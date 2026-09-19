ETV Bharat / technology

గూగుల్ 'జెమిని' AI కలకలం: టెస్టింగ్ పరిధి దాటి 3 కంపెనీల హ్యాకింగ్!

గూగుల్ జెమిని పరీక్షా వాతావరణం దాటి మూడు నిజమైన కంపెనీల నెట్‌వర్క్‌లలోకి చొరబడింది. దీనిని గూగుల్ స్వయంగా అంగీకరించింది.

Gemini Hacked Three Companies in First Known Breakout by Googles AI
Gemini Hacked Three Companies in First Known Breakout by Googles AI (ఫొటో క్రెడిట్: Google)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 19, 2026 at 5:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: గూగుల్ అత్యంత శక్తివంతమైన AI మోడల్ జెమిని సైబర్ సెక్యూరిటీ పరీక్షా సమయంలో తన పరిధిని దాటి మూడు కంపెనీలను హ్యాక్ చేసింది. ఒక AI మోడల్ పరీక్షా వాతావరణం (Sandbox) నుంచి బయటకు వచ్చి, నిజ ప్రపంచంలోని కంపెనీలను యాక్సెస్ చేయడం గూగుల్ చరిత్రలో ఇదే మొదటిసారి. ఈ ఘటనను గూగుల్ స్వయంగా ధృవీకరించింది.

జెమినికి సంబంధించిన ఈ తొలి హ్యాకింగ్ ఘటన 2026 మే నెలలో జరిగిందని పేర్కొంటూ దీనిపై వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్ సెప్టెంబర్ 18, 2026 శుక్రవారం నాడు ఓ కథనం ప్రచురించింది.

ఈ పరీక్షను ఇజ్రాయెల్‌కు చెందిన సైబర్ సెక్యూరిటీ సంస్థ 'ఇర్రెగ్యులర్' నిర్వహించింది. టెస్టింగ్ సిస్టమ్‌లో ఉన్న ఒక సాంకేతిక లోపం వల్ల జెమినికి అనుకోకుండా ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ లభించింది. దీంతో అది తనకు అప్పగించిన టాస్క్‌ను వదిలేసి, బయట ఉన్న నిజమైన కంపెనీల సిస్టమ్‌లలోకి చొరబడింది.

ఒక కంపెనీలో పాస్‌వర్డ్‌లను ఊహించడం (Brute-force) ద్వారా, మరో రెండు కంపెనీల్లో పబ్లిక్ కోడ్‌లో బహిరంగంగా ఉన్న లాగిన్ వివరాలను ఉపయోగించి జెమిని హ్యాక్ చేసింది. అయితే, తాను హ్యాక్ చేసింది నిజమైన కంపెనీ అని గుర్తించిన వెంటనే జెమిని తనంతట తానే ఆగిపోయిందని, ఎలాంటి హాని చేయలేదని గూగుల్ తెలిపింది.

ఈ ఉల్లంఘన ఎలా జరిగింది?: పరీక్షా సమయంలో జెమినికి ఒక ఊహాత్మక కంపెనీ నుంచి సమాచారం సేకరించే టాస్క్ ఇచ్చారు. కానీ ఆ మోడల్ తనకు కేటాయించిన శాండ్‌బాక్స్​ను దాటి, అనధికారికంగా ఇంటర్నెట్‌లోకి ప్రవేశించింది. ఆ తర్వాత, ఆ AI మోడల్ ఒక పాస్‌వర్డ్‌ను ఊహించి, ఒక నిజమైన కంపెనీ సర్వీస్​లోకి చొరబడింది.

ఈ ఘటనపై గూగుల్ సెక్యూరిటీ ఇంజనీరింగ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అయిన హీథర్ అడ్కిన్స్, అల్ జజీరాకు చెందిన జాన్ హెండ్రెన్‌తో మాట్లాడుతూ.. "మిగిలిన రెండు సందర్భాలలో, ఆ మోడల్ ఆన్‌లైన్‌లో బహిరంగ సమాచారాన్ని గుర్తించి, అది పరీక్షలో భాగమే అనుకుని ఆ వెబ్‌సైట్‌లలోకి ప్రవేశించడానికి క్రెడెన్షియల్స్‌ను ఊహించిందని చెప్పారు.

మొత్తం మూడు సార్లు ఇలా జరిగిందని, ప్రతిసారీ హ్యాక్‌ను పూర్తి చేయడానికి ముందే, అది నిజమైన కంపెనీ అని గుర్తించి ఆ మోడల్ తనకు తానుగా ఆగిపోయిందని గూగుల్ స్పష్టం చేసింది.

జులై చివర్లోనే ఇర్రెగ్యులర్ ఈ హ్యాక్‌ల గురించి గూగుల్‌కు సమాచారం ఇచ్చింది. అయితే ఇది మోడల్ లోపం కాదని గూగుల్ వాదిస్తోంది. జెమినిలోని భద్రతా చర్యలు ఉద్దేశించిన విధంగానే పనిచేశాయని, అందువల్లే ఈ విషయాన్ని బహిరంగంగా వెల్లడించాల్సిన అవసరం లేదని భావించామని గూగుల్ పేర్కొంది.

TAGGED:

GEMINI
GOOGLE GEMINI HACKER NEWS
GEMINI BREAKOUT
CYBER SECURITY TEST
GOOGLE GEMINI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.