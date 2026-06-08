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ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ విప్లవం: భారత్​లో ప్రదర్శించిన ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ కార్ల జాబితా ఇదే!

మారుతి సుజుకి భారతదేశపు మొట్టమొదటి ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ ప్యాసింజర్ కారు "వాగన్R"ను ఆవిష్కరించి రికార్డు నెలకొల్పింది. దీనితో పాటు ఇతర ప్రముఖ కంపెనీలు కూడా భారత్​లో తమ ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ కార్లను ప్రదర్శించాయి. ఆ లిస్ట్ మీకోసం!

From Maruti Wagon R To Hyundai Creta - All Flex-Fuel Cars Showcased In India
From Maruti Wagon R To Hyundai Creta - All Flex-Fuel Cars Showcased In India (Image Credit: Toyota Bharat, Tata Motors, Hyundai, X/@HardeepSPuri)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 8, 2026 at 8:32 PM IST

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Hyderabad: భారతదేశ ఆటోమొబైల్ రంగం పర్యావరణ అనుకూల ఇంధనాల వైపు వేగంగా అడుగులు వేస్తోంది. కాలుష్యాన్ని తగ్గించడమే కాకుండా, ఇంధన దిగుమతుల భారాన్ని తగ్గించుకోవడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం 'ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్' (Flex-Fuel) వాహనాల వినియోగాన్ని పెద్ద ఎత్తున ప్రోత్సహిస్తోంది. ఇందులో భాగంగానే ప్రముఖ కార్ల తయారీ సంస్థ మారుతి సుజుకి, దేశంలోనే తొలి 100 శాతం ఇథనాల్ (E100) ఇంధనంతో నడిచే ప్రొడక్షన్-రెడీ 'వ్యాగన్R' (WagonR) మోడల్‌ను ఆవిష్కరించి సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది.

అయితే, ఈ సాంకేతికతను అందిస్తున్న ఏకైక సంస్థ మారుతి మాత్రమే కాదు. టయోటా, హ్యుందాయ్, టాటా వంటి కంపెనీలు కూడా ఇటీవలి సంవత్సరాల్లో ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ మోడళ్లను ప్రదర్శించాయి. దేశవ్యాప్తంగా E85 డిస్పెన్సింగ్ స్టేషన్లు ఏర్పాటవుతున్నందున, అధిక ఇథనాల్ బ్లెండ్‌లకు తాము సిద్ధంగా ఉన్నామనే సంకేతాలను ఇస్తున్నాయి. ఈ సందర్భంగా భారత్‌లో ప్రదర్శించిన ఇథనాల్-బ్లెండ్ ఫ్యూయల్‌తో నడిచే ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ కార్ల జాబితాను పరిశీలిద్దాం రండి.

టయోటా కరోలా ఫ్లెక్స్ ఫ్యూయల్:

In picture - 2022 Toyota Corolla ICE version
In picture - 2022 Toyota Corolla ICE version (Image Credit: Toyota World)

భారత్‌లో ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ సామర్థ్యాన్ని ప్రదర్శించిన తొలి కంపెనీల్లో టయోటా ఒకటి. 2022 అక్టోబర్‌లో కరోలా హైబ్రిడ్ ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ వెర్షన్‌ను ఆవిష్కరించింది. ఈ సెడాన్‌లో 100.60 bhp, 142Nm టార్క్ ఉత్పత్తి చేసే 1.8-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఉంది. దీనికి స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ సిస్టమ్ జత చేశారు. ఇది E100 ఇంధనంతో కూడా నడవగలదు.

దేశవ్యాప్తంగా E85 లేదా ప్యూర్ ఇథనాల్ సప్లై ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అందుబాటులోకి వస్తే, ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ వాహనాన్ని భారత మార్కెట్‌కు పరిశీలిస్తామని టయోటా ఆ సమయంలో సూచించింది. కరోలా ఫ్లెక్స్ ఫ్యూయల్‌ను భారత్‌లో టెస్ట్ ట్రాక్‌పై కూడా నడిపారు. అయితే కమర్షియల్ లాంచ్ అయ్యే అవకాశం మాత్రం తక్కువే.

టయోటా ఇన్నోవా హైక్రాస్ ఫ్లెక్స్ ఫ్యూయల్ ప్రోటోటైప్:

In picture - Toyota Innova Hycross ICE version
In picture - Toyota Innova Hycross ICE version (Image Credit: Toyota Bharat)

టయోటా 2023 ఆగస్టులో ఇన్నోవా హైక్రాస్ ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ ప్రోటోటైప్‌ను ప్రదర్శించింది. ఈ వాహనంలో స్టాండర్డ్ మోడల్‌లోని 2.0-లీటర్ అట్కిన్సన్-సైకిల్ పెట్రోల్ ఇంజిన్‌తో పాటు ఒక ఎలక్ట్రిక్ మోటార్‌నూ కలిగి ఉంది. అయితే ఇథనాల్‌కు అనుకూలంగా పలు మార్పులు చేశారు. వీటిలో రివైజ్డ్ స్పార్క్ ప్లగ్‌లు, పిస్టన్ రింగ్ టాప్స్, వాటర్-రెసిస్టెంట్ వాల్వ్‌లు, వాల్వ్ సీల్స్ ఉన్నాయి. హైడ్రోకార్బన్ ఉద్గారాలను తగ్గించేందుకు ఎగ్జాస్ట్ సిస్టమ్‌లో త్రీ-వే క్యాటలిస్ట్ అమర్చారు. అలాగే ఇథనాల్‌కు అనుకూలంగా ఫ్యూయల్ ఫిల్టర్, పంప్, ఫ్యూయల్ లైన్లను అప్‌గ్రేడ్ చేశారు.

టాటా పంచ్ ఫ్లెక్స్ ఫ్యూయల్:

In picture - Tata Punch ICE version
In picture - Tata Punch ICE version (Image Credit: Tata Motors)

టాటా మోటార్స్ తన మొదటి ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ మోడల్‌ను ప్రీ-ఫేస్‌లిఫ్ట్ పంచ్ SUVతో ప్రదర్శించింది. ఈ వాహనంలో 86.79 bhp, 115Nm టార్క్ ఉత్పత్తి చేసే 1.2-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఉంది. ప్రస్తుత ప్రొడక్షన్ మోడల్‌లో కూడా ఇదే ఇంజిన్ ఉంది. ఇది E85 వరకు బ్లెండ్‌లతో నడవగలదు. వివిధ రకాల ఇథనాల్ మిశ్రమాలకు అనుగుణంగా రివైజ్డ్ ECU సాఫ్ట్‌వేర్, అప్‌గ్రేడెడ్ ఫ్యూయల్ ఇంజెక్టర్ సిస్టమ్స్, రీవర్క్ చేసిన ఎగ్జాస్ట్ ఆఫ్టర్-ట్రీట్‌మెంట్ సిస్టమ్ వంటి మార్పులు చేశారు.

హ్యుందాయ్ క్రెటా ఫ్లెక్స్ ఫ్యూయల్:

In picture - Hyundai Creta ICE version (Image Credity: Hyundai)
In picture - Hyundai Creta ICE version (Image Credity: Hyundai) (Image Credity: Hyundai)

హ్యుందాయ్ ఆటో ఎక్స్‌పో 2025లో క్రెటా ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ వేరియంట్‌ను ఆవిష్కరించింది. స్టాండర్డ్ ఇండియా-స్పెక్ మోడల్‌లో ఉండే 1.5-లీటర్ ఇంజిన్లకు బదులుగా, ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ క్రెటాలో 1.0-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ అమర్చారు. ఇదే యూనిట్ వెన్యూ, i20 N లైన్‌లో ఉంది. దీన్ని E100 ఇథనాల్‌తో నడిచేలా ట్యూన్ చేశారు. ఇది 118.35 bhp, 172Nm టార్క్ ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీనికి 6-స్పీడ్ టార్క్ కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్ జత చేశారు.

మారుతి సుజుకి వాగన్ ఆర్ ఫ్లెక్స్ ఫ్యూయల్:

Maruti Suzuki WagonR Flex-Fuel version
Maruti Suzuki WagonR Flex-Fuel version (Image Credit: X/@HardeepSPuri)

మారుతి సుజుకి వాగన్ ఆర్ ఫ్లెక్స్ ఫ్యూయల్ ఈ జాబితాలో అత్యంత ముఖ్యమైనది. ఎందుకంటే ఇది ఉత్పత్తిలోకి ప్రవేశించి, భారతదేశపు మొట్టమొదటి భారీ-ఉత్పత్తి ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ ప్యాసింజర్ వాహనంగా నిలిచింది. స్టాండర్డ్ వ్యాగన్ ఆర్​లో ఉన్న అదే 1.2-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్‌తో నడుస్తుంది. ఈ ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్ వెర్షన్ E100 ఫ్యూయల్‌కు అనుకూలమైనప్పటికీ, E85 ఆపరేషన్‌కు హోమోలోగేట్ చేశారు. ఇందులో అప్‌గ్రేడెడ్ ఫ్యూయల్ ఇంజెక్టర్లు, పంపులు, కొత్త ఫ్యూయల్ లైన్లు, రీకాలిబ్రేట్ చేసిన ECU, ఇథనాల్ సెన్సార్ ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం ఈ వాహనం కేవలం కమర్షియల్ సెక్టార్‌కు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది.

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