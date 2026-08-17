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ఒక్క కారు ధర ₹381 కోట్లా?- రికార్డులు తిరగరాసిన ఫెరారీ ఫస్ట్ ఎలక్ట్రిక్ 'లూస్'!

ఫెరారీ తన మొదటి ఎలక్ట్రిక్ కార్ 'లూస్'తో సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. ఈ కారు వేలంలో ఏకంగా 40 మిలియన్ డాలర్ల (సుమారు రూ. 381.8 కోట్లు) రికార్డు ధరకు అమ్ముడై అందరినీ ఆశ్చర్యపరచింది.

Ferrari Luce, Ferrari’s First EV, Auctioned at Record Price of rs 381 Crore
Ferrari Luce, Ferrari’s First EV, Auctioned at Record Price of rs 381 Crore (Photo Credit- Instagram/rmsothebys)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 17, 2026 at 3:48 PM IST

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Hyderabad: ప్రముఖ లగ్జరీ స్పోర్ట్స్ కార్ల తయారీ సంస్థ 'ఫెరారీ' (Ferrari)కి చెందిన సరికొత్త మోడల్ "ఫెరారీ లూస్" (Ferrari Luce) మొదటి ప్రొడక్షన్ యూనిట్ వేలంలో రికార్డ్ ధర పలికింది. ఈ కారు 'ఆరెంజ్ సోత్‌బైస్ మాంటెరీ వేలం 2026' (RM Sotheby’s Monterey Auction 2026)లో ఏకంగా 40 మిలియన్ డాలర్లకు అమ్ముడైంది. భారతీయ కరెన్సీలో దీని విలువ సుమారు రూ. 381.8 కోట్లు. ఈ వేలం ద్వారా వచ్చిన మొత్తం సొమ్మును 'ఫెరారీ ఫౌండేషన్' ద్వారా విద్యాసంబంధిత సామాజిక కార్యక్రమాల కోసం విరాళంగా ఇవ్వనున్నారు.

ఫెరారీకి చెందిన ప్రత్యేక 'టెలర్ మేడ్ ప్రోగ్రామ్' ద్వారా ఈ కారును కస్టమైజ్ చేశారు. దీని కోసం ప్రత్యేకమైన ఎక్స్‌టీరియర్ పెయింట్ ఫినిష్, అప్హోల్‌స్టరీ కలర్స్‌ను ఉపయోగించారు. ఈ మొదటి యూనిట్‌ను కొనుగోలు చేసిన కస్టమర్‌కు 2027లో డెలివరీ చేయనున్నారు.

ఫెరారీ లూస్ 'ఛాసిస్ 0' ప్రత్యేకమైన 'మాడ్రెపెర్లా' సెమీ-గ్లోస్ ఫినిషింగ్‌తో డిజైన్ చేశారు. దీనికి తెలుపు రంగులో ఐదు-స్పోక్ అల్లాయ్ వీల్స్, ప్రత్యేకమైన బ్రేక్ కాలిపర్‌లను అమర్చారు. ఈ కారు పెయింటింగ్‌లో ఫెరారీ సంస్థ సొంతంగా తయారు చేసిన ఒక ప్రత్యేకమైన పిగ్మెంట్‌ను వాడారు. దీనివల్ల కారుపై పడే వెలుతురు తీవ్రత (Light Intensity), యాంగిల్‌ను బట్టి ఈ కారు వేర్వేరు రంగుల్లో మెరుస్తూ కనిపిస్తుంది.

Side profile of the new Ferrari Luce
Side profile of the new Ferrari Luce (Photo Credit- Instagram/rmsothebys)

ఫెరారీ లూస్ ఇంటీరియర్ ప్రత్యేకతలు:

లైట్-టోన్ కలర్ స్కీమ్: ఈ కారు క్యాబిన్ లోపల అంతా లైట్-టోన్ కలర్ థీమ్‌తో డిజైన్ చేశారు. ఇందులో 'పెర్లా' షేడ్‌లో ఉండే ఒక ప్రత్యేకమైన 'లే మాన్స్ మెటాలిక్ లెదర్' (Le Mans Metallic Leather) ను ఉపయోగించారు.

Dashboard of the new Ferrari Luce
Dashboard of the new Ferrari Luce (Photo Credit- Instagram/rmsothebys)

వెలుతురును ప్రతిబింబించే అప్హోల్‌స్టరీ: కారు సీట్లు, లోపలి అప్హోల్‌స్టరీ వెలుతురును కొంతవరకు రిఫ్లెక్ట్ (ప్రతిబింబించేలా) చేయగలదని కంపెనీ పేర్కొంది. దీనివల్ల క్యాబిన్ అంతటా వెలుతురు చక్కగా వ్యాపించి, లోపల చాలా ప్రకాశవంతంగా కనిపిస్తుంది.

ప్రత్యేక ఫినిషింగ్ ఎలిమెంట్స్: సాధారణంగా వాడే బ్లాక్ కలర్‌కు బదులుగా, ఇందులో సెకండరీ ఇంటీరియర్ ఎలిమెంట్స్ కోసం 'గ్రిగియో కోర్వారా' (Grigio Corvara) ఫినిషింగ్‌ను ఉపయోగించారు.

Rear-Side profile of the new Ferrari Luce
Rear-Side profile of the new Ferrari Luce (Photo Credit- Instagram/rmsothebys)

ఫెరారీ లూస్ పవర్‌ట్రెయిన్: పవర్‌ట్రెయిన్ విషయానికి వస్తే, ఫెరారీ లూస్ అనేది కంపెనీ మొట్టమొదటి ప్రొడక్షన్ ఎలక్ట్రిక్ కారు. మొదటి ఐదు-సీట్ల వాహనం కూడా. ప్రత్యేకమైన EV ప్లాట్‌ఫామ్‌పై నిర్మింతమైన దీనిలో క్వాడ్-మోటార్, ఆల్-వీల్-డ్రైవ్ పవర్‌ట్రెయిన్ ఉంది.

Seating layout of the new Ferrari Luce
Seating layout of the new Ferrari Luce (Photo Credit- Instagram/rmsothebys)

లాంచ్ కంట్రోల్ యాక్టివేట్ చేసినప్పుడు, ఈ సెటప్ 1,035 bhp పవర్, 990 Nm టార్క్‌ను అందిస్తుంది. దీని వీల్ టార్క్ 11,500 Nm ