'హూప్'కు పోటీగా గార్మిన్ 'సిర్కా' స్క్రీన్లెస్ స్మార్ట్ బ్యాండ్: సబ్స్క్రిప్షన్ లేకుండానే పూర్తి హెల్త్ డేటా!
గార్మిన్ కంపెనీ 'హూప్' (Whoop)కి గట్టి పోటీనిస్తూ సరికొత్త 'సిర్కా' స్క్రీన్-ఫ్రీ స్మార్ట్ బ్యాండ్ను లాంఛ్ చేసింది. ఎలాంటి నెలవారీ సబ్స్క్రిప్షన్ ఫీజులు లేకుండానే ఈ బ్యాండ్ పూర్తి హెల్త్ డేటాను ఉచితంగా అందిస్తుంది.
Published : July 22, 2026 at 10:46 AM IST
Hyderabad: గతంలో 'ఓరా రింగ్' (Oura Ring) మార్కెట్లోకి వచ్చినప్పుడు స్మార్ట్ రింగుల విభాగంలో భారీ పోటీని సృష్టించింది. ఇప్పుడు ప్రముఖ ఫిట్నెస్ బ్రాండ్ 'హూప్' (Whoop)కు కూడా అదే తరహా గట్టి పోటీ ఎదురవుతోంది. ఇటీవల గూగుల్ తన స్క్రీన్ లేని హెల్త్ ట్రాకర్ 'ఫిట్బిట్ ఎయిర్' (Fitbit Air)ను లాంఛ్ చేయగా, తాజాగా ప్రముఖ స్మార్ట్వాచ్ల తయారీ సంస్థ గార్మిన్ (Garmin)సైతం ఈ రేసులోకి దిగింది. కంపెనీ తన సరికొత్త స్క్రీన్ రహిత హెల్త్ ట్రాకర్ 'గార్మిన్ సిర్కా స్మార్ట్ బ్యాండ్' (Garmin Cirqa Smart Band)ను మార్కెట్లో అధికారికంగా విడుదల చేసింది.
డిస్ప్లే ఉండదు.. కానీ 10 రోజుల బ్యాటరీ లైఫ్!: ఈ స్మార్ట్ బ్యాండ్ను వినియోగదారులు రోజంతా (24/7) అత్యంత సౌకర్యవంతంగా ధరించేలా తేలికపాటి ఫ్యాబ్రిక్ మెటీరియల్తో రూపొందించారు. దీనిని మణికట్టుకే కాకుండా ఆర్మ్ బ్యాండ్లా కూడా వాడుకోవచ్చు. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే ఇది ఏకంగా 10 రోజుల పాటు నాన్స్టాప్ బ్యాటరీ బ్యాకప్ను అందిస్తుందని కంపెనీ తెలిపింది.
సబ్స్క్రిప్షన్ ఫ్రీ హెల్త్ ట్రాకింగ్: మార్కెట్లోని ఇతర బ్రాండ్లలా కాకుండా, ఈ బ్యాండ్లోని ప్రధాన హెల్త్, ఫిట్నెస్ ఫీచర్లను ఉపయోగించేందుకు ఎలాంటి అదనపు సబ్స్క్రిప్షన్ ఫీజులు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదని గార్మిన్ స్పష్టం చేసింది. ఈ బ్యాండ్ సేకరించే పూర్తి సమాచారాన్ని వినియోగదారులు తమ మొబైల్లోని గార్మిన్ కనెక్ట్ (Garmin Connect) యాప్ ద్వారా ఉచితంగా పర్యవేక్షించవచ్చు.
హెల్త్ మానిటరింగ్ (ఆరోగ్య పర్యవేక్షణ): ఈ సిర్కా (CIRQA) స్మార్ట్ బ్యాండ్ను రాత్రి పగలు తేడా లేకుండా నిరంతరం ధరించడం వల్ల, యూజర్లు తమ మొత్తం ఆరోగ్యంపై ఒక స్పష్టమైన అవగాహనకు రావచ్చు. మణికట్టు ద్వారా హార్ట్ రేట్ (గుండె వేగం), బాడీ బ్యాటరీ (శరీరంలో శక్తి స్థాయిలు), పల్స్ ఆక్స్ (రక్తంలో ఆక్సిజన్), ఒత్తిడి & చర్మ ఉష్ణోగ్రత (Skin Temperature) వంటి కీలక బయోమెట్రిక్స్ వివరాలను ఇది లెక్కిస్తుంది. ఈ సమాచారాన్నంతటినీ వినియోగదారులు 'గార్మిన్ కనెక్ట్' యాప్లో వెంటనే చూసుకోవచ్చు.
మహిళలు తమ పీరియడ్స్ సైకిల్, ప్రెగ్నెన్సీలను ట్రాక్ చేయడానికి కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుంది. నిద్రపోతున్నప్పుడు చర్మ ఉష్ణోగ్రతను పర్యవేక్షించడం ద్వారా పీరియడ్స్ ఎప్పుడు వస్తాయనే అంచనాలను, గత ఓవ్యులేషన్ వివరాలను మరింత కచ్చితంగా తెలుసుకోవచ్చు. అలాగే, ఎఫ్డీఏ (FDA) ఆమోదిత 'నాచురల్ సైకిల్స్' బర్త్ కంట్రోల్ యాప్తో కూడా ఈ డేటాను సింక్ చేసుకోవచ్చు (అయితే దీని కోసం నాచురల్ సైకిల్స్ సబ్స్క్రిప్షన్ అవసరమవుతుంది).
ఇతర కీలక ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
- 24 గంటల హెల్త్ మానిటరింగ్: హార్ట్ రేట్, బాడీ బ్యాటరీ (Body Battery), బ్లడ్ ఆక్సిజన్ (Pulse Ox), స్కిన్ టెంపరేచర్ను ట్రాక్ చేస్తుంది.
- స్లీప్ & HRV స్టేటస్: నిద్ర నాణ్యతను అంచనా వేసే స్లీప్ స్కోర్తో పాటు, హార్ట్ రేట్ వేరియబిలిటీ (HRV) ఆధారంగా శరీరం తదుపరి వర్కవుట్కు ఎంత సిద్ధంగా ఉందో లెక్కిస్తుంది.
- 80+ స్పోర్ట్స్ మోడ్లు: వాకింగ్, రన్నింగ్, సైక్లింగ్ వంటి 80కి పైగా ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ను ఇది ఆటోమేటిక్గా గుర్తించి రికార్డ్ చేస్తుంది.
ధర & లభ్యత: గ్లోబల్ మార్కెట్లో గార్మిన్ సిర్కా స్మార్ట్ బ్యాండ్ ధరను కంపెనీ $199.99 (సుమారు రూ. 17,300) గా నిర్ణయించింది. అయితే భారతదేశంలో దీని లాంఛ్ తేదీ, ధర వివరాలను గార్మిన్ సంస్థ ఇంకా అధికారికంగా వెల్లడించాల్సి ఉంది.
కలర్ ఆప్షన్లు: ఇది సిట్రాన్ గ్రే, మావ్, ఫ్రెంచ్ గ్రే, డార్క్ ఆలివ్, కెప్టెన్ బ్లూ, ఫ్రెంచ్ బ్లూ, బ్లాక్ వంటి రంగులలో లభిస్తుంది.