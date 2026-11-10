ఎన్విడియాకు పోటీగా గూగుల్ కీలక అడుగు- 'TPU 8tx', '8i Max' ఆవిష్కరణ
గూగుల్ తన 8వ జనరేషన్ TPU పోర్ట్ఫోలియోను విస్తరిస్తూ TPU 8tx, TPU 8i Max అనే రెండు చిప్లను ఆవిష్కరించింది. ఇవి 2027 నాటికి అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
Published : November 10, 2026 at 6:20 PM IST
Hyderabad: ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) హార్డ్వేర్ మార్కెట్లో అగ్రగామి అయిన 'ఎన్విడియా' (Nvidia)కు గట్టి పోటీ ఇచ్చేందుకు టెక్ దిగ్గజం గూగుల్ సరికొత్త వ్యూహంతో ముందుకు వచ్చింది. ఇందులో భాగంగా TPU 8tx, TPU 8i Max పేరుతో రెండు అత్యాధునిక చిప్లను ఆవిష్కరించింది. ఈ రెండు నెక్స్ట్-జనరేషన్ చిప్లు 2027 నాటికి మార్కెట్లోకి అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
గతంలో ప్రతి రెండేళ్లకు ఒకసారి మాత్రమే కొత్త ప్రాసెసర్ను పరిచయం చేసిన గూగుల్, ఇప్పుడు ఏడాదిలోనే రెండు దఫాలుగా కొత్త TPUలను ప్రకటిస్తోంది. ఏప్రిల్లో TPU 8t, TPU 8iను ప్రకటించగా, తాజాగా TPU 8tx, TPU 8i Max చిప్లను ఆవిష్కరించడం విశేషం.
Today we expanded our eighth-generation TPU portfolio with two new systems built specifically for the agentic era: TPU 8i Max for massive context windows and the highest compute density per rack, and TPU 8tx for secure and confidential inference. This is the first time we’ve introduced four TPU systems in a single year. Learn more from @AminVahdat. ⬇️— News from Google (@NewsFromGoogle) November 9, 2026
భద్రతకు పెద్దపీట: ప్రభుత్వాలు, బ్యాంకింగ్ రంగం కోసమే ప్రత్యేకంగా 'TPU 8tx'
ఈ సిరీస్లో ఆవిష్కరించిన TPU 8tx చిప్ను గూగుల్ అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా రూపొందించింది. కఠినమైన డేటా భద్రత, పటిష్టమైన సెక్యూరిటీ అవసరమయ్యే ప్రభుత్వ సంస్థలు, బ్యాంకులు, కార్పొరేట్ కంపెనీలను లక్ష్యంగా చేసుకుని దీనిని అభివృద్ధి చేశారు.
- AMD ప్రాసెసర్తో అనుసంధానం: గూగుల్ తన చిప్ టెక్నాలజీని ప్రముఖ సెమీకండక్టర్ సంస్థ AMD ప్రాసెసర్తో అనుసంధానించింది.
- డేటా లీకేజీకి అడ్డుకట్ట: ఈ అత్యాధునిక సాంకేతికత వల్ల డేటా ప్రాసెసింగ్ అవుతున్న సమయంలో కూడా సున్నితమైన సమాచారం పూర్తిగా ఎన్క్రిప్టెడ్ అయి ఉంటుంది. ఫలితంగా మెమరీ నుంచి డేటా లీక్ అయ్యే ప్రమాదం తగ్గుతుంది.
- రెట్టింపు వేగం: మునుపటి వెర్షన్తో పోలిస్తే, ఈ కొత్త వెర్షన్ దాదాపు రెట్టింపు వేగంతో పనిచేస్తుందని గూగుల్ స్పష్టం చేసింది.
ఈ తాజా ఆవిష్కరణలతో గ్లోబల్ AI చిప్ మార్కెట్లో ఎన్విడియా గుత్తాధిపత్యానికి గూగుల్ గట్టి సవాలు విసరబోతోందని మార్కెట్ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
Today, we're expanding our eighth-generation TPU portfolio with two new systems built specifically for the agentic era — bringing our total to four distinct eighth-generation TPU systems launched in a single year. TPU 8i Max was built for massive context windows and the highest compute density per rack, and TPU 8tx is optimized for secure and confidential inference. While flexible across workloads, the four systems in our 8th gen TPU portfolio give developers and organizations a purpose-built accelerator for every stage of the agentic lifecycle. @AminVahdat, SVP and Chief Technologist, AI and Infrastructure, explains why we're expanding our TPU portfolio and what everyone needs to know about TPU 8tx and 8i Max ⬇️— Google (@Google) November 9, 2026
భారీ AI వర్క్లోడ్ల కోసం TPU 8i Max: గూగుల్ ఆవిష్కరించిన ఈ రెండు కొత్త చిప్లలో TPU 8i Max అత్యంత శక్తివంతమైనదిగా నిలుస్తోంది. భారీ స్థాయి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) వర్క్లోడ్లను సులువుగా హ్యాండిల్ చేయడం కోసమే గూగుల్ దీనిని ప్రత్యేకంగా రూపొందించింది.
TPU 8i Max ప్రత్యేకతలు:
- డబుల్ పవర్ ప్యాకేజ్: రెండు చిప్లను ఒకే ప్యాకేజ్లో కలిపి దీనిని తయారు చేశారు. దీనివల్ల ఇందులో మెమరీ సామర్థ్యం, ప్రాసెసింగ్ పవర్ అత్యధికంగా ఉంటాయి.
- లార్జ్ కాంటెక్స్ట్ విండో: ఇది లాంగ్ 'కాంటెక్స్ట్ విండో'లకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. అంటే, ఈ AI మోడల్ ఒకేసారి భారీ మొత్తంలో సమాచారాన్ని (డేటాను) విశ్లేషించగలదు.
- కీలక రంగాలకు ప్రయోజనం: అపారమైన డేటాతో కూడిన కోడింగ్ అసిస్టెంట్ టూల్స్ అభివృద్ధి, సంక్లిష్ట గణిత సమస్యల పరిష్కారం (Mathematical Reasoning), ఫార్మా రంగంలో సరికొత్త ఔషధాల పరిశోధన (Drug Discovery) వంటి సంక్లిష్టమైన పనులకు ఈ చిప్ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది.
గ్లోబల్ టెక్ దిగ్గజాల మద్దతు- ఒరాకిల్తో చేతులు కలిపిన గూగుల్:
మార్కెట్లో గూగుల్ TPUలకు ఇప్పటికే విపరీతమైన క్రేజ్ ఉంది. యాపిల్ (Apple), మెటా (Meta), ఒరాకిల్ (Oracle) వంటి ప్రపంచ స్థాయి కంపెనీలు ఇప్పటికే గూగుల్ TPUలను ఉపయోగిస్తున్నాయి. ప్రముఖ AI స్టార్టప్ 'ఆంత్రోపిక్' (Anthropic) రాబోయే సంవత్సరాల్లో గూగుల్ నుంచి భారీ ఎత్తున ఈ చిప్ సామర్థ్యాన్ని కొనుగోలు చేసేందుకు ముందస్తు ఒప్పందం కూడా చేసుకుంది.
అంతేకాకుండా, ఒరాకిల్తో కుదిరిన చారిత్రాత్మక భాగస్వామ్యం వల్ల 2027లో ఈ ప్రొసెసర్లు కేవలం గూగుల్ క్లౌడ్లోనే కాకుండా, మొదటిసారిగా ఒరాకిల్ క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ (OCI)లో కూడా అందుబాటులోకి రానున్నాయి. దీనివల్ల క్లౌడ్ సేవలను ఉపయోగించుకునే కంపెనీలకు మరిన్ని మెరుగైన ఆప్షన్లు లభించనున్నాయి.
ప్రస్తుతం గూగుల్ వద్ద ఉన్న TPU చిప్ల స్టాక్ అంతా ఇప్పటికే కస్టమర్ల (కంపెనీల) ఒప్పందాల ద్వారా పూర్తిగా బుక్ అయిపోయింది. మరోవైపు మార్కెట్ నుంచి విపరీతమైన డిమాండ్ ఉన్నప్పటికీ, మెమరీ కొరత, తయారీ పరిమితుల (Manufacturing Constraints) కారణంగా వీటి ఉత్పత్తిని తక్షణమే పెంచడం గూగుల్కు కష్టంగా మారుతోంది. పరిశ్రమ అంచనాల (Bloomberg Intelligence Estimates) ప్రకారం, TPUల విక్రయాల విలువ 2026లో సుమారు 12 బిలియన్ డాలర్లు ఉండగా, అది 2028 నాటికి ఏకంగా 135 బిలియన్ డాలర్లకు పైగా చేరుకోవచ్చు. అయితే, ఈ అంచనా లెక్కలో గూగుల్ క్లౌడ్ ద్వారా కంపెనీలకు అద్దెకు ఇచ్చే చిప్ల నుంచి వచ్చే ఆదాయాన్ని చేర్చలేదు.