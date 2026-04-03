గూగుల్ ఏఐ ప్రో ప్లాన్లో భారీ అప్గ్రేడ్- అదనపు ఖర్చు చేయకుండానే 5TB క్లౌడ్ స్టోరేజ్ పొందొచ్చు
గూగుల్ ఏఐ ప్రో ప్లాన్ ఇప్పుడు 2TBకి బదులుగా 5TB క్లౌడ్ స్టోరేజ్ను అందిస్తోంది. ఇందుకోసం ఎటువంటి అదనపు ఖర్చు చేయాల్సిన అవసరం లేదు.
Published : April 3, 2026 at 3:23 PM IST
Hyderabad: గూగుల్ ఏఐ ప్రో ప్లాన్ సబ్స్క్రైబర్లకు అదిరే అప్డేట్. గూగుల్ తన "గూగుల్ ఏఐ ప్రో" సబ్స్క్రిప్షన్ ప్లాన్ ప్రయోజనాలకు ఒక ప్రధాన అప్గ్రేడ్ను పరిచయం చేసింది. ఈ ప్లాన్ వినియోగదారులకు ఎలాంటి అదనపు ఖర్చు చేయాల్సినపని లేకుండానే అదనపు క్లౌడ్ స్టోరేజ్ లభిస్తుంది. ఈ మార్పు తమ వినియోగదారులకు ప్లాన్ విలువను మరింత పెంచుతుందని కంపెనీ పేర్కొంది. ఈ ప్లాన్లో ఇప్పటికే "Gemini" వంటి సరికొత్త ఏఐ టూల్స్, క్లౌడ్ స్టోరేజ్ సామర్థ్యాలు వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ఈ స్టోరేజ్ సామర్థ్య విస్తరణతో, ఏఐ-సృష్టించిన కంటెంట్, వీడియోలు, ఫొటోలు, డాక్యుమెంట్లను తరచుగా పెద్ద మొత్తంలో సేవ్ చేసే వ్యక్తులకు ఈ ప్లాన్ ప్రత్యేకంగా ఆకర్షణీయంగా మారింది.
స్టోరేజ్ సామర్థ్యంలో భారీ పెరుగుదల: గూగుల్ వన్ అధిపతి షిమ్రిత్ బెన్-యైర్(Shimrit Ben-Yair), X (గతంలో Twitter) వేదికగా చేసిన ఒక పోస్ట్ ద్వారా ఈ తాజా అప్డేట్ను ప్రకటించారు. గూగుల్ ఏఐ ప్రో ప్లాన్ ఇప్పుడు గతంలో ఉన్న 2TB స్టోరేజ్ సామర్థ్యం నుంచి ఏకంగా 5TB క్లౌడ్ స్టోరేజ్ను అందిస్తోంది. ఈ స్టోరేజ్ స్పేస్ను "Google Drive", "Gmail", "Google Photos"లలో వినియోగించుకోవచ్చు. తమ ఫోన్లలో భారీ మొత్తంలో వీడియోలు, ఫొటోలు, డాక్యుమెంట్లను స్టోర్ చేసుకునే వినియోగదారులకు ఇది అత్యంత ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. స్టోరేజ్ సామర్థ్యం భారీగా పెరిగినప్పటికీ, ఈ ప్లాన్ ధరలో మాత్రం ఎటువంటి మార్పు లేకపోవడం విశేషం.
భారతదేశంలో ఈ ప్లాన్ ధర ఇప్పటికీ నెలకు రూ. 1,950 లేదా సంవత్సరానికి రూ. 19,500గానే ఉంది. ఈ అప్డేట్ ఇప్పటికే ఉన్న సబ్స్క్రైబర్లతో పాటు కొత్త వినియోగదారులకు కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది. గూగుల్ స్టూడెంట్ ఆఫర్ లేదా జియో ద్వారా ఉచిత ఏఐ ప్రో సబ్స్క్రిప్షన్ లభిస్తున్న వినియోగదారులకు కూడా ఈ అప్గ్రేడ్ ప్రయోజనాలను అందిస్తున్నారు. చాలా మంది వినియోగదారులు తమ గూగుల్ డ్రైవ్, ఫొటోస్ అకౌంట్లలో స్టోరేజ్ సామర్థ్యం పెంపును ఇప్పటికే గుర్తించారు.
గూగుల్ ఏఐ ప్రో ప్లాన్ కీలక ప్రయోజనాలు: ఈ ప్లాన్ "Gemini", "Deep Research" వంటి అధునాతన AI మోడళ్లకు యాక్సెస్ను అందిస్తుంది. వినియోగదారులు ఈ సబ్స్క్రిప్షన్తో "Veo" వీడియో జనరేషన్ మోడల్ను వినియోగించుకోవచ్చు. ఇంకా "Whisk" ప్లాట్ఫారమ్లో "Veo 2"ని ఉపయోగించి చిత్రాలను వీడియోలుగా మార్చడానికి ఉన్న పరిమితిని కూడా పెంచారు. అదనంగా "Vertex AI"లో "Veo 3 Fast"కు పరిమిత యాక్సెస్ లభిస్తుంది.
విద్యార్థులకు నెలకు 1,000 AI క్రెడిట్లు లభిస్తాయి. వీటిని "Flow", "Whisk" ప్లాట్ఫారమ్లలో టెక్స్ట్, ఫొటోలు, వీడియోలను రూపొందించుకునేందుకు ఉపయోగించుకోవచ్చు. "NotebookLM"లో ఆడియో ఓవర్వ్యూస్, నోట్బుక్లు రూపొందించడానికి ఉన్న పరిమితులను కూడా ఐదు రెట్లు పెంచారు. అంతేకాకుండా వినియోగదారులు "Google Docs", "Sheets", "Slides" వంటి యాప్ల లోపలే నేరుగా "Gemini"ని యాక్సెస్ చేయగలుగుతారు.