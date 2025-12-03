ETV Bharat / technology

ఆండ్రాయిడ్ 16లో కొత్త ఫీచర్లు- ఇవి ఎలా ఉపయోగపడతాయంటే?

ఆండ్రాయిడ్ 16లో మేజర్ అప్డేట్- ఇప్పుడు మీ ఫోన్ మరింత స్మార్ట్​ గురూ!

Google Begins Rolling Out Android 16 with Major AI Upgrades
Google Begins Rolling Out Android 16 with Major AI Upgrades (Etv Bharat)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 3, 2025 at 4:51 PM IST

Hyderabad: గూగుల్ తన కొత్త జనరేషన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్​ ఆండ్రాయిడ్ 16లో కొన్ని ప్రధాన అప్‌గ్రేడ్‌లను అందించింది. ఇది పిక్సెల్ ఫోన్‌లలో AI నోటిఫికేషన్‌లు, కొత్త కస్టమైజేషన్ టూల్స్, భద్రత, యాక్సెసిబిలిటీలో కీలక మార్పులను తీసుకువస్తుంది. తద్వారా మీ రోజువారీ ఫోన్ వినియోగాన్ని సులభతరం చేస్తుంది.

దీంతోపాటు ఆండ్రాయిడ్ వినియోగదారులందరి కోసం కొత్త సాధారణ ఆండ్రాయిడ్ ఫీచర్లను విడుదల చేయడం ప్రారంభించింది. కంపెనీ తన అప్‌డేట్ సిస్టమ్‌ను కూడా పూర్తిగా మార్చేసింది. మునుపటిలాగా సంవత్సరానికి ఒక ప్రధాన అప్‌డేట్‌కు బదులుగా క్రమం తప్పకుండా చిన్న చిన్న అప్‌డేట్‌లను అందిస్తుంది. ఈ మార్పులు నేటి నుంచి గూగుల్ పిక్సెల్ వినియోగదారులకు అందుబాటులోకి రావడం ప్రారంభించాయి.

నోటిఫికేషన్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు మరింత స్మార్ట్‌: ఆండ్రాయిడ్ 16 అతిపెద్ద హైలైట్ దాని కొత్త AI-ఆధారిత నోటిఫికేషన్ అనుభవం. ఈ ఫీచర్ మీ కోసం సుదీర్ఘ చాట్‌లు లేదా మెసెజ్​ల సమాచారాన్ని సింపుల్​గా షార్ట్​ చేసి మీకు అందిస్తుంది. తద్వారా ఎంతపెద్ద సమాచారాన్ని అయినా మీరు వెంటనే అర్థం చేసుకోవడంలో సహాయపడుతుంది. దీంతోపాటు ఈ ఓఎస్ అప్డేట్​ కొత్త నోటిఫికేషన్ ఆర్గనైజర్​ను కూడా అందిస్తుంది. ఇది ప్రోమో ఇమెయిల్‌లు, కొత్త అప్‌డేట్‌లు, సోషల్ పింగ్‌ల వంటి మరీ అంత ముఖ్యంకాని అలెర్ట్​లను ఆటోమేటిక్​గా ఓ చోటుకి చేరుస్తుంది. ఇది మీ ఫోన్ స్క్రీన్‌పై అనవసరమైన గజిబిజిని తగ్గిస్తుంది.

కస్టమైజేషన్ ఫీచర్లు: వినియోగదారులు ఇప్పుడు తమ ఫోన్‌లను మరింత స్మార్ట్​గా కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు. కొత్త కస్టమైజేషన్ ఆప్షన్​లు ఇవే!:

Custom Icon Shapes: ఇప్పుడు మీరు మీకంటూ ఓ ప్రత్యేకమైన ఐకాన్ ఆకారాన్ని ఎంచుకోవచ్చు.

Themed Icons: మొత్తం ఫోన్ లుక్ ఒకే థీమ్‌కు మారుతుంది.

Auto Darken Apps: డార్క్ మోడ్ లేని యాప్‌లకూ సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్​గా డార్క్ లుక్‌ను ఇస్తుంది.

