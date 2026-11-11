వాట్సాప్, సిగ్నల్ మెసేజ్లు నిజంగా సేఫేనా?- ప్రైవసీపై గూగుల్ AI బిగ్ అప్డేట్!
వాట్సాప్, సిగ్నల్ మెసేజ్లు నిజంగా మీ ఇద్దరి మధ్యే ఉంటున్నాయా? లేక మరెవరైనా చదువుతున్నారా? ఈ అనుమానానికి గూగుల్ డీప్మైండ్ తన 'ఆల్ఫాప్రూఫ్' ఏఐతో చెక్ పెట్టి, మీ ప్రైవసీకి తిరుగులేదని తేల్చేసింది!
Published : November 11, 2026 at 5:37 PM IST
Hyderabad: సైబర్ సెక్యూరిటీ రంగంలో గూగుల్ డీప్మైండ్ చారిత్రాత్మక మైలురాయిని అధిగమించింది. వాట్సాప్, సిగ్నల్, గూగుల్ మెసేజెస్లోని ప్రైవేట్ చాట్ల భద్రతను సాంకేతికంగా నిరూపించింది. ఈ యాప్లు వినియోగదారుల మెసేజ్ల రక్షణకు 'సిగ్నల్ క్రిప్టోగ్రాఫిక్ ప్రోటోకాల్' అనే ఎన్క్రిప్షన్ వ్యవస్థను ఉపయోగిస్తున్నాయి. వినియోగదారులు పంపే సందేశాలను ఇతరులు చదవకుండా గోప్యంగా ఉంచే భద్రతా వ్యవస్థ ఇది. అయితే, ఈ వ్యవస్థ పూర్తిస్థాయిలో గోప్యతను అందిస్తుందని, అందులో ఎలాంటి సాంకేతిక లోపం లేదని ధృవీకరించడం ఇప్పటివరకు పెను సవాలుగా ఉండేది.
అయితే, ఆ సవాలును తమ బృందం అధిగమించినట్లు గూగుల్ డీప్మైండ్ రీసెర్చ్ సైంటిస్ట్ స్వరత్ చౌధురి 'X' (గతంలో ట్విటర్) వేదికగా వెల్లడించారు. ఇందుకోసం 'ఆల్ఫాప్రూఫ్ కోడ్' (AlphaProof Code) అనే సరికొత్త ఏఐ ఫ్రేమ్వర్క్ను ఉపయోగించినట్లు తెలిపారు. సాధారణ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్కు భిన్నంగా, ఈ ఏఐ సాయంతో కంప్యూటర్ ప్రాసెసర్ అర్థం చేసుకునే అత్యంత లోతైన స్థాయి (మెషిన్-కోడ్) వరకు ఈ ప్రోటోకాల్ను గణితశాస్త్ర సూత్రాలతో సమగ్రంగా పరిశీలించారు. ఈ పరిశీలనలో ప్రోటోకాల్లో ఎలాంటి భద్రతా బలహీనతలు బయటపడలేదు. దీంతో ఈ వ్యవస్థ పూర్తిగా సురక్షితమైనదని నిర్ధారించారు.
డిజిటల్ గోప్యతపై ఆందోళనలు పెరుగుతున్న ప్రస్తుత తరుణంలో, ఈ ఆవిష్కరణ బిలియన్ల కొద్దీ వినియోగదారుల వ్యక్తిగత సంభాషణలకు బలమైన భద్రతా భరోసాను కల్పించింది.