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వాట్సాప్, సిగ్నల్ మెసేజ్‌లు నిజంగా సేఫేనా?- ప్రైవసీపై గూగుల్ AI బిగ్ అప్‌డేట్!

వాట్సాప్, సిగ్నల్ మెసేజ్‌లు నిజంగా మీ ఇద్దరి మధ్యే ఉంటున్నాయా? లేక మరెవరైనా చదువుతున్నారా? ఈ అనుమానానికి గూగుల్ డీప్‌మైండ్ తన 'ఆల్ఫాప్రూఫ్' ఏఐతో చెక్ పెట్టి, మీ ప్రైవసీకి తిరుగులేదని తేల్చేసింది!

Google AI just proved nobody can read your private WhatsApp and Signal chats
Google AI just proved nobody can read your private WhatsApp and Signal chats (Representational Image, Credits: AP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : November 11, 2026 at 5:37 PM IST

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Hyderabad: సైబర్ సెక్యూరిటీ రంగంలో గూగుల్ డీప్‌మైండ్ చారిత్రాత్మక మైలురాయిని అధిగమించింది. వాట్సాప్, సిగ్నల్, గూగుల్ మెసేజెస్‌లోని ప్రైవేట్ చాట్‌ల భద్రతను సాంకేతికంగా నిరూపించింది. ఈ యాప్‌లు వినియోగదారుల మెసేజ్‌ల రక్షణకు 'సిగ్నల్ క్రిప్టోగ్రాఫిక్ ప్రోటోకాల్' అనే ఎన్‌క్రిప్షన్ వ్యవస్థను ఉపయోగిస్తున్నాయి. వినియోగదారులు పంపే సందేశాలను ఇతరులు చదవకుండా గోప్యంగా ఉంచే భద్రతా వ్యవస్థ ఇది. అయితే, ఈ వ్యవస్థ పూర్తిస్థాయిలో గోప్యతను అందిస్తుందని, అందులో ఎలాంటి సాంకేతిక లోపం లేదని ధృవీకరించడం ఇప్పటివరకు పెను సవాలుగా ఉండేది.

అయితే, ఆ సవాలును తమ బృందం అధిగమించినట్లు గూగుల్ డీప్‌మైండ్ రీసెర్చ్ సైంటిస్ట్ స్వరత్ చౌధురి 'X' (గతంలో ట్విటర్) వేదికగా వెల్లడించారు. ఇందుకోసం 'ఆల్ఫాప్రూఫ్ కోడ్' (AlphaProof Code) అనే సరికొత్త ఏఐ ఫ్రేమ్‌వర్క్‌ను ఉపయోగించినట్లు తెలిపారు. సాధారణ సాఫ్ట్‌వేర్ టెస్టింగ్‌కు భిన్నంగా, ఈ ఏఐ సాయంతో కంప్యూటర్ ప్రాసెసర్ అర్థం చేసుకునే అత్యంత లోతైన స్థాయి (మెషిన్-కోడ్) వరకు ఈ ప్రోటోకాల్‌ను గణితశాస్త్ర సూత్రాలతో సమగ్రంగా పరిశీలించారు. ఈ పరిశీలనలో ప్రోటోకాల్‌లో ఎలాంటి భద్రతా బలహీనతలు బయటపడలేదు. దీంతో ఈ వ్యవస్థ పూర్తిగా సురక్షితమైనదని నిర్ధారించారు.

డిజిటల్ గోప్యతపై ఆందోళనలు పెరుగుతున్న ప్రస్తుత తరుణంలో, ఈ ఆవిష్కరణ బిలియన్ల కొద్దీ వినియోగదారుల వ్యక్తిగత సంభాషణలకు బలమైన భద్రతా భరోసాను కల్పించింది.

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