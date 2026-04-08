గూగుల్ క్రోమ్లో 'వర్టికల్' ట్యాబ్స్- ఇప్పుడు మీ 'రీడింగ్' ఎక్స్పీరియన్స్ మరో స్థాయికి!
గూగుల్ క్రోమ్లో వర్టికల్ ట్యాబ్లను, మెరుగైన రీడింగ్ మోడ్ను ప్రవేశపెట్టింది.
Published : April 8, 2026 at 5:22 PM IST
Hyderabad: వినియోగదారుల ఉత్పాదకతను, బ్రౌజింగ్ అనుభవాన్ని మెరుగుపరిచే లక్ష్యంతో గూగుల్ తన ప్రముఖ బ్రౌజర్ క్రోమ్లో రెండు కొత్త ఫీచర్లను ప్రవేశపెట్టింది. ఒకేసారి అనేక ట్యాబ్లను తెరిచి పనిచేసేవారికి, లేదా ఎక్కువసేపు చదువుకోవడం, పరిశోధన చేయడం వంటి ఆన్లైన్ పనులు చేసేవారికి ఈ అప్డేట్లు ప్రత్యేకంగా ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి.
గూగుల్ క్రోమ్లో వర్టికల్ ట్యాబ్స్: గూగుల్ క్రోమ్ ఇప్పుడు "వర్టికల్ ట్యాబ్స్" ఫీచర్ను ప్రారంభించింది. ఇప్పటి వరకు, గూగుల్ క్రోమ్లో ఒక వెబ్సైట్ను బ్రౌజ్ చేసినప్పుడు, ట్యాబ్లు స్క్రీన్ పైభాగంలో తెరుచుకునేవి. అయితే, ఇప్పుడు వినియోగదారులు ట్యాబ్లను స్క్రీన్ పక్కన నిలువుగా అమర్చుకోవచ్చు.
ఈ ఫీచర్ను ఎనేబుల్ చేయడానికి, ఏదైనా క్రోమ్ విండోపై రైట్-క్లిక్ చేసి, ఆపై "Show Tabs Vertically" ఆప్షన్ను ఎంచుకోవాలి. ఈ నిలువు లేఅవుట్ అతిపెద్ద ప్రయోజనం ఏంటంటే, ట్యాబ్ల పూర్తి పేర్లు సులభంగా సులభంగా చదవడానికి వీలుగా ఉంటాయి. దీనివల్ల ముఖ్యంగా ఒకేసారి అనేక ట్యాబ్లు తెరిచి ఉన్నప్పుడు సరైన ట్యాబ్ను గుర్తించడం మరింత సులభమవుతుంది.
Too many @GoogleChrome tabs open? Try vertical tabs, rolling out now.— Google (@Google) April 7, 2026
Just right-click any Chrome window and select “Show Tabs Vertically” to move your tabs to the side of the browser window, making it easier to read page titles and manage tab groups. pic.twitter.com/DO7ShWl89f
రెండవ కీలక మార్పు: గూగుల్ క్రోమ్లో రీడింగ్ మోడ్ కోసం ఒక కొత్త ఫుల్-పేజ్ ఇంటర్ఫేస్ను జోడించారు. ప్రకటనలు, పాప్-అప్లు, ఇతర అంతరాయాల వంటి అనవసరమైన అంశాలను వెబ్పేజీ నుంచి తొలగించడం ద్వారా, వినియోగదారులు కేవలం కంటెంట్పైనే దృష్టి సారించేందుకు ఈ ఫీచర్ సహాయపడుతుంది.
దీనిని ఉపయోగించడానికి, ఏదైనా వెబ్పేజీపై రైట్-క్లిక్ చేసి, "Open in reading mode" ఎంపికను ఎంచుకోండి. అప్పుడు ఆ పేజీ స్పష్టమైన, టెక్స్ట్-కేంద్రీకృత ఫార్మాట్లోకి మారి, రీడింగ్ అనుభవాన్ని గణనీయంగా మెరుగుపరుస్తుంది.
గూగుల్ క్రోమ్లో ఎప్పటికప్పుడు కొత్త ఫీచర్లను జోడిస్తూ వస్తోంది. ఇటీవలే కంపెనీ "Split View", "PDF Markup" టూల్స్, "Gemini Side Panel" వంటి పలు విశిష్టమైన ఫీచర్లను పరిచయం చేసింది. ఈ అధునాత ఫీచర్లలో కొన్ని ప్రస్తుతానికి అన్ని ప్రాంతాలలో అందుబాటులో లేనప్పటికీ, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న వినియోగదారులు త్వరలోనే గూగుల్ క్రోమ్లో ఈ కొత్త ఫీచర్ల ప్రయోజనాలను పొందగలుగుతారు.