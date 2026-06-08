ETV Bharat / technology

గూగుల్ క్రోమ్ 149 అప్‌డేట్ రిలీజ్: విండోస్, మ్యాక్, లైనక్స్‌లో 400+ బగ్స్ ఫిక్స్

క్రోమ్ 149 అప్‌డేట్​తో 429 సెక్యూరిటీ లోపాలను పరిష్కరించింది. ఒకే అప్‌డేట్‌లో ఇన్ని లోపాలు ఫిక్స్ చేయడం ఇదే మొదటిసారి.

Chrome 149 fixes 429 security flaws, the most ever in one update
Chrome 149 fixes 429 security flaws, the most ever in one update (Image Credit: Getty Images)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 8, 2026 at 5:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: గూగుల్ తన క్రోమ్ బ్రౌజర్ కొత్త వెర్షన్ 149ను విడుదల చేసింది. విండోస్, మ్యాక్ఓఎస్ కోసం ఈ అప్‌డేట్ వెర్షన్ 149.0.7827.53/54గా వచ్చింది. లైనక్స్ యూజర్లకు 149.0.7827.53 వెర్షన్ అందుబాటులో ఉంది. ఈ అప్‌డేట్‌లో 400కు పైగా సెక్యూరిటీ లోపాలను పరిష్కరించారు. ఈ లోపాలను ఇప్పటివరకు హ్యాకర్లు లేదా సైబర్ నేరగాళ్లు వాడుకోలేదని గూగుల్ తెలిపింది. అయినప్పటికీ యూజర్లు వీలైనంత త్వరగా ఈ అప్‌డేట్‌ను ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోవాలని సూచించింది.

ఆండ్రాయిడ్ కోసం క్రోమ్ 149.0.7827.59 వెర్షన్ కూడా ఈ వారమే విడుదలైంది, అలాగే ఐఓఎస్ (iOS) కోసం గత వారమే 149.0.7827.45 వెర్షన్ రిలీజ్ అయ్యింది. క్రోమ్ సాధారణంగా ఆటోమేటిక్‌గా అప్‌డేట్ అవుతుంది, కానీ మీరు మాన్యువల్‌గా చెక్ చేయాలనుకుంటే సెట్టింగ్స్‌లోకి వెళ్లి 'About Google Chrome' పై క్లిక్ చేసి చూడవచ్చు.

క్రోమ్ రిలీజ్ బ్లాగ్ పోస్ట్ ప్రకారం, ఈ అప్‌డేట్‌లో మొత్తం 429 సెక్యూరిటీ లోపాలను సరిచేశారు. ఇప్పటివరకు ఏ క్రోమ్ అప్‌డేట్‌లోనూ ఇన్ని లోపాలు ఫిక్స్ చేయలేదు. వీటిలో 371 లోపాలను గూగుల్ తన సొంత టీమ్, గూగుల్ బిగ్ స్లీప్ వంటి AI సాధనాలతో స్వయంగా గుర్తించింది. మిగతా లోపాలను బయటి సెక్యూరిటీ రీసెర్చర్లు రిపోర్ట్ చేయగా, వారికి గూగుల్ మొత్తం 2.09 లక్షల డాలర్ల బౌంటీ చెల్లించింది.

ఈ 429 లోపాలలో, 22 లోపాలను అత్యంత తీవ్రమైనవిగా వర్గీకరించారు. ఇవి CVE-2026-10881 నుంచి CVE-2026-10902 వరకు ఉన్నాయి. వీటిలో చాలా వరకు 'యాంగిల్' (ANGLE) అనే WebGL లైబ్రరీ వంటి కాంపోనెంట్లలో కనిపించే 'యూజ్-ఆఫ్టర్-ఫ్రీ' (Use-After-Free - UAF) లోపాలు. అదనంగా, మిగిలిన వాటిలో 87 లోపాలను హై రిస్క్, 226 లోపాలను మీడియం రిస్క్, 94 లోపాలను లో రిస్క్ కేటగిరీలుగా వర్గీకరించారు. మొత్తంగా చూస్తే, ఈ అప్‌డేట్‌లో 'యూజ్-ఆఫ్టర్-ఫ్రీ' లోపాలు 110తో అత్యధికంగా ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత ఇన్‌పుట్ వాలిడేషన్ లోపాలు 88, ఇనప్రాప్రియేట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ (Inappropriate Implementation) లోపాలు 60 ఉన్నాయి.

సెక్యూరిటీ ఫిక్స్‌లతో పాటు క్రోమ్ 149 PDF వ్యూయర్‌ను కూడా మెరుగుపరుస్తుంది. ఇకపై వినియోగదారులు కేవలం PDF ఫైళ్లను ఓపెన్ చేయడానికే పరిమితం కాకుండా, వాటిపై వ్యాఖ్యలు (Comments) రాయవచ్చు, సంతకం కూడా చేయవచ్చు. ఈ ఫీచర్ ఇప్పటికే ఫైర్‌ఫాక్స్ బ్రౌజర్‌లో అందుబాటులో ఉండగా, ఇప్పుడు క్రోమ్ కూడా దీనిని ప్రవేశపెట్టింది. తన అంతర్నిర్మిత (Built-in) PDF వ్యూయర్‌ను ఒక చిన్నపాటి PDF ఎడిటర్‌గా మార్చడమే లక్ష్యంగా గూగుల్ కృషి చేస్తోంది.

TAGGED:

CHROME 149
GOOGLE CHROME SECURITY PATCH
CHROME 149 VULNERABILITIES
CHROME SECURITY FLAWS 2026
GOOGLE CHROME 149 UPDATE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.