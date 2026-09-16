గూగుల్ నుంచి రెండు కొత్త వాయిస్ AI మోడళ్లు- వీటి స్పెషాలిటీ ఏంటంటే?
గూగుల్ తన వాయిస్ AI విభాగంలో సరికొత్త అప్డేట్ను ప్రకటించింది. 'Gemini 3.8 Live', 'Gemini 3.8 Live Extended Thinking' పేరుతో రెండు అత్యాధునిక వాయిస్ AI మోడళ్లను అధికారికంగా విడుదల చేసింది.
Published : September 16, 2026 at 5:06 PM IST
Hyderabad: కృత్రిమ మేధ (AI) రంగంలో గూగుల్ మరో కీలక అడుగు వేసింది. వాయిస్ అసిస్టెన్స్ టెక్నాలజీని సరికొత్త స్థాయికి తీసుకెళ్తూ "Gemini 3.8 Live", "Gemini 3.8 Live Extended Thinking" పేరుతో రెండు అత్యంత అధునాతన ఏఐ మోడళ్లను మార్కెట్లోకి విడుదల చేసింది. వాయిస్ ద్వారా సంభాషించే అత్యంత అడ్వాన్స్డ్ మోడల్స్గా వీటిని పరిగణిస్తున్నారు.
1. స్మార్ట్ వాయిస్ చాట్- Gemini 3.8 Live: ఈ మోడల్ను తక్కువ ఖర్చుతో, వేగవంతమైన కమ్యూనికేషన్ కోసం గూగుల్ ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేసింది. ఇందులో కన్వర్సేషన్ ఇంటెలిజెన్స్, స్మూత్ డైలాగ్, విజువల్ గ్రౌండింగ్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. అంటే, ఇది మీ మాటలను అర్థం చేసుకోవడమే కాకుండా, మీ మొబైల్ స్క్రీన్పై కనిపిస్తున్న అంశాలను కూడా క్షణాల్లో గుర్తించి తగిన సమాధానాలు ఇస్తుంది.
2. క్లిష్టమైన పనుల కోసం- Gemini 3.8 Live Extended Thinking: మరింత కఠినమైన, సంక్లిష్టమైన సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు ఈ మోడల్ను తీసుకొచ్చారు. మల్టీ-స్టెప్ రీజనింగ్ (పలు దశల్లో ఆలోచించే సామర్థ్యం) కలిగిన ఈ ఏఐ, బ్యాక్గ్రౌండ్లో పెద్ద పెద్ద టాస్క్లను పూర్తి చేస్తూనే మీతో మాట్లాడగలదు. వాయిస్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్లో ఇది ప్రపంచంలోనే అగ్రస్థానంలో నిలిచింది.
డెవలపర్లు & వినియోగదారులకు ప్రయోజనం: ఈ సరికొత్త వాయిస్ ఏజెంట్లు డెవలపర్లు, పెద్ద పెద్ద ఐటీ సంస్థలు (ఎంటర్ప్రైజెస్) తమ సొంత వాయిస్ యాప్స్ను రూపొందించడానికి ఉపయోగపడతాయి. అంతేకాకుండా, గూగుల్ వర్క్స్పేస్, సెర్చ్, జెమిని యాప్లలో కూడా వాయిస్ సేవలను మరింత సులభతరం చేయనున్నాయి. కేవలం వాయిస్ ద్వారా కష్టమైన పనులను చిటికెలో పూర్తి చేసేలా గూగుల్ తీసుకొచ్చిన ఈ టెక్నాలజీ భవిష్యత్తును మార్చేయబోతోందని మార్కెట్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
పాత జెమిని వాయిస్కి.. ఈ కొత్త మోడళ్లకు తేడా ఏంటి?
ఇంతకుముందు కూడా జెమిని వాయిస్ సంభాషణలను అందించేది. అయితే పాత మోడల్లో మనం మాట్లాడితే, అది మన వాయిస్ని టెక్స్ట్గా మార్చుకుని, ఆ టెక్స్ట్ని ప్రాసెస్ చేసి, మళ్లీ టెక్స్ట్ రూపంలో వచ్చిన జవాబును వాయిస్గా మార్చి మనకు వినిపించేది. దీనివల్ల కొద్దిగా ఆలస్యం (Lag) ఉండేది, పైగా క్లిష్టమైన లెక్కలు లేదా లాజికల్ ఆలోచనలు చేస్తూ మాట్లాడలేకపోయేది.
ఈ కొత్త మోడళ్లలో కీలక మార్పులు చేశారు:
- పారలల్ రీజనింగ్ (Extended Thinking): పాత జెమిని కేవలం సాధారణ చాటింగ్ మాత్రమే చేయగలదు. కానీ ఈ కొత్త 'Extended Thinking' మోడల్, బ్యాక్గ్రౌండ్లో పెద్ద పెద్ద మ్యాథ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ లేదా కోడింగ్ లాంటి కష్టమైన పనులను ఆలోచిస్తూనే, మీతో ఏమాత్రం గ్యాప్ లేకుండా ఫ్లూయిడ్గా మాట్లాడగలదు.
- స్క్రీన్ను చూడగలగడం (Visual Grounding): పాత మోడల్ మీ వాయిస్ని మాత్రమే వినగలదు. కానీ ఈ కొత్త 3.8 లైవ్ మోడల్, మీతో మాట్లాడుతూనే మీ మొబైల్ స్క్రీన్పై ఏం కనిపిస్తుందో కూడా చూసి, దానికి తగినట్లుగా రియాక్ట్ అవ్వగలదు.
- తక్కువ ఖర్చు & వేగం (Scale & Low Cost): డెవలపర్లు తమ యాప్స్లో వాయిస్ ఫీచర్ పెట్టాలంటే పాత మోడల్కు ఖర్చు ఎక్కువయ్యేది, రెస్పాన్స్ లేట్ అయ్యేది. ఈ కొత్త మోడల్ను తక్కువ ధరకే, చాలా ఫాస్ట్గా రెస్పాండ్ అయ్యేలా డిజైన్ చేశారు.