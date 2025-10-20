ETV Bharat / technology

ఫెరారీ స్పెషల్ ఎడిషన్ ఏం ఉంది భయ్యా!- రోడ్డుపైకి వెళ్తే అందరి కళ్లూ దీనిపైనే!!

"ఫెరారీ SC40" ఆవిష్కారం- ఎలా ఉందో తెలుసా?

Ferrari SC40 Revealed
Ferrari SC40 Revealed (Photo Credit- Ferrari)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 20, 2025 at 11:07 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: సూపర్ కార్ల తయారీ సంస్థ ఫెరారీ తన లేటెస్ట్ స్పెషల్ ప్రాజెక్ట్ కొత్త "ఫెరారీ SC40"ను ఆవిష్కరించింది. దీన్ని 296 GTB ఆధారంగా రూపొందించారు. ఈ కారు ఐకానిక్ ఫెరారీ F40కి నివాళిగా తీసుకొచ్చారు. వైట్ కలర్ ఫినిషింగ్​తో తీసుకొచ్చిన ఈ స్పెషల్ కారును కేవలం ఒకే యూనిట్​కు పరిమితం చేయడం గమనార్హం.

ఈ స్పెషల్ "ఫెరారీ SC40" స్టాండర్డ్ 296 కంటే ఎక్కువ స్క్వేర్ డిజైన్‌ను కలిగి ఉంది. SC40 సైడ్​ వైపు ఎంబోస్ చేసిన ఫిక్స్డ్ రియర్ వింగ్ ఉంది. ఇవన్నీ దాదాపు 40 సంవత్సరాల క్రితం నాటి ఐకానిక్ సూపర్‌కార్‌ను గుర్తుకు తెస్తాయి.

Ferrari SC40 Side Profile
Ferrari SC40 Side Profile (Photo Credit- Ferrari)

ఫెరారీ SC40 డిజైన్: ఈ కారు ముందు భాగంలో స్క్వేర్ ఇన్‌టేక్‌తో ప్రత్యేకమైన బంపర్‌ ఉంది. ఇది F40 ఫ్రంట్ బంపర్ పునఃరూపకల్పన. హెడ్‌ల్యాంప్‌లను కూడా స్క్వేర్ యూనిట్లుగా రీడిజైన్ చేసినట్లు కనిపిస్తాయి. అయినప్పటికీ స్టాండర్డ్ 296 నుంచి ఫ్లాంకింగ్ వెంట్‌లు అలాగే ఉన్నాయి.

Ferrari SC40 Side Profile
Ferrari SC40 Side Profile (Photo Credit- Ferrari)

అదనంగా స్క్వేర్ డిజైన్‌ను హైలైట్ చేయడానికి హెడ్‌ల్యాంప్‌లు, వెంట్స్ చుట్టూ బ్లాక్ అవుటింగ్ ఇచ్చారు. కారు సైడ్స్​లో సవరించిన బాడీలైన్‌లు ఉన్నాయి. ఇవి మరింత వెడ్జ్ లాగా ఉంటాయి. వీటిలో రీడిజైన్ చేసిన డోర్లు, బ్లాక్- అవుట్ చేసిన సైడ్ ఇన్‌టేక్‌లు, F40 నుంచి ప్రేరణ పొందిన కొత్త క్లామ్‌షెల్ ఇంజిన్ కవర్ ఉన్నాయి.

Ferrari SC40 Rear Profile
Ferrari SC40 Rear Profile (Photo Credit- Ferrari)

వీటితో పాటు ఇందులో కొత్త ఫిక్స్‌డ్ రియర్ వింగ్ కూడా ఉంది. దీని నిలువు స్తంభంపై SC40 ఎంబోస్ చేశారు. ఇంకా వెనుక భాగంలో పొడవైన ఎగ్జాస్ట్ ఇప్పుడు హీట్ వెంట్స్ బేస్ వద్ద ఉంది. అయితే దిగువ బంపర్ 296కు పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటుంది.

Ferrari SC40 Interior
Ferrari SC40 Interior (Photo Credit- Ferrari)

కార్బన్-కెవ్లార్ ఇంటీరియర్‌ను తిరిగి డిజైన్ చేసినట్లు ఫెరారీ తెలిపింది. ఇది అసలు F40 నిర్మాణంలో ఉపయోగించిన మెటీరియల్. ఈ మెటీరియల్ స్టీరింగ్ వీల్, ఫుట్‌వెల్స్, సీట్ బ్యాక్‌లు, ఫ్లోర్ మ్యాట్‌ల భాగాలలో చూడవచ్చు. ఈ మెటీరియల్ ఫ్రంట్ లగేజ్ కంపార్ట్‌మెంట్, ఇంజిన్ కంపార్ట్‌మెంట్‌లో కూడా కనిపిస్తుంది.

Ferrari SC40 Engine
Ferrari SC40 Engine (Photo Credit- Ferrari)

కొత్త ఫెరారీ SC40 ఇంజిన్: F40 ట్విన్-టర్బోచార్జ్డ్ మిడ్-మౌంటెడ్ V8 ఇంజిన్‌ను ఉపయోగించగా, ఫెరారీ SC40 స్టాండర్డ్ 296 మాదిరిగానే రన్నింగ్ గేర్‌ను పంచుకుంటుంది. ఇది ప్లగ్-ఇన్ హైబ్రిడ్ సిస్టమ్‌తో జతయిన ట్విన్-టర్బో మిడ్-మౌంటెడ్ V6 ఇంజిన్‌ను కలిగి ఉంది. ఈ సెటప్ మొత్తంగా 819 bhp పవర్ అవుట్‌పుట్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. కంపెనీ దీని టాప్ స్పీడ్ గంటకు 330km కంటే ఎక్కువని, ఇది కేవలం 2.9 సెకన్లలో 0-100km/h వేగాన్ని చేరుకుంటుందని పేర్కొంది. ఇది 296 GTB మాదిరిగానే ఉంటుంది.

Ferrari SC40 Rear Profile
Ferrari SC40 Rear Profile (Photo Credit- Ferrari)

TAGGED:

FERRARI SC40
TRIBUTE TO ICONIC FERRARI F40
FERRARI SC40 DESIGN
FERRARI SC40 ENGINE
FERRARI SC40 REVEALED

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

మార్కెట్​లో 'శంకర్‌దాదా ఎంబీబీఎస్‌'లు - నిలిపిన ప్రాణాల కంటే తీసినవే ఎక్కువ!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.