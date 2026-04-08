గూగుల్ క్రోమ్​లో 'వర్టికల్' ట్యాబ్స్- ఇప్పుడు మీ 'రీడింగ్' ఎక్స్​పీరియన్స్ మరో స్థాయికి!​

గూగుల్ క్రోమ్‌లో వర్టికల్ ట్యాబ్‌లను, మెరుగైన రీడింగ్ మోడ్‌ను ప్రవేశపెట్టింది.

Google Chrome Update 2026 Brings Vertical Tabs and Immersive Reading Mode (Photo Credit- Google Blog)
Published : April 8, 2026 at 5:22 PM IST

Hyderabad: వినియోగదారుల ఉత్పాదకతను, బ్రౌజింగ్ అనుభవాన్ని మెరుగుపరిచే లక్ష్యంతో గూగుల్ తన ప్రముఖ బ్రౌజర్ క్రోమ్‌లో రెండు కొత్త ఫీచర్లను ప్రవేశపెట్టింది. ఒకేసారి అనేక ట్యాబ్‌లను తెరిచి పనిచేసేవారికి, లేదా ఎక్కువసేపు చదువుకోవడం, పరిశోధన చేయడం వంటి ఆన్‌లైన్ పనులు చేసేవారికి ఈ అప్‌డేట్‌లు ప్రత్యేకంగా ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి.

గూగుల్ క్రోమ్​లో వర్టికల్ ట్యాబ్స్: గూగుల్ క్రోమ్ ఇప్పుడు "వర్టికల్ ట్యాబ్స్" ఫీచర్‌ను ప్రారంభించింది. ఇప్పటి వరకు, గూగుల్ క్రోమ్‌లో ఒక వెబ్‌సైట్‌ను బ్రౌజ్ చేసినప్పుడు, ట్యాబ్‌లు స్క్రీన్ పైభాగంలో తెరుచుకునేవి. అయితే, ఇప్పుడు వినియోగదారులు ట్యాబ్‌లను స్క్రీన్ పక్కన నిలువుగా అమర్చుకోవచ్చు.

ఈ ఫీచర్‌ను ఎనేబుల్ చేయడానికి, ఏదైనా క్రోమ్ విండోపై రైట్-క్లిక్ చేసి, ఆపై "Show Tabs Vertically" ఆప్షన్‌ను ఎంచుకోవాలి. ఈ నిలువు లేఅవుట్ అతిపెద్ద ప్రయోజనం ఏంటంటే, ట్యాబ్‌ల పూర్తి పేర్లు సులభంగా సులభంగా చదవడానికి వీలుగా ఉంటాయి. దీనివల్ల ముఖ్యంగా ఒకేసారి అనేక ట్యాబ్‌లు తెరిచి ఉన్నప్పుడు సరైన ట్యాబ్‌ను గుర్తించడం మరింత సులభమవుతుంది.

రెండవ కీలక మార్పు: గూగుల్ క్రోమ్‌లో రీడింగ్ మోడ్ కోసం ఒక కొత్త ఫుల్-పేజ్ ఇంటర్‌ఫేస్​ను జోడించారు. ప్రకటనలు, పాప్-అప్‌లు, ఇతర అంతరాయాల వంటి అనవసరమైన అంశాలను వెబ్‌పేజీ నుంచి తొలగించడం ద్వారా, వినియోగదారులు కేవలం కంటెంట్‌పైనే దృష్టి సారించేందుకు ఈ ఫీచర్ సహాయపడుతుంది.

దీనిని ఉపయోగించడానికి, ఏదైనా వెబ్‌పేజీపై రైట్-క్లిక్ చేసి, "Open in reading mode" ఎంపికను ఎంచుకోండి. అప్పుడు ఆ పేజీ స్పష్టమైన, టెక్స్ట్-కేంద్రీకృత ఫార్మాట్‌లోకి మారి, రీడింగ్ అనుభవాన్ని గణనీయంగా మెరుగుపరుస్తుంది.

గూగుల్ క్రోమ్​లో ఎప్పటికప్పుడు కొత్త ఫీచర్లను జోడిస్తూ వస్తోంది. ఇటీవలే కంపెనీ "Split View", "PDF Markup" టూల్స్, "Gemini Side Panel" వంటి పలు విశిష్టమైన ఫీచర్లను పరిచయం చేసింది. ఈ అధునాత ఫీచర్లలో కొన్ని ప్రస్తుతానికి అన్ని ప్రాంతాలలో అందుబాటులో లేనప్పటికీ, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న వినియోగదారులు త్వరలోనే గూగుల్ క్రోమ్​లో ఈ కొత్త ఫీచర్ల ప్రయోజనాలను పొందగలుగుతారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