పేరెంటల్ కంట్రోల్ సెంటర్: ఇప్పుడు ఆండ్రాయిడ్ సెట్టింగ్స్​లో ప్రత్యేక తల్లిదండ్రుల నియంత్రణల విభాగాన్ని జోడించారు. తల్లిదండ్రులు ఈ ఫీచర్‌ను ఆపరేట్ చేయొచ్చు.

  • స్క్రీన్-టైమ్ పరిమితులను సెట్ చేయడం
  • పిల్లల కోసం ఫోన్ వినియోగ షెడ్యూల్‌లను సృష్టించడం
  • యాప్‌ను ఎంత వరకు ఉపయోగించవచ్చో నిర్ణయించడం
  • ఆటోమేటిక్ నైట్‌టైమ్ డౌన్‌టైమ్‌ను ఎనేబుల్ చేయడం

ఆండ్రాయిడ్ వినియోగదారులందరికీ కొత్త ఫీచర్లు: ఆండ్రాయిడ్ 16 కాకుండా గూగుల్ కొన్ని అదనపు ఫీచర్లను కూడా అందించింది. ఇవి ఆండ్రాయిడ్ వినియోగదారులందరికీ అందుబాటులో ఉంటాయి.

Call Reason (Beta): మీ మొబైల్​లో సేవ్ చేసిన కాంటాక్ట్‌కు మీరు కాల్ చేస్తున్న సమయంలో ఇప్పుడు "Urgent" ట్యాగ్‌ను జోడించవచ్చు. మీరు కాల్ చేస్తున్న వ్యక్తి​ ఫోన్ స్క్రీన్​పై ఇది కన్పిస్తుంది.

Expressive Captions: వీడియో మ్యూట్ చేసుకున్నా లేదా మీరు అవతలి వ్యక్తి గొంతు వినకూడదనుకున్నా సందేశాన్ని అర్థం చేసుకోవడంలో మీకు సహాయం చేయడానికి విచారం, కోపం లేదా సంతోషంగా ఉన్న భావోద్వేగ ట్యాగ్‌లు శీర్షికలలో కనిపిస్తాయి.

Unknown Group Chats నుంచి ఈజీగా బయటపడటం: ఇప్పుడు తెలియని నంబర్ మిమ్మల్ని ఒక గ్రూప్‌లో చేర్చుకుంటే మీరు వెంటనే ఆ గ్రూప్​లో యాడ్ కావడం కాకుండా మీ ఫోన్ ముందుగా ఒక చిన్న ప్రివ్యూను చూపిస్తుంది. అందులో మిమ్మల్ని ఎవరు ఈ గ్రూప్​లో జోడించారు?, గ్రూప్​లో ఎంతమంది సభ్యులు ఉన్నారు?, ఈ గ్రూప్ దేని గురించి? (If There’s a Description) వంటి సమాచారాన్ని అందిస్తుంది. దీంతో మీరు తక్షణమే రిప్లై ఇవ్వవచ్చు, నిష్క్రమించవచ్చు లేదా బ్లాక్ చేయవచ్చు. అంటే మీరు గ్రూప్‌లోకి ప్రవేశించకుండానే సింగిల్ ట్యాప్‌లో నిర్ణయించుకుని నిష్క్రమించవచ్చు!

Chrome Pinned Tabs: క్రోమ్ పిన్ చేసిన ట్యాబ్‌లు ఇప్పుడు డెస్క్‌టాప్‌లలో మాదిరిగానే ఫోన్‌లలో కూడా పనిచేస్తాయి.

Circle to Searchలో కొత్త స్కామ్-చెక్ ఆప్షన్: అనుమానాస్పద మెసెజ్​లను ఇప్పుడు Circle to Search ఉపయోగించి విశ్లేషించవచ్చు. అప్పుడు AI ఓవర్​వ్యూ ఆ మెసెజ్​ ఏదైనా స్కామ్​కు సంబంధినట్లుగా అనిపిస్తే మీకు తెలియజేస్తుంది.

