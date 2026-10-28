ఊహలకు ఊపిరిపోసే గూగుల్ 'Genie 4'- లైవ్లోనే డిజిటల్ లోకాన్ని మార్చేయొచ్చు!
గూగుల్ డీప్మైండ్ 'Genie 4' వరల్డ్ మోడల్ను ప్రకటించింది. ఇది కేవలం టెక్స్ట్ లేదా ఫొటో ఆధారంగా ఓ ఊహా లోకాన్ని సృష్టించడమే కాకుండా అందులో స్వేచ్ఛగా సంచరించడానికి, లైవ్లోనే దృశ్యాలను మార్చడానికి అనుమతిస్తుంది.
Published : October 28, 2026 at 4:19 PM IST
Hyderabad: ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) సాంకేతిక పరిజ్ఞానంలో గూగుల్ డీప్మైండ్ విభాగం మరో కీలకమైన పురోగతిని సాధించింది. 'Genie 4' పేరుతో సరికొత్త వరల్డ్ మోడల్ను తీసుకొచ్చింది. ఇది వినియోగదారుల టెక్స్ట్ లేదా ఇమేజ్ ఇన్పుట్ల ఆధారంగా వాస్తవ ప్రపంచాన్ని తలపించే వర్చువల్ పరిసరాలను సృష్టిస్తుంది. సంప్రదాయ వీడియో జనరేటర్ల పరిమితులను అధిగమిస్తూ, రియల్-టైమ్లో స్పందించే ఇంటరాక్టివ్ సిమ్యులేషన్లను రూపొందించడం దీని ప్రత్యేకత. అంటే.. సాధారణంగా వీడియో జనరేటర్లు ఇచ్చే వీడియోను మనం చూడటం మాత్రమే చేయగలం. కానీ 'Genie 4' సృష్టించే ప్రపంచంలో గేమ్లో మాదిరిగా కీబోర్డ్ సహాయంతో సంచరించవచ్చు, ఒక చిన్న కమాండ్ లేదా టెక్స్ట్తో లైవ్లోనే దృశ్యాలను క్షణాల్లో మార్చేయవచ్చు.
కీలక ఫీచర్లు- ప్రత్యేకతలు:
- రియల్-టైమ్ ఇంటరాక్టివిటీ: వినియోగదారుడి తదుపరి చర్యకు అనుగుణంగా వర్చువల్ వాతావరణం క్షణక్షణం మారుతుంది. ఇది కేవలం ఒక దృశ్యానికే పరిమితం కాకుండా, సంపూర్ణ డిజిటల్ ప్రపంచాన్ని రియల్ టైమ్లో రన్ చేస్తుంది.
- సహజసిద్ధమైన భౌతిక నియమాలు: ఈ మోడల్లో వస్తువుల కదలికలు, గాలి తీవ్రత వంటి అంశాలు సహజ భౌతిక నియమాలకు (Physics) లోబడి ఉంటాయి. దృశ్యాలు అత్యంత వాస్తవికంగా కనిపిస్తాయి.
- ఇంటిగ్రేటెడ్ ఆడియో: ఇందులో మొదటిసారిగా అంతర్నిర్మిత ఆడియో సపోర్ట్ను ప్రవేశపెట్టారు. గాలి శబ్దాలు, సముద్ర అలల చప్పుడు, నేపథ్య సంగీతంతో పాటు పాత్రల సంభాషణలు కూడా రియల్ టైమ్లో జనరేట్ అవుతాయి.
- జెమిని ఇంటెలిజెన్స్: ఈ మోడల్ గూగుల్ జెమిని ఓమ్ని టెక్నాలజీతో పనిచేస్తుంది. దీనివల్ల పరిసరాలు ఎంత వేగంగా మారినా, సీన్ మధ్యలో కట్ అయినట్లు లేదా గందరగోళంగా అనిపించకుండా సజావుగా కొనసాగుతుంది.
దీంతో ఏం చేయొచ్చు?: 'Genie 4' సాంకేతికత ద్వారా కేవలం ఒక ఫొటో ఆధారంగా సరికొత్త వర్చువల్ లోకాన్ని సృష్టించవచ్చు. వినియోగదారులు కీబోర్డ్ కమాండ్లు లేదా సాధారణ టెక్స్ట్ ప్రాంప్ట్ల సహాయంతో దాన్ని లైవ్లోనే క్షణాల్లో మార్పులు చేయవచ్చు. కేవలం ఒక చిన్న కమాండ్తో ఎండగా ఉన్న వాతావరణాన్ని వర్షంగా మార్చడం, కెమెరా కోణాన్ని (Angle) మార్చడం, లేదా దృశ్యంలోకి కొత్త వ్యక్తులను ప్రవేశపెట్టడం వంటి పనులను క్షణాల్లో పూర్తి చేయవచ్చు. వినియోగదారుల సూచనలను అంతర్నిర్మిత జెమిని సాంకేతికత కచ్చితత్వంతో విశ్లేషించి, ఆయా సీన్లకు అనుగుణంగా పరిసరాలను తక్షణమే మారుస్తుంది.
