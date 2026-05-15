గూగుల్ బిగ్ షాక్- ఇకపై అందరికీ 15GB ఫ్రీ స్టోరేజ్ లభించదు

గూగుల్ తన అకౌంట్ పాలసీలో సైలెంట్‌గా భారీ మార్పు చేసింది. ఇప్పటివరకు కొత్త యూజర్లకు ఉచితంగా వచ్చే 15GB క్లౌడ్ స్టోరేజ్‌కు ఇప్పుడు ఫోన్ నంబర్ వెరిఫికేషన్ తప్పనిసరి చేసింది. పూర్తి వివరాలు ఇవే..!

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 15, 2026 at 5:11 PM IST

Updated : May 15, 2026 at 5:17 PM IST

Hyderabad: గూగుల్ తన అకౌంట్ స్టోరేజ్ పాలసీలో కీలక మార్పు చేసింది. ఇకపై ఫోన్ నంబర్‌తో వెరిఫై చేసిన అకౌంట్లకు మాత్రమే 15GB ఉచిత స్టోరేజ్ లభిస్తుంది. ఇప్పటివరకు గూగుల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయగానే వినియోగదారులకు జీమెయిల్, డ్రైవ్, ఫొటోస్‌కు కలిపి మొత్తం 15GB ఫ్రీ స్టోరేజ్ ఆటోమేటిక్‌గా వచ్చేది. యాపిల్, ఇతర కంపెనీలతో పోలిస్తే గూగుల్ ఇచ్చే ఈ 15GB చాలా ఎక్కువ. సాధారణ వినియోగదారులకు ఇది ఏళ్ల తరబడి సరిపోయేది.

ఇంకా క్లియర్​గా చెప్పాలంటే యాపిల్ కంపెనీ 5GB మాత్రమే ఇస్తుండగా, గూగుల్ దానికి మూడు రెట్లు (15GB) ఎక్కువగా ఇచ్చేది. దీంతో ఫోన్ మెమరీ నిండినా గూగుల్ డ్రైవ్‌లో హాయిగా బ్యాకప్ చేసుకునే వెసులుబాటు ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు కొత్త అకౌంట్ సెటప్‌లో గూగుల్ ఒక నిబంధన పెట్టింది.

తాజాగా ఒక యూజర్‌కు అకౌంట్ సెటప్ సమయంలో వచ్చిన నోటీసులో, "మీ అకౌంట్‌లో 5GB స్టోరేజ్ ఉంది. ఫోన్ నంబర్‌తో గూగుల్ ఫొటోస్, డ్రైవ్, జీమెయిల్‌కు మరింత స్టోరేజ్ పొందండి. ఫోన్ నంబర్ వాడి 15GB స్టోరేజ్‌ను ఉచితంగా అన్‌లాక్ చేసుకోండి లేదా 5GBతోనే కొనసాగండి" అని ఉంది.

దీన్నిబట్టి చూస్తే, ఫోన్ నంబర్ లింక్ చేయకపోతే కేవలం 5GB స్టోరేజ్ మాత్రమే వస్తుంది. దీంతో 15GB స్టోరేజ్ పొందాలంటే, వినియోగదారులు తమ గూగుల్ అకౌంట్​కు ఫోన్ నంబర్‌ను అనుసంధానించాల్సి ఉంటుంది.

ఒక వ్యక్తికి ఒకసారి మాత్రమే స్టోరేజ్ యాడ్ అయ్యేలా చూసేందుకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు గూగుల్ తెలిపింది. దీనిపై మరిన్ని వివరాల కోసం g.co/help/storagepolicyను సంప్రదించవచ్చని సూచించింది. అయితే ప్రస్తుతానికి ఈ లింక్ అందుబాటులో లేదు.

కానీ గూగుల్ తన సపోర్ట్ పేజీల్లో 15GB స్టోరేజ్‌కు సంబంధించిన వాక్యాన్ని మార్చేసింది. మొదట్లో "మీ గూగుల్ అకౌంట్‌తో 15GB క్లౌడ్ స్టోరేజ్ ఉచితం (Your Google Account comes with 15 GB of cloud storage at no charge)" అని ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు దాన్ని "15GB వరకు ఉచిత క్లౌడ్ స్టోరేజ్ (up to 15 GB of cloud storage at no charge)"గా మార్చేశారు. గూగుల్ స్టోరేజ్ ఎలా పనిచేస్తుందో చెప్పే "How your Google storage works" అనే మరో సపోర్ట్ పేజీలో కూడా ఇదే ప్రకటన ఉంది.

వేబ్యాక్ మెషీన్ డేటా ప్రకారం, గూగుల్ 2026 మార్చిలో ఈ మార్పును చేసింది. మార్చి 18 నాటి ఆర్కైవ్‌లో తొలిసారి కనిపించిన ఈ అప్‌డేట్ నేటికీ అమల్లో ఉంది.

మా పరిశీలనలో, కొత్త అకౌంట్ సెటప్ ప్రాసెస్‌లో తప్పించి, 15GB స్టోరేజ్ కోసం ఫోన్ నంబర్ లింక్ చేయడం తప్పనిసరి అని గూగుల్ ఎక్కడా స్పష్టంగా పేర్కొనలేదు. అయితే మేము డెస్క్‌టాప్, మొబైల్‌లో కొత్త అకౌంట్ క్రియేట్ చేసేందుకు ప్రయత్నించగా, ముందుకు వెళ్లాలంటే ఫోన్ నంబర్ వెరిఫికేషన్ తప్పనిసరి అయింది. సిమ్ కార్డ్ లేకుండా కొత్త ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ సెటప్ చేస్తున్నప్పుడు మాత్రం ఈ వెరిఫికేషన్ అడగలేదు.

అయితే ఫోన్ నంబర్ ఇవ్వకుండా అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తే 15GB రాదు. ఒక వ్యక్తికి ఒకసారి మాత్రమే ఈ 15GB ఉచితంగా అందించాలి అనేదే గూగుల్ ఉద్దేశం. అందుకే నంబర్ అడుగుతోంది. కానీ రెండు, మూడు ఫోన్ నంబర్లు ఉన్నవాళ్లు ఒక్కొక్క నంబర్‌తో ఒక్కో అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి, ఎక్కువ స్టోరేజ్ పొందొచ్చు.

