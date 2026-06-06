గూగుల్-స్పేస్ఎక్స్ భారీ డీల్: ఏఐ పవర్ కోసం బిలియన్ డాలర్ల ఒప్పందం!
యాంత్రోపిక్ తర్వాత గూగుల్ కూడా తన జెమిని ఏఐ అవసరాల కోసం మస్క్ స్పేస్ఎక్స్తో బిలియన్ డాలర్ల భారీ క్లౌడ్ ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది.
Published : June 6, 2026 at 5:36 PM IST
Hyderabad: ఆంత్రోపిక్తో డేటా సెంటర్ కంప్యూట్ డీల్ తర్వాత, ఎలాన్ మస్క్కు చెందిన స్పేస్ఎక్స్ గూగుల్ మాతృసంస్థ ఆల్ఫాబెట్తో మరో కీలక ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. ఈ క్లౌడ్ సర్వీసెస్ కాంట్రాక్ట్ ప్రకారం, స్పేస్ఎక్స్ సంస్థ ఈ సెర్చ్ దిగ్గజానికి (గూగుల్కు) కంప్యూటింగ్ సామర్థ్యాన్ని అందిస్తుంది. ఈ ఒప్పందం అక్టోబర్ 2026 నుంచి జూన్ 2029 వరకు అమలులో ఉంటుంది.
అమెరికా ఎక్స్ఛేంజ్ ఫైలింగ్ ప్రకారం, 1,10,000 Nvidia గ్రాఫిక్స్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు (GPUs), సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు (CPUs), మెమరీ, ఇతర భాగాల వినియోగానికి గాను గూగుల్ సంస్థ స్పేస్ఎక్స్కు నెలకు 920 మిలియన్ డాలర్లు చెల్లించేందుకు అంగీకరించింది. ఈ ఒప్పంద కాలపరిమితి 33 నెలలు కాగా, మొత్తం కాంట్రాక్ట్ విలువ సుమారు $30 బిలియన్లు ఉంటుంది.
ఎన్విడియా H200 చిప్ల సామర్థ్యంతో ఈ సెటప్ 100 మెగావాట్ల కంటే ఎక్కువ కంప్యూటింగ్ పవర్ను అందించగలదు. ఇది ఒకేసారి దాదాపు 75,000 ఇళ్లకు విద్యుత్ సరఫరా చేసేందుకు సరిపోతుంది.
ఫైలింగ్ ప్రకారం, ఒకవేళ స్పేస్ఎక్స్ సంస్థ సెప్టెంబర్ 30 నాటికి ఎన్విడియా చిప్స్ను అందుబాటులోకి తీసుకురావడంలో విఫలమైతే, ఒక నెల గ్రేస్ పీరియడ్ (గడువు) తర్వాత గూగుల్ చట్టబద్ధంగా ఈ కాంట్రాక్ట్ను రద్దు చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా, ఇరు పక్షాలలో ఏ సంస్థ అయినా 90 రోజుల ముందస్తు నోటీసుతో డీల్ నుంచి తప్పుకోవచ్చు.
గూగుల్ క్లౌడ్ ప్రతినిధి మాట్లాడుతూ తమ ఏఐ (AI) సేవలకు పెరుగుతున్న డిమాండ్ను అందుకోవడానికి ఈ డీల్ ఉపయోగపడుతుందని తెలిపారు.
"మా ఏజెంట్ ప్లాట్ఫామ్ 'జెమిని ఎంటర్ప్రైజ్' (Gemini Enterprise)కు కస్టమర్ల నుంచి ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువ డిమాండ్ వస్తోంది.ఈ విపరీతమైన డిమాండ్ను తట్టుకోవడానికి అవసరమైన తాత్కాలిక సామర్థ్యాన్ని (bridge capacity) వెంటనే పొందడం కోసం కుదుర్చుకున్న స్వల్పకాలిక, సమయోచిత ఒప్పందం ఇది." అని ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు.
ఇదిలా ఉండగా, స్పేస్ఎక్స్ ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో ఇచ్చిన సమాచారం ప్రకారం, 2025 చివరి నాటికి గూగుల్కు కంపెనీలో 6.11% వాటా ఉంది. అయితే మస్క్ xAIతో స్పేస్ఎక్స్ విలీనం అయిన తర్వాత, గూగుల్ యాజమాన్యం సుమారు 5 శాతానికి పడిపోయింది.
గత నెలలో, స్పేస్ఎక్స్ సంస్థ యాంత్రోపిక్తో కూడా ఇలాంటి ఒప్పందాన్నే కుదుర్చుకుంది. ఈ ఒప్పందం ప్రకారం, స్పేస్ఎక్స్ తన గిగావాట్ స్థాయి Colossus AI డేటా సెంటర్లను మెంఫిస్, టెన్నెస్సీలో ఆంత్రోపిక్ వినియోగానికి కేటాయించింది.
స్పేస్ఎక్స్ తన S-1 ఫైలింగ్లో వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, క్లాడ్ (Claude AI) సృష్టికర్త అయిన ఆంత్రోపిక్ సంస్థ 'కొలోసస్ I', 'కొలోసస్ II' డేటా సెంటర్ల యాక్సెస్ కోసం మే 2029 వరకు నెలకు 1.25 బిలియన్ డాలర్లు చెల్లించడానికి అంగీకరించింది. ఈ ఒప్పందం ద్వారా ఏటా వచ్చే $15 బిలియన్లు, 2025లో $18.7 బిలియన్లుగా ఉన్న స్పేస్ఎక్స్ మొత్తం ఆదాయానికి దాదాపు సమానం.
గత నెలలో స్పేస్ఎక్స్, ఆంత్రోపిక్తో కూడా ఇలాంటి ఒప్పందమే కుదుర్చుకుంది. టెన్నెస్సీలోని మెంఫిస్లో ఉన్న గిగావాట్ స్థాయి Colossus AI డేటా సెంటర్లకు యాక్సెస్ కల్పించేందుకు ఆ డీల్ కుదిరింది. స్పేస్ఎక్స్ దాఖలు చేసిన S-1 ఫైలింగ్ ప్రకారం, Colossus I, Colossus IIల యాక్సెస్ కోసం మే 2029 వరకు నెలకు $1.25 బిలియన్లు చెల్లించేందుకు Claude తయారీ సంస్థ అంగీకరించింది.