Today we're introducing Genie 4 — our newest interactive world model from @GoogleDeepMind 🌐 https://t.co/iE4WEWZRN4— Google (@Google) October 27, 2026
Genie 4 ఎలా పనిచేస్తుంది?:
గూగుల్ డీప్మైండ్ రూపొందించిన 'Genie 4' గూగుల్ జెమిని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) మోడళ్ల ఆధారంగా పనిచేస్తుంది. దీని పనితీరు ప్రధానంగా రెండు విభాగాలుగా సాగుతుంది:
This is Genie 4, our most realistic and interactive world model yet. 🌐 Explore dynamic environments in real time to see how the scene responds, sounds, and how the people in it move, react, and speak.— Google DeepMind (@GoogleDeepMind) October 27, 2026
- జెమిని ఓమ్ని (Gemini Omni) పాత్ర: వర్చువల్ ప్రపంచం ఎలా కనిపించాలి? అక్కడ భౌతిక నియమాలు (Physics) ఎలా ఉండాలి? అనే అంశాలను ఇది నియంత్రిస్తుంది. డిజిటల్ ప్రపంచాన్ని నిజ ప్రపంచంలా సహజంగా ఉంచడం దీని ప్రధాన బాధ్యత.
- ఇతర జెమిని మోడల్స్ పాత్ర: ఈ మోడళ్లు తార్కిక ఆలోచనను (Reasoning) జోడిస్తాయి. సృష్టించిన ఆయా దృశ్యాలలో ఏం జరుగుతుందో నిరంతరం గమనిస్తూ, సంఘటనలన్నీ ఒక పద్ధతి ప్రకారం, నమ్మశక్యంగా సాగేలా చూస్తాయి.
ఈ రెండు సాంకేతికతల సమన్వయంతో 'Genie 4' ఒక దృశ్యంలో "తదుపరి క్షణంలో ఏం జరగబోతోంది" (What happens next) అనే అంశాన్ని ముందుగానే ఊహించి సిమ్యులేట్ చేయగలదు.
వినియోగదారులుఏదైనా ఒక దృశ్యాన్ని (Scene) ఇన్పుట్గా ఇస్తే చాలు.. దానికి ఆ వర్చువల్ ప్రపంచం ఎలా స్పందిస్తుంది, ఎలాంటి శబ్దాలు రావాలి, అందులోని వ్యక్తుల కదలికలు, వారి సంభాషణలు ఎలా ఉండాలనే ప్రతి అంశాన్ని 'Genie 4' స్వయంగా సృష్టించి చూపిస్తుంది.
Excited to share Genie 4 today our most realistic and interactive world model: - steer dynamic environments in real time, shaping events, camera angles, and actions - generate native audio matched to the world, from realistic background sounds to characters who can converse in real time! - simulate photorealistic scenes and real-world physics - create more coherent multi-step events through reasoning from Gemini We've started to roll out as a research preview to trusted testers. Coming soon to Google AI Ultra subscribers in Project Genie and early access partners via the Gemini API and AI Studio.— Sundar Pichai (@sundarpichai) October 27, 2026
లభ్యత- వినియోగం: ప్రస్తుతం ఈ సాంకేతికత 'రీసెర్చ్ ప్రివ్యూ' (Research Preview) దశలో ఉంది. విశ్వసనీయ టెస్టర్లకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంచి, వారి నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ సేకరిస్తున్నారు. విస్తృత విడుదలకు ముందు, ఇది ప్రాజెక్ట్ జీనీ ద్వారా గూగుల్ AI అల్ట్రా సబ్స్క్రైబర్లకు, అలాగే జెమిని API, గూగుల్ AI స్టూడియో ద్వారా డెవలపర్లకు తొలుత అందుబాటులోకి రానుంది. గేమ్ డిజైనింగ్, యానిమేషన్, రోబోటిక్స్ రంగాలలో ఈ సాంకేతికత విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకురానుంది.