24.6-అంగుళాల స్క్రీన్, 500km రేంజ్- దేశంలో హ్యుందాయ్ లగ్జరీ 'Genesis' తొలి SUV ఇదేనా?
హ్యుందాయ్ తన లగ్జరీ బ్రాండ్ 'జెనెసిస్'ను త్వరలోనే భారత మార్కెట్లోకి తీసుకురాబోతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఆ బ్రాండ్ ఫ్లాగ్షిప్ ఎలక్ట్రిక్ SUV 'జెనెసిస్ GV90' కోసం కంపెనీ తాజాగా డిజైన్ పేటెంట్ దాఖలు చేసింది.
Published : November 12, 2026 at 4:38 PM IST
Hyderabad: హ్యుందాయ్ తన లగ్జరీ బ్రాండ్ అయిన జెనెసిస్ (Genesis)ను భారత మార్కెట్లో ప్రవేశపెట్టేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా ఆ బ్రాండ్ నుంచి రాబోతున్న లగ్జరీ ఫ్లాగ్షిప్ ఎలక్ట్రిక్ SUV 'జెనెసిస్ GV90' (Genesis GV90) కోసం కంపెనీ భారతదేశంలో డిజైన్ పేటెంట్ను దాఖలు చేసింది. ఆగస్టు 2026లో అంతర్జాతీయంగా ఆవిష్కరించిన కొద్ది నెలలకే భారతదేశంలో ఈ పేటెంట్ దాఖలైంది. 2027లో జెనెసిస్ భారత్లోకి ప్రవేశించే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, దీని అధికారిక విడుదలపై ఇంకా స్పష్టత రాలేదు.
జెనెసిస్ GV90 పవర్ట్రెయిన్ & రేంజ్: GV90 అనేది 123.5 kWh సామర్థ్యం గల పెద్ద బ్యాటరీ ప్యాక్తో వస్తున్న పూర్తి ఎలక్ట్రిక్ SUV. ఇది 657 bhp పవర్, 800 Nm పీక్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ వాహనంలో డ్యూయల్-మోటార్ సెటప్ ఉంటుంది. ఇది నాలుగు చక్రాలకు శక్తిని అందిస్తుంది. పరిమాణంలో పెద్దదిగా ఉన్నప్పటికీ, ఈ GV90 EV ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 500 కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణించగలదని కంపెనీ పేర్కొంది. అంతేకాకుండా, ఇది 350 kW DC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది. దీని ద్వారా బ్యాటరీని కేవలం 22 నిమిషాల్లోనే 10 శాతం నుంచి 80 శాతం వరకు ఛార్జ్ చేయవచ్చు.
ఇకపోతే హ్యుందాయ్ సంస్థ వచ్చే ఏడాది భారత మార్కెట్లో తన 'జెనెసిస్' (Genesis) బ్రాండ్ను అధికారికంగా ప్రవేశపెట్టనున్నట్లు ధృవీకరించింది. అయితే, ఈ ఫ్లాగ్షిప్ 7-సీటర్ ఎలక్ట్రిక్ SUV, భారతదేశంలో ఆ బ్రాండ్ నుంచి విడుదలయ్యే మొదటి మోడల్ అవుతుందా లేదా అనే విషయంపై ఇంకా అధికారిక ప్రకటన రాలేదు.
జెనెసిస్ GV90 డిజైన్: ఈ అప్కమింగ్ GV90 డిజైన్ విషయానికొస్తే, దీని ముందు భాగం ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న ఇతర లగ్జరీ కార్లతో పోలిస్తే చాలా విభిన్నంగా, ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. జెనెసిస్ బ్రాండ్కు ప్రత్యేకమైన 'టూ-లైన్ LED లైటింగ్' సెటప్ ఇందులో కీలక ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది. కింది భాగంలోని LED DRLలు 'V' ఆకారంలో ఉండగా, పై భాగంలోని LED లైన్ కారు వెడల్పు మొత్తం అడ్డంగా విస్తరించి ఉంటుంది.
ఈ లైటింగ్ సెటప్లో హెడ్ల్యాంప్స్ కోసం ప్రత్యేక క్లస్టర్ ఉండదు. బదులుగా హెడ్లైట్లు ముందు భాగంలో అడ్డంగా ఉన్న ప్రధాన లైట్ బ్యాండ్లోనే కలిసిపోయి ఉంటాయి. దీంతో ముందు భాగం మరింత క్లీన్గా, ఫ్యూచరిస్టిక్గా కనిపిస్తుంది. ఇక బంపర్ కింది భాగంలో మెష్ డిజైన్తో కూడిన ఎయిర్ డ్యామ్ను, స్కిడ్ ప్లేట్కు కొంచెం పైన క్రోమ్ ట్రిమ్ను అందించారు. దీనికి తోడు బంపర్పై పార్కింగ్ సెన్సార్లు, రాడార్, కెమెరాలను కూడా అమర్చారు.
జెనెసిస్ GV90 ఇంటీరియర్: హ్యుందాయ్ లగ్జరీ విభాగం నుంచి వస్తున్న ఈ ఫ్లాగ్షిప్ SUV క్యాబిన్ను అత్యంత విలాసవంతంగా, అధునాతన సౌకర్యాలతో తీర్చిదిద్దారు. ఈ ఎలక్ట్రిక్ SUV లోపలి భాగంలో నాప్పా లెదర్ సీట్లు (అప్హోల్స్టరీ), 25-అంగుళాల భారీ హెడ్-అప్ డిస్ప్లే ఉన్నాయి. వీటితో పాటు 'ప్లియోస్ కనెక్ట్' (Pleos Connect), 'గ్లియో AI' (Gleo AI) సపోర్ట్తో పనిచేసే 24.6-అంగుళాల సెంట్రల్ స్క్రీన్ను అందించారు.
అంతేకాకుండా, ఇందులో డిజిటల్ IRVM (ఇన్సైడ్ రియర్-వ్యూ మిర్రర్), 25 స్పీకర్లు, డాల్బీ అట్మాస్తో కూడిన బ్యాంగ్ & ఒలుఫ్సెన్ (Bang & Olufsen) ఆడియో సిస్టమ్ వంటివి ఉన్నాయి. అలాగే ప్రయాణికుల సౌకర్యం, భద్రత కోసం పవర్-ఆపరేటెడ్ సీట్లు, సన్రూఫ్పై అమర్చిన ప్రత్యేక ఎయిర్బ్యాగ్లు, ఎయిర్ సస్పెన్షన్, రియర్-వీల్ స్టీరింగ్ వంటి అధునాతన టెక్నాలజీలను ఇందులో జోడించారు.