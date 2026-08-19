భారత్లో శాంసంగ్ 'గెలాక్సీ S25 5G' ధరల పెంపు- నేటి నుంచే అమలోకి!
భారత మార్కెట్లో శాంసంగ్ తన ఫ్లాగ్షిప్ 'గెలాక్సీ S25 5G'లోని రెండు ప్రీమియం వేరియంట్ల ధరలను పెంచింది. సవరించిన ఈ కొత్త ధరలు నేటి నుంచే అమల్లోకి వచ్చాయి.
Published : August 19, 2026 at 4:21 PM IST
Hyderabad: ప్రముఖ టెక్ దిగ్గజం శాంసంగ్ (Samsung) భారత మార్కెట్లో తన ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్ 'గెలాక్సీ S25 5G' (Galaxy S25 5G) ధరలను సవరించింది. ఈ లైనప్లోని రెండు ప్రీమియం వేరియంట్ల ధరలను పెంచుతూ కంపెనీ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ నూతన ధరలు నేడు, అంటే 2026 ఆగస్టు 19 నుంచి తక్షణమే అమల్లోకి వచ్చాయి. సవరించిన ధరల వివరాలను కంపెనీ తన అధికారిక వెబ్సైట్లో ఇప్పటికే అప్డేట్ చేసింది.
వేరియంట్ల వారీగా కొత్త ధరల వివరాలు:
- 12GB RAM + 256GB స్టోరేజ్: ఈ వేరియంట్ ధరపై కంపెనీ రూ. 4,000 పెంచింది. దీనితో దీని ప్రస్తుత మార్కెట్ ధర రూ. 84,999కి చేరింది.
- 12GB RAM + 512GB స్టోరేజ్: ఈ టాప్-ఎండ్ మోడల్ ధరపై అత్యధికంగా రూ. 12,000 మేర గణనీయమైన పెంపు నమోదైంది. దీనితో దీని ప్రస్తుత ధర రూ. 1,04,999 గా ఉంది.
- 12GB RAM + 128GB స్టోరేజ్: వినియోగదారులకు ఉపశమనం కలిగిస్తూ, ఈ బేస్ వేరియంట్ ధరలో ఎలాంటి మార్పు చేయలేదు. ఇది ఇప్పటికీ తన పాత ధర అయిన రూ. 74,999కే లభిస్తోంది.
|గెలాక్సీ S25 5G వేరియంట్లు
|లాంఛ్ ధరలు
|కొత్త ధరలు
|ఎంత పెరిగింది?
|12GB + 128GB
|రూ. 74,999
|రూ. 74,999
|no changes
|12GB + 256GB
|రూ. 80,999
|రూ. 84,999
|రూ. 4,000
|12GB + 512GB
|రూ. 92,999
|రూ. 1,04,999
|రూ. 12,000
ధరల పెంపునకు గల కారణాలు (మార్కెట్ విశ్లేషణ): సాధారణంగా ఫ్లాగ్షిప్ స్మార్ట్ఫోన్లు మార్కెట్లోకి విడుదలైన ఒకటి లేదా రెండు సంవత్సరాల తర్వాత వాటి అసలు ధర కంటే తక్కువ ధరకు (ధరల తగ్గింపుతో) లభిస్తాయి. 'గెలాక్సీ S25' మోడల్ 2025 ప్రారంభంలోనే విడుదలైనప్పటికీ, దీని బేస్ వేరియంట్ ధర ఇప్పటివరకు తగ్గకపోగా, మిగిలిన రెండు వేరియంట్ల ధరలు పెరగడం గమనార్హం.
Samsung just hiked Galaxy S25 prices in India 😬— Devesh Jha (@Deveshjhaa) August 19, 2026
New prices from today (19 Aug):
• 12GB + 256GB → ₹84,999 (+₹4,000)
• 12GB + 512GB → ₹1,04,999 (+₹12,000)
Base 128GB variant is still the same at ₹74,999.
Memory prices are clearly hitting hard. #GalaxyS25 #PriceHike pic.twitter.com/0vRoQabylK
ప్రస్తుతం గ్లోబల్ టెక్ మార్కెట్లో కొనసాగుతున్న 'ర్యామ్ & స్టోరేజ్ కాంపోనెంట్స్ సంక్షోభం' (RAM & Storage Shortage Crisis) కారణంగానే విడిభాగాల ఖర్చులు పెరిగాయని, తద్వారా ఏర్పడిన అదనపు భారాన్ని కంపెనీ వినియోగదారులపైకి బదిలీ చేయాల్సి వచ్చిందని మార్కెట్ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇతర ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ బ్రాండ్లు కూడా ఇదే విధమైన ధరల పెంపు వ్యూహాన్ని అనుసరిస్తున్నాయి.