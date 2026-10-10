Festival Sale: రూ. 3,000 లోపే బెస్ట్ ఇయర్బడ్స్- వన్ప్లస్, శాంసంగ్, ఒప్పో క్రేజీ డీల్స్ ఇవే!
రూ. 3,000 లోపే బ్రాండెడ్ ఇయర్బడ్స్ కొనాలనుకుంటున్నారా? ఈ ఫెస్టివల్ సేల్లో వన్ప్లస్, శాంసంగ్, ఒప్పో బ్రాండ్ల నుంచి అదిరిపోయే డిస్కౌంట్లు, ఆకర్షణీయమైన డీల్స్ అందుబాటులోకి వచ్చాయి.
Published : October 10, 2026 at 4:04 PM IST
Hyderabad: పండగ సీజన్ వచ్చిందంటే చాలు, ఆన్లైన్ షాపింగ్ సైట్లలో ఆఫర్ల హడావుడి మొదలవుతుంది. ప్రస్తుతం అన్ని ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్స్లో ఫెస్టివల్ సేల్ జోరుగా సాగుతోంది. ఫోన్లు, ల్యాప్టాప్ల దగ్గర నుంచి ఇంట్లోకి కావాల్సిన చిన్న చిన్న వస్తువుల వరకు అన్నింటిపైనా భారీ తగ్గింపులు కనిపిస్తున్నాయి.
అయితే ఈసారి సేల్లో అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నవి ఇయర్బడ్స్. ఒకప్పుడు ఖరీదైన గ్యాడ్జెట్గా ఉన్న ట్రూ వైర్లెస్ ఇయర్బడ్స్ ఇప్పుడు బడ్జెట్ ధరలోనే ప్రీమియం ఫీచర్లతో వస్తున్నాయి. అందుకే రూ. 3000 బడ్జెట్లోనే మంచి సౌండ్ క్వాలిటీ, బ్యాటరీ బ్యాకప్ ఉన్న మోడల్ కోసం చూసేవారి సంఖ్య పెరిగింది. అలాంటి వారి కోసం ఈ ఫెస్టివల్ సీజన్లో తక్కువ ధరకే లభిస్తున్న టాప్-3 ఇయర్బడ్స్ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
వన్ప్లస్ నార్డ్ బర్డ్ 4 (OnePlus Nord Buds 4):
ఈ జాబితాలో మొదట చెప్పుకోవాల్సింది వన్ప్లస్ నుంచి వచ్చిన "నార్డ్ బడ్స్ 4" గురించి. వీటి MRP (Maximum Retail Price) రూ. 4,999గా ఉన్నా, ప్రస్తుతం నడుస్తున్న ఫెస్టివల్ సేల్లో బ్యాంక్ ఆఫర్లతో కలిపి కేవలం రూ. 2,699కే సొంతం చేసుకోవచ్చు. సౌండ్ విషయంలో క్లారిటీ కోసం AI క్లియర్ కాల్ టెక్నాలజీని, బయటి శబ్దాలను తగ్గించేందుకు 52dB వరకు యాక్టివ్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ను ఇందులో అందించారు.
ఒప్పో ఎన్కో ఎయిర్ 5 (Oppo Enco Air 5):
ఈ లిస్ట్లో రెండోది "ఒప్పో ఎన్కో ఎయిర్ 5". సౌండ్ క్వాలిటీ విషయంలో "ఎన్కో" సిరీస్కు మార్కెట్లో మంచి గుర్తింపు ఉంది. దీని MRP రూ. 4,999 కాగా, ఫెస్టివల్ సేల్లో బ్యాంక్ ఆఫర్లతో దీనిని రూ. 2,799కే కొనుగోలు చేయొచ్చు. ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే, ఇందులో 52dB యాక్టివ్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ (ANC) సపోర్ట్ ఉంది. దీంతో పాటు ఒక్కసారి పూర్తిగా ఛార్జ్ చేస్తే 54 గంటల వరకు ప్లేటైమ్ లభిస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది.
శాంసంగ్ బడ్స్ కోర్ (Samsung Buds Core):
శాంసంగ్ నుంచి "బడ్స్ కోర్" కూడా ఈసారి మంచి డీల్లో వస్తోంది. దీని MRP రూ. 9,999. అయితే ఈ పండగ ఆఫర్లతో వీటిని రూ. 2,999కే పొందొచ్చు. ఈ ఇయర్బడ్స్ AI సపోర్ట్తో పాటు 55dB యాక్టివ్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ను అందిస్తాయి. పరిసర శబ్దాల ప్రభావాన్ని తగ్గించడంలో ఇది సహాయపడుతుంది.
రియల్మీ ఎయిర్ 8 (Realme Air 8):
ఈ మూడు కాకుండా మీ బడ్జెట్ కొంచెం పెంచగలిగితే మరో ఆప్షన్ కూడా ఉంది. ఈ ప్రైస్ రేంజ్లో ఇది మంచి డీల్గా నిలుస్తుంది. ఈ ఇయర్బడ్స్ MRP రూ. 5,299 కాగా, ఫెస్టివల్ సేల్లో ఆఫర్లతో రూ. 3,499కే లభిస్తుంది. ఇందులో 58 గంటల వరకు ప్లేటైమ్ లభిస్తుంది. అలాగే 55dB యాక్టివ్ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ సపోర్ట్ కూడా ఉంది.