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ఫెస్టివ్ ఆఫర్ల పేరుతో మోసమా? సేల్‌లో నిజంగా ఆదా అవుతుందా? టెక్‌ఆర్క్ స్టడీలో సంచలన విషయాలు

పండగ సీజన్ సేల్స్‌లో లభించే భారీ డిస్కౌంట్లు నిజమైన ఆదాను అందించడం లేదని టెక్‌ఆర్క్ తాజా రిపోర్ట్ తేల్చింది. ఇవి కేవలం సేల్‌కు ముందు పెంచిన ధరలకు చేసే సర్దుబాటు మాత్రమేనని స్పష్టం చేసింది.

Apple iPhone 17 Series
Apple iPhone 17 Series (Photo Credit: Apple)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 10, 2026 at 5:31 PM IST

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Hyderabad: పండుగ సీజన్ సేల్స్ ముగిసిన తర్వాత స్మార్ట్‌ఫోన్ కొనుగోలుదారులకు షాకిచ్చే ఓ నివేదిక వెలువడింది. ఈ ఏడాది ఫెస్టివ్ సేల్స్‌లో లభించిన భారీ డిస్కౌంట్ల వల్ల వినియోగదారులకు పెద్దగా ఆదా ఏమీ జరగలేదని ప్రముఖ టెక్నాలజీ రీసెర్చ్ సంస్థ 'టెక్‌ఆర్క్' (Techarc) తన తాజా అధ్యయనంలో వెల్లడించింది.

సేల్స్ ప్రారంభానికి ముందే గ్లోబల్ మార్కెట్‌లో మెమొరీ చిప్స్, ఇతర విడిభాగాల కొరత కారణంగా స్మార్ట్‌ఫోన్ల ధరలు భారీగా పెరిగాయి. సేల్స్ సమయంలో కంపెనీలు ప్రకటించిన డిస్కౌంట్లు కేవలం ఆ పెరిగిన ధరలను భర్తీ చేయడానికే సరిపోయాయని, దీంతో వినియోగదారులకు అదనపు లాభం ఏమీ దక్కలేదని టెక్‌ఆర్క్ స్పష్టం చేసింది.

కాగా, ఈ నెల ప్రారంభంలో ఇ-కామర్స్ దిగ్గజాలు నిర్వహించిన ప్రత్యేక సేల్స్‌లో అమెజాన్ సేల్ జులై 6న, ఫ్లిప్‌కార్ట్ సేల్ జులై 9న ముగిసిన సంగతి తెలిసిందే.

స్టడీలో ఏం తేలింది?: ప్రముఖ టెక్నాలజీ రీసెర్చ్ సంస్థ 'టెక్‌ఆర్క్' 10 బ్రాండ్లకు చెందిన 50 స్మార్ట్‌ఫోన్ మోడళ్లను ట్రాక్ చేసింది. ఇందులో రూ. 10,000 సెగ్మెంట్ ఫోన్ల నుంచి సూపర్-ప్రీమియం ఫ్లాగ్‌షిప్ స్మార్ట్‌ఫోన్ల వరకు ఉన్నాయి. ఈ అధ్యయనంలో 3 రకాల ధరలను పోల్చారు.

  • లాంఛ్ ధర
  • జూన్ 2026 సాధారణ ధర
  • ఫెస్టివ్ సేల్ సమయంలోని అసలు ఎఫెక్టివ్ ధర

స్టడీ ఫలితాలు ఇలా ఉన్నాయి:

  • ధరలు పెరిగాయి: ట్రాక్ చేసిన మోడళ్లలో 68% ఫోన్లు జూన్ 2026లో తమ లాంఛ్ ధర కంటే సగటున 9.9% ఎక్కువ ధరకు అమ్ముడయ్యాయి.
  • డిస్కౌంట్ తక్కువే: సేల్ ప్రారంభానికి ముందు కేవలం 12% మోడళ్లు మాత్రమే సాధారణ ప్యాటర్న్ ప్రకారం చౌకయ్యాయి.

అంటే సేల్ పేరుతో డిస్కౌంట్లు ఇచ్చినా, చాలా ఫోన్ల ధరలు లాంఛ్ అయినప్పటి కంటే ఇప్పటికీ ఎక్కువగానే ఉన్నాయని నివేదిక చెబుతోంది.

సేల్ సమయంలో డిస్కౌంట్ పేరుతో ఏం జరిగింది?:

సేల్ సమయంలో ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో సగటున 5.5 శాతం, అమెజాన్‌లో 2.3 శాతం డిస్కౌంట్ ఇచ్చినట్లు కంపెనీలు ప్రకటించాయి. కానీ లాంఛ్ ధరతో పోల్చి చూస్తే, సగటు మోడల్ ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో ఇప్పటికీ 3.7 శాతం, అమెజాన్‌లో 7.1 శాతం ఎక్కువ ధరకే అమ్ముడైంది.

ఇంకా షాకింగ్ విషయం ఏంటంటే, ఫెస్టివ్ సేల్ ముగిసిన తర్వాత చూస్తే, లాంఛ్ ధర కంటే తక్కువ ధరకు లభించిన లిస్టింగ్‌లు మూడింట ఒక వంతు కంటే తక్కువగానే ఉన్నాయి.

అమెజాన్ కంటే ఫ్లిప్‌కార్టే కాస్త బెటర్!:

టెక్‌ఆర్క్ నివేదిక ప్రకారం, పండుగ సీజన్ ఆఫర్లలో అమెజాన్‌తో పోలిస్తే ఫ్లిప్‌కార్ట్ అందించిన ధరల తగ్గింపులే అత్యంత వాస్తవికంగా ఉన్నాయి. ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో నమోదైన మొత్తం స్మార్ట్‌ఫోన్ ఆఫర్లలో 33 శాతం లిస్టింగ్‌లలో వినియోగదారులకు నిజమైన రాయితీలు లభించగా, అమెజాన్‌లో ఈ గణాంకాలు కేవలం 30 శాతానికే పరిమితమయ్యాయి.

మరోవైపు, ఆఫర్ల పేరిట ఎలాంటి వాస్తవ తగ్గింపులు లేకుండా వినియోగదారులను భ్రమకు గురిచేసిన నకిలీ (Masked) డిస్కౌంట్లు ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో 18 శాతంగా ఉంటే, అమెజాన్‌లో ఇది ఏకంగా 40 శాతానికి చేరినట్లు నివేదిక వెల్లడించింది. అంతేకాకుండా, రెండు ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో విక్రయించిన 35 ఒకే రకమైన స్మార్ట్‌ఫోన్ మోడళ్ల ధరలను విశ్లేషించగా, అందులో 54 శాతం ఉత్పత్తులు ఫ్లిప్‌కార్ట్ వేదికగానే తక్కువ ధరకు లభించినట్లు స్పష్టమైంది.

సరఫరా కొరత వల్లే నకిలీ డిస్కౌంట్లు: టెక్‌ఆర్క్ వ్యవస్థాపకుడు ఫైసల్

ఈ ఏడాది పండుగ సీజన్ ఆఫర్లు కేవలం రిటైల్ విక్రయాలకు సంబంధించినవి మాత్రమే కావని, అంతర్జాతీయ సరఫరా గొలుసు (Supply-Chain) సంక్షోభంతో ముడిపడి ఉన్నాయని టెక్‌ఆర్క్ వ్యవస్థాపకుడు, చీఫ్ అనలిస్ట్ ఫైసల్ కౌసా వెల్లడించారు. గ్లోబల్ మార్కెట్‌లో మెమొరీ చిప్‌లు, విడిభాగాల ధరలు పెరగడంతో సేల్స్‌కు ముందే స్మార్ట్‌ఫోన్ల ధరలను కంపెనీలు పెంచాల్సి వచ్చిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఆ పెంచిన ధరలనే ఇప్పుడు సేల్‌లో 'భారీ డిస్కౌంట్లు'గా చూపించి కస్టమర్లను ఆకర్షించారని స్పష్టం చేశారు.

ఏదైనా స్మార్ట్‌ఫోన్ కొనేటప్పుడు కేవలం గత నెల ధరతో కాకుండా, ఆ ఫోన్ అసలు లాంఛ్ ధరతో (Launch Price) పోల్చి చూసిన వినియోగదారులకు మాత్రమే ఈ పండుగ ఆఫర్ల వెనుక ఉన్న అసలు నిజం అర్థమైందని ఫైసల్ వివరించారు.

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