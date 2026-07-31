'ఫ్లిప్కార్ట్ పే లేటర్' సర్వీస్ లాంఛ్- షాపింగ్ ప్రియులకు సరికొత్త క్రెడిట్ సదుపాయం!
ఫ్లిప్కార్ట్, PayU భాగస్వామ్యంతో 'పే లేటర్' డిజిటల్ క్రెడిట్ సేవలు ప్రారంభమయ్యాయి. దీని ద్వారా చెక్అవుట్ పేజీలోనే సులభమైన వాయిదా పద్ధతులు ఎంచుకోవచ్చు.
Published : July 31, 2026 at 10:41 AM IST
Hyderabad: వినియోగదారుల కొనుగోలు ప్రక్రియను మరింత సులభతరం చేసేందుకు ఫ్లిప్కార్ట్ గ్రూప్, ప్రముఖ ఆర్థిక సేవల సంస్థ PayU ఫైనాన్స్తో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుంది. దీనిలో భాగంగా సరికొత్త 'పే లేటర్' (Pay Later) డిజిటల్ క్రెడిట్ సౌకర్యాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించింది. వినియోగదారులు వస్తువులు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు నేరుగా చెక్అవుట్ (Checkout) పేజీలోనే ఫ్లెక్సిబుల్ రీపేమెంట్ ఎంపికలను కల్పించేలా ఈ సేవను రూపొందించారు.
ప్రస్తుతానికి ఈ కొత్త డిజిటల్ క్రెడిట్ సిస్టమ్ Myntra, Flipkart, Flipkart Minutes ప్లాట్ఫారమ్లలో వినియోగదారులకు అందుబాటులోకి వచ్చింది. భారతీయ వినియోగదారుల షాపింగ్ అలవాట్లు, ప్రాధాన్యతలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఒక అధునాతన డిజిటల్ క్రెడిట్ మౌలిక సదుపాయాన్ని (Infrastructure) నిర్మించే లక్ష్యంతో ఫ్లిప్కార్ట్ ఫైనాన్స్, PayU ఫైనాన్స్ ఈ అడుగు వేశాయి.
.@Flipkart launches Flipkart Pay Later in partnership with @PayUindia Finance, making flexible credit more accessible across Flipkart, Myntra, and Flipkart Minutes.— Flipkart Stories (@FlipkartStories) July 30, 2026
Customers can choose from Pay Later with up to 30 days to repay, Pay in 3 to split costs across three payments, or… pic.twitter.com/xMJeUAoJxO
మూడు రకాల రీపేమెంట్ ఎంపికలు (Repayment Options):
వినియోగదారుల విభిన్న ఆర్థిక అవసరాలకు అనుగుణంగా ఈ క్రెడిట్ వ్యవస్థ మూడు రకాల చెల్లింపు మార్గాలను అందిస్తోంది:
- పే లేటర్ (Pay Later): రోజువారీ అవసరాల కోసం చేసే చిన్న చిన్న కొనుగోళ్లకు గరిష్ఠంగా 30 రోజుల ఉచిత క్రెడిట్ కాలపరిమితి లభిస్తుంది.
- పే ఇన్ 3 (Pay in 3): కొనుగోలు చేసిన వస్తువుల మొత్తం వ్యయాన్ని ఎటువంటి అదనపు భారం లేకుండా మూడు సమాన వాయిదాలలో (Instalments) చెల్లించవచ్చు.
- EMI ప్లాన్స్ (EMI Plans): స్మార్ట్ఫోన్లు, ఎలక్ట్రానిక్స్, హోమ్ అప్లయన్సెస్, ఫర్నిచర్ వంటి హై-వాల్యూ కేటగిరీల కొనుగోళ్ల కోసం 3 నుంచి 12 నెలల వరకు ఫ్లెక్సిబుల్ EMI వ్యవధిని ఎంచుకునే వీలుంది.
అన్ని రకాల కొనుగోళ్లకు అనుకూలం: ఈ కొత్త క్రెడిట్ సౌకర్యం 'Flipkart Minutes' ద్వారా ఆర్డర్ చేసే నిత్యావసరాలు, ఫ్యాషన్, హోమ్ డెకర్, బ్యూటీ ప్రొడక్ట్స్ వంటి తక్కువ ధర కలిగిన, తరచూ చేసే కొనుగోళ్లకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. అదే సమయంలో, పెద్ద మొత్తంలో చేసే కొనుగోళ్లకు సులభమైన వాయిదా పద్ధతుల ద్వారా ఆర్థిక భారం లేకుండా షాపింగ్ చేసుకునే వీలు కల్పిస్తుంది.
కస్టమర్లకు ఈ తరహా సౌకర్యాన్ని కల్పించడంతో పాటు, క్రెడిట్ కేటాయింపుల్లో ఎలాంటి భద్రతా ప్రమాణాలు పాటిస్తున్నారనే వివరాలను కూడా సంస్థ వెల్లడించింది.
క్రెడిట్ నిర్ణయాలు, అర్హతను ఎలా అంచనా వేస్తారు?: 'పే లేటర్' ప్రోగ్రామ్ కింద క్రెడిట్ నిర్ణయాలు, కస్టమర్ల అర్హతను అధునాతన సాంకేతికత ఆధారంగా అంచనా వేస్తారు. ఇందులో ప్రధానంగా:
- ఫ్లిప్కార్ట్ ఫైనాన్స్ డేటా: వినియోగదారుల గత లావాదేవీల చరిత్ర (Transaction History), కొనుగోలు విధానాలు (Purchase Patterns), ప్లాట్ఫారమ్లో వారి ప్రవర్తన (Platform Behaviour) వంటి 'కామర్స్ ఇంటెలిజెన్స్' ఆధారంగా క్రెడిట్ పరిమితిని నిర్ణయిస్తారు.
- రిస్క్ మేనేజ్మెంట్: ఈ ప్రక్రియలో PayU ఫైనాన్స్ రుణ విశ్లేషణ సామర్థ్యాలు, రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ విధానాలతో పాటు, ఆ సంస్థకు అనుబంధంగా ఉన్న బ్యాంకులు/ఆర్థిక సంస్థల వద్ద లభ్యమయ్యే వినియోగదారుల క్రెడిట్ సమాచారాన్ని (Credit Data & Inputs) ఉపయోగించుకుంటారు.
- బాధ్యతాయుతమైన క్రెడిట్: వినియోగదారులపై ఎలాంటి అదనపు ఆర్థిక భారం పడకుండా, వారి ఆర్థిక సామర్థ్యాన్ని మించి అప్పులు కాకుండా (Without Over-leveraging) ఉండేందుకు బహుళ డేటా మూలాలను (Multiple Data Sources) విశ్లేషించిన తర్వాతే క్రెడిట్ సౌకర్యాన్ని అందిస్తారు.