Geminiలోకి CapCut ఎడిటింగ్ టూల్స్: భారత్లో పనిచేస్తాయా?
CapCut తన క్రియేటివ్ టూల్స్ను గూగుల్ Geminiలోకి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. దీంతో యూజర్లు ఇకపై Gemini యాప్లోనే ఇమేజ్లు, వీడియోలు ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. కానీ Geminiలో CapCut ఫీచర్లు భారత్లో పనిచేయకపోవచ్చు.
Published : May 22, 2026 at 5:16 PM IST
Hyderabad: పాపులర్ వీడియో ఎడిటింగ్ యాప్ CapCut, Google Geminiతో జతకట్టింది. దీంతో ఇకపై యూజర్లు Gemini యాప్లోనే CapCut క్రియేటివ్ టూల్స్తో ఇమేజ్లు, వీడియోలు నేరుగా ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ విషయాన్ని CapCut ప్రముఖ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ Xలో పోస్ట్ ద్వారా వెల్లడించింది. అందులో కంపెనీ "క్రియేటివ్ వర్క్ఫ్లోలు మరింత కనెక్టెడ్గా, సీమ్లెస్గా మారుతున్నాయి. ఫ్యూచర్లో క్రియేషన్ మరింత కన్వర్సేషనల్గా, ఇంట్యూటివ్గా, ఇంటెలిజెంట్గా ఇంటిగ్రేట్ అవుతుంది" అని పేర్కొంది.
అయితే Geminiలో CapCut ఇంటర్ఫేస్ ఎలా ఉంటుంది, ఎలాంటి ఎడిటింగ్ కెపాబిలిటీస్ అందుబాటులోకి వస్తాయనేది మాత్రం CapCut ఇంకా వెల్లడించలేదు. ఈ ఫీచర్ లాంఛ్ డేట్ను కూడా ఇంకా ప్రకటించలేదు. అయితే ఇది "కేవలం ఆరంభం మాత్రమే (just the beginning)" అని పేర్కొంటూ, Gemini యూజర్లకు మరిన్ని కోలాబరేటివ్ ఫంక్షనాలిటీస్ వస్తాయని హింట్ ఇచ్చింది.
CapCut is partnering with @GeminiApp .— CapCut (@capcutapp) May 21, 2026
Soon, users will be able to edit images and videos directly within the Gemini app using CapCut’s advanced creative and editing capabilities.
As creative workflows become more connected and seamless, we believe the future of creation will be… pic.twitter.com/vmbGi9PD4f
ఇటీవల Google, Geminiలో Canva, Instacart, OpenTable వంటి ప్లాట్ఫామ్లను ఇంటిగ్రేట్ చేసింది. CapCut పార్ట్నర్షిప్ కూడా అదే స్ట్రాటజీలో భాగంగా కన్పిస్తోంది. మల్టిపుల్ ప్లాట్ఫామ్లను హోస్ట్ చేస్తున్న OpenAI ChatGPTతో పోటీపడేందుకే Google తన AI చాట్బాట్లోకి ఇలా థర్డ్-పార్టీ యాప్స్ను తీసుకొస్తోంది.
కాగా, CapCut గతేడాది నుంచే AI ఎడిటింగ్ ఫీచర్లను అందిస్తోంది. ప్రస్తుతం Googleకి చెందిన Nano Banana ఇమేజ్ మోడల్స్, Veo వీడియో మోడల్స్ను కూడా తన ప్లాట్ఫామ్లో హోస్ట్ చేస్తోంది. దీంతో CapCut యాప్, వెబ్ యూజర్లు ఇమేజ్లు, వీడియోలను AIతో జనరేట్ చేయడంతో పాటు ఎడిట్ కూడా చేసుకోగలుగుతున్నారు.
Gemini can now connect to even more apps, including @OpenTable, @Canva, and @Instacart.— Google Gemini (@GeminiApp) May 21, 2026
Whether you're booking a table at a restaurant, creating a flyer, or ordering groceries, Gemini doesn’t just find info, it helps you take action seamlessly with connected apps.
కాగా, CapCut చైనా కంపెనీ ByteDanceకి చెందినది. TikTokను కూడా ఇదే కంపెనీ రూపొందించింది. 2020లో భారత ప్రభుత్వం జాతీయ భద్రత, డేటా ప్రైవసీ కారణాలతో CapCut, TikTok సహా పలు చైనీస్ యాప్లపై నిషేధం విధించింది. చైనాతో సరిహద్దు ఘర్షణల నేపథ్యంలోనే ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ చట్టంలోని సెక్షన్ 69A కింద, దేశ సార్వభౌమత్వం, సమగ్రతకు ముప్పుగా పేర్కొంటూ ఈ యాప్లను బ్లాక్ చేసింది. అంటే, Geminiలో CapCut ఫీచర్లు వచ్చినా అవి ఇండియాలో పనిచేయకపోవచ్చు. దీంతో క్రియేటర్లు AI ఎడిటింగ్, ట్రాన్సిషన్, మాస్కింగ్ కోసం వేరే యాప్స్ వాడాల్సిందే. అయితే ఇందుకోసం InShot, InVideo AI, Canva వంటి పలు ఆల్టర్నేటివ్స్ ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉన్నాయి.