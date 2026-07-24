మెర్సిడెస్ పవర్తో ఫోర్స్ కొత్త లగ్జరీ వ్యాన్: ప్రయాణికులు ఫుల్లుగా ఉన్నా పికప్ అదరహో!
ఫోర్స్ మోటార్స్ భారతదేశంలో తన కొత్త 'ఫోర్స్ అర్బానియా డీలక్స్' (Force Urbania Deluxe) వాహనాన్ని విడుదల చేసింది. దీని ధర రూ. 28.7 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.
Published : July 24, 2026 at 3:59 PM IST
Hyderabad: వాహన తయారీ సంస్థ ఫోర్స్ మోటార్స్ సరికొత్త "ఫోర్స్ అర్బేనియా డీలక్స్" (Force Urbania Deluxe) కమర్షియల్ ప్యాసింజర్ వాహనాన్ని భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. ఈ ప్రీమియం లగ్జరీ వ్యాన్ ప్రారంభ ధరను కంపెనీ రూ. 28.7 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించింది. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న స్టాండర్డ్ అర్బేనియా మోడల్ స్థానంలో మెరుగైన టెక్నాలజీ, కొత్త కేబిన్, మరింత సౌకర్యవంతమైన ఫీచర్లతో ఈ అప్డేటెడ్ వెర్షన్ను ప్రవేశపెట్టారు.
అర్బానియా డీలక్స్ ఇంజిన్ వివరాలు: ఈ కొత్త మోడల్లో చేసిన అతిపెద్ద మెకానికల్ మార్పు దీని ఇంజిన్. అర్బేనియా డీలక్స్లో మెర్సిడెస్ (Mercedes) నుంచి సేకరించిన 2.6-లీటర్, ఫోర్-సిలిండర్ టర్బో డీజిల్ ఇంజిన్ను ఉపయోగించారు. ఇది గరిష్ఠంగా 134 bhp పవర్, 350 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
ఫోర్స్ అర్బేనియా పాత మోడల్లో 114 hp పవర్ మాత్రమే ఉండేది. కానీ ఈ కొత్త అర్బేనియా డీలక్స్ మోడల్లో దానిని 134 hp కి పెంచారు. అంటే కంపెనీ దీనికి అదనంగా 20 hp పవర్ను జోడించింది. వాహనంలో ప్రయాణికులు పూర్తిగా నిండి ఉన్నప్పటికీ, మెరుగైన పికప్, సులభమైన డ్రైవింగ్ అనుభూతిని అందించడమే లక్ష్యంగా ఈ అదనపు పవర్ను జోడించినట్లు ఫోర్స్ మోటార్స్ తెలిపింది.
ఫీచర్ల పరంగా చూస్తే, ఇందులో ప్రయాణికులకు లగ్జరీ అనుభూతిని ఇచ్చేలా వుడ్-ఫినిష్ ఫ్లోరింగ్, లీడరెట్ సీట్లు, 8-స్పీకర్ల డిజిటల్ థియేటర్ సిస్టమ్ అందించారు. డ్రైవర్ కోసం కొత్త TFT డిజిటల్ క్లస్టర్, 9-అంగుళాల HD టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ ఉన్నాయి.
భద్రత కోసం ప్రయాణికులందరికీ 3-పాయింట్ సీట్ బెల్ట్లు, ఆల్-వీల్ డిస్క్ బ్రేక్లు, ABS, EBD, ESP వంటి ఆధునిక సేఫ్టీ ఫీచర్లను కూడా చేర్చారు. ఈ వ్యాన్ వేర్వేరు అవసరాల కోసం 9+D నుంచి 16+D వరకు మొత్తం 8 రకాల సీటింగ్ కాన్ఫిగరేషన్లలో లభిస్తుంది.