని అత్యంత సంక్లిష్టమైన పెద్ద పనులను సైతం కలిసికట్టుగా పూర్తి చేయగలవు.

3. 'జెమిని రోబోటిక్స్ ఆన్-డివైస్ 2'- లోకల్ రన్నింగ్: ఇది రోబోటిక్ పరికరాలపై నేరుగా (Locally) రన్ అవ్వడానికి ఆప్టిమైజ్ చేసిన గూగుల్ అత్యంత సమర్థవంతమైన VLA మోడల్.

  • ఇంటర్నెట్ అవసరం లేదు: రోబోలు ఎటువంటి ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ లేదా నెట్‌వర్క్ ఆలస్యం (Latency) లేకుండా వేగంగా పనిచేయాల్సిన పరిస్థితుల్లో ఇది ఎంతో సహాయపడుతుంది.
  • త్వరగా అలవాటు పడటం: జెమిని రోబోటిక్స్ 1.5 లోని "మోషన్ ట్రాన్స్ఫర్" (కదలికలను బదిలీ చేసే) సాంకేతికత ఆధారంగా దీన్ని రూపొందించారు. దీని సహాయంతో, ఈ మోడల్ కేవలం కొన్ని గంటల వ్యవధిలోనే.. కేవలం 200 కంటే తక్కువ ఉదాహరణల (Examples) డేటాతో సరికొత్త రోబోల శరీరాలకు సులభంగా అలవాటు పడిపోగలదు. రోబోట్ ఆకారం, దాని సెన్సార్లు, కదలికల పరిధులు పూర్తిగా భిన్నంగా ఉన్నప్పటికీ ఇది అద్భుతంగా పనిచేస్తుందని గూగుల్ డీప్‌మైండ్ చెబుతోంది.

ప్రస్తుతానికి ఈ రోబోల కదలికల వేగం ఇంకా పెరగాల్సి ఉన్నప్పటికీ.. మనుషుల స్థాయి కచ్చితత్వాన్ని, వేగాన్ని అందుకోవడానికి తమ పరిశోధనలను మరింత ముందుకు తీసుకెళ్తున్నట్లు సంస్థ వెల్లడించింది. ఇది భవిష్యత్తులో మన దైనందిన జీవితాలను, పారిశ్రామిక రంగాన్ని శాసించే సరికొత్త 'హ్యూమనాయిడ్ విప్లవానికి' నాంది పలకడమే కాకుండా.. రోబోల వాడకాన్ని పూర్తిగా మార్చగలదు.

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