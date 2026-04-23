వామ్మో ఆ రోడ్డుపై 'ఘోస్ట్ సైకిల్'- తల, మొండెం లేకుండానే నడుస్తోంది- ఎక్కడో తెలుసా?

సూరత్ నగర వీధుల్లో తల, మొండెం లేకుండా నడుస్తున్న "ఘోస్ట్ సైకిల్" దృశ్యాలు వైరల్​గా మారాయి.

Ghost Cycle Amazes People on Surat Roads That Pedals Itself Only with Two Legs Without Body
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 23, 2026 at 4:51 PM IST

Surat [Gujarat]: గుజరాత్‌లోని సూరత్ నగర వీధుల్లో ఒక వినూత్న "ఘోస్ట్ సైకిల్" వెలుగుచూసింది. తల, మొండెం లేకుండా కేవలం రెండు కాళ్లు మాత్రమే ఒక మూడు చక్రాల సైకిల్​ను తొక్కుతుండటం కనిపించింది. ఈ దృశ్యాలను చూసిన పిల్లలు, పాదచారులు ఆశ్చర్యంతో గంతులు వేస్తూ దీన్ని "ఘోస్ట్ సైకిల్" అని పిలవడం మొదలుపెట్టారు.

అయితే వాస్తవానికి ఇది సూరత్‌కు చెందిన ఆవిష్కర్త శివమ్ మౌర్య రూపొందించిన ఒక ఇంజనీరింగ్ ప్రాజెక్ట్. ఆయన గతంలో 'డార్క్ నైట్ బాట్‌పాడ్', 'ట్రాన్' మోటార్‌సైకిల్ స్ఫూర్తితో 'గరుడ బైక్' అనే ఎలక్ట్రిక్ మోటార్‌సైకిల్‌ను పూర్తిగా కొత్తగా నిర్మించి వెలుగులోకి వచ్చారు.

గతంలో మౌర్య త్రిభుజాకార ఫ్రేమ్‌లో ఎలక్ట్రానిక్ భాగాలను అమర్చి డ్రైవర్‌లేని సైకిల్‌ను తయారుచేశాడు. ఇప్పుడు ఈ కొత్త 'ఘోస్ట్ సైకిల్' ప్రాజెక్ట్‌లో అతను ఆ భాగాలను రెండు బోలు మానిక్విన్ కాళ్లకు అమర్చాడు. తద్వారా తల, మొండెం లేని ఒక వ్యక్తి ఆ వాహనాన్ని నడుపుతున్నట్లుగా అది ఒక విలక్షణమైన రూపాన్ని సంతరించుకుంది.

ఇది ఎలా నడుస్తుంది?: ఈ సైకిల్​కు సంబంధించిన అనేక వివరాలను శివమ్ మౌర్య ETV Bharatతో పంచుకున్నారు. ఈ సైకిల్ ముందు చక్రంలో అమర్చిన మోటారు ద్వారా నడుస్తుందని తెలిపారు. ఈ క్రమంలో "వాహనం ముందుకు కదులుతున్నప్పుడు, వెనుక వైపున ఉన్న రెండు చక్రాలు కూడా తిరుగుతాయి. దీనివల్ల డ్రైవ్-చైన్ కదిలి పెడల్స్‌ను, వాటికి అమర్చిన కాళ్లను కదిలిస్తుంది. ఇది సాధారణ సైకిల్ పనిచేసే విధానానికి పూర్తిగా విరుద్ధం. సాధారణ సైకిల్‌లో మనం పెడల్ తొక్కడం ద్వారా శక్తి ఉత్పత్తి అయి, డ్రైవ్-చైన్ వెనుక చక్రాలను ముందుకు నెట్టడం ద్వారా సైకిల్ కదులుతుంది" అని వివరించారు.

ఈ ప్రాజెక్ట్​కు ఎంత ఖర్చుపెట్టారంటే?: "ఘోస్ట్ సైకిల్" ప్రాజెక్టు మొత్తానికి మౌర్య, ఆయన పార్ట్నర్ గుర్ప్రీత్ అరోరాకు రూ. 35,000 ఖర్చయ్యింది. అంతేకాక దీని కోసం వారు మూడు నెలల పాటు అవిశ్రాంతంగా శ్రమించాల్సి వచ్చింది. బ్యాటరీతో నడిచే బొమ్మ మాదిరిగానే, ఈ సైకిల్‌ను కూడా రిమోట్ కంట్రోలర్ లేదా మొబైల్ యాప్ ద్వారా నియంత్రించవచ్చు. అయితే ఈ సైకిల్‌ను ముందుగానే నిర్ణయించిన మార్గంలో, మరీ ముఖ్యంగా కోడింగ్ ద్వారా నిర్దేశించిన పథంలో కూడా నడపవచ్చని మౌర్య చెబుతున్నారు.

శివమ్ మౌర్య ఖాతాలో రోబోటిక్ రిక్షాతో సహా ఇలాంటి అనేక ఆసక్తికరమైన ఇంజనీరింగ్ ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి. ఆయన ఎప్పటికప్పుడు తన ఆవిష్కరణలపై 'Creative Science' అనే యూట్యూబ్ ఛానెల్​లో పోస్ట్ చేస్తూ, తయారీ ప్రక్రియ మొత్తాన్ని వివరిస్తుంటారు. ప్రస్తుతం ఈ ఛానెల్‌కు 2 మిలియన్లకు పైగా సబ్‌స్క్రైబర్లు ఉన్నారు. భవిష్యత్తులోని స్మార్ట్ సిటీలలో డెలివరీ సేవలకు, భద్రతా గస్తీకి ఈ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఒక వరంలా ఉపయోగపడుతుందని మౌర్య విశ్వసిస్తున్నారు.

