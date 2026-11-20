అంతరిక్షంలో AI డేటా సెంటర్లు: జెఫ్ బెజోస్ 'బ్లూ ఆరిజిన్'తో గూగుల్ మెగా డీల్!
'ప్రాజెక్ట్ సన్క్యాచర్'లో భాగంగా, తన AI కంప్యూటింగ్ ఉపగ్రహాలను అంతరిక్షంలోకి పంపేందుకు గూగుల్ తాజాగా బ్లూ ఆరిజిన్తో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది.
Published : November 20, 2026 at 9:09 PM IST
Hyderabad: భూమిపై విద్యుత్ కొరతను అధిగమించి, అంతరిక్షంలోనే సౌరశక్తితో నడిచే AI డేటా సెంటర్లను ఏర్పాటు చేసే దిశగా గూగుల్ మరో కీలక అడుగు వేసింది. ప్రతిష్టాత్మక 'ప్రాజెక్ట్ సన్క్యాచర్' (Project Suncatcher) విస్తరణలో భాగంగా, చిన్నపాటి శాటిలైట్ డేటా సెంటర్లను కక్ష్యలోకి పంపేందుకు అమెజాన్ వ్యవస్థాపకుడు జెఫ్ బెజోస్కు చెందిన బ్లూ ఆరిజిన్ (Blue Origin) సంస్థతో గూగుల్ తాజాగా ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది.
కొత్త ఒప్పందంలోని కీలకాంశాలు:
Blue Origin and Google have entered into a launch services agreement for Project Suncatcher, Google’s research moonshot exploring how an interconnected network of solar-powered satellites equipped with its AI chips, Tensor Processing Units (TPUs), could scale machine learning compute in space. https://t.co/84OZUsKBsI— Blue Origin (@blueorigin) November 19, 2026
- న్యూ గ్లెన్ రాకెట్ ద్వారా ప్రయోగం: బ్లూ ఆరిజిన్ సంస్థకు చెందిన భారీ హెవీ-లిఫ్ట్ 'న్యూ గ్లెన్' (New Glenn) రాకెట్ల ద్వారా ఈ శాటిలైట్లను సూర్య-సమకాలీన (Sun-Synchronous) కక్ష్యలోకి ప్రయోగించనున్నారు.
- డేటా సెంటర్ సామర్థ్యం: అంతరిక్షంలోకి పంపే ప్రతి శాటిలైట్ దాదాపు ఒక సాధారణ డేటా సెంటర్ ర్యాక్ (Rack) సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది. వీటిలో గూగుల్ సొంత AI చిప్లైన టెన్సర్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు (TPUs), డేటా సెంటర్ సర్వర్లను అమర్చనున్నారు.
- 2029లో తొలి ప్రయోగం: ఈ భారీ ప్రయోగం 2029 ప్రారంభంలో (Q1 2029) చేపట్టేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశారు. ఈ ప్రయోగం విజయవంతమైతే భవిష్యత్ కంప్యూటింగ్ రంగంలో పెను మార్పులు సంభవించనున్నాయి.
అంతరిక్షంలోనే ఎందుకు? గూగుల్ అసలు వ్యూహం ఇదే!: ప్రపంచవ్యాప్తంగా AI వినియోగం విపరీతంగా పెరుగుతున్న కొద్దీ, భూమిపై ఉన్న డేటా సెంటర్లకు భారీగా విద్యుత్, నీరు అవసరమవుతున్నాయి. దీనివల్ల ఇక్కడి పవర్ గ్రిడ్లు, సహజ వనరులపై విపరీతమైన భారం పడుతోంది. ఈ సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారంగానే గూగుల్ 'ప్రాజెక్ట్ సన్క్యాచర్'కు శ్రీకారం చుట్టింది.
భూ వాతావరణానికి వెలుపల లో-ఎర్త్ ఆర్బిట్ (LEO)లో తిరిగే ఉపగ్రహాలు వాతావరణ అంతరాయాలు, రాత్రి-పగలు తేడా లేకుండా నిరంతరం సూర్యరశ్మిని పొందగలవు. దీనివల్ల భూమి మీద కంటే దాదాపు 8 రెట్లు ఎక్కువగా సోలార్ పవర్ ఉత్పత్తి చేయవచ్చు. పైగా అంతరిక్షంలో డేటా సెంటర్లు నిర్మించడం వల్ల భూమిపై స్థలం, నీటి కొరత ఉండదు. పర్యావరణానికి కూడా ఎలాంటి హాని జరగదు. ఈ నేపథ్యంలో సౌరశక్తితో పనిచేసే చిన్న ఉపగ్రహాలను కక్ష్యలోకి పంపి, వాటిని నెట్వర్క్లా అనుసంధానించి భారీ AI వర్క్లోడ్స్ను అంతరిక్షం నుంచే నిర్వహించాలని గూగుల్ ప్లాన్ చేస్తోంది.
దీనిలో భాగంగా అంతరిక్షంలో పూర్తిస్థాయి AI డేటా సెంటర్లను నిర్మించే ముందు, అక్కడి కఠిన పరిస్థితులను తమ చిప్లు తట్టుకోగలవా లేదా అని పరీక్షించేందుకు గూగుల్ గత నెల ప్రారంభంలో ఒక ప్రోటోటైప్ ఉపగ్రహాన్ని ప్రయోగించింది. ముఖ్యంగా తీవ్రమైన ఉష్ణోగ్రతలు, ప్రమాదకర రేడియేషన్ వల్ల కంప్యూటర్ మెమరీలో డేటా లోపాలు (బిట్ ఫ్లిప్స్) తలెత్తకుండా తమ AI చిప్లు ఎలా పనిచేస్తాయో తెలుసుకోవడమే దీని ముఖ్య ఉద్దేశం. స్పేస్ఎక్స్ ఫాల్కన్ 9 రాకెట్ ద్వారా 100కు పైగా ఉపగ్రహాలతో కలిపి నింగిలోకి వెళ్లిన ఈ ఉపగ్రహం, గ్రౌండ్ కంట్రోల్ సెంటర్తో అనుసంధానమై ప్రస్తుతం పూర్తిస్థాయిలో పనిచేస్తోంది.
సుమారు మూడు వారాల పాటు ఉపవ్యవస్థలపై సమగ్ర పరీక్షలు నిర్వహించిన అనంతరం, భూమి నుంచి ఇంజనీర్లు తొలి ప్రాంప్ట్ను పంపారు. దీనికి ప్రతిస్పందనగా, ఉపగ్రహంలో ముందుగానే లోడ్ చేసిన గూగుల్ డీప్మైండ్ 'Gemma 4' AI మోడల్, అంతరిక్షంలో తన అనుభవాన్ని వర్ణిస్తూ ఒక అందమైన జపనీస్ శైలి 'Haiku' పద్యాన్ని రచించి భూమికి పంపింది. ఉపగ్రహం కక్ష్య పరిస్థితులపై సాంకేతిక నివేదికను కూడా పంపడంతో, కార్యకలాపాలన్నీ సజావుగా సాగుతున్నాయని గూగుల్ ధృవీకరించింది.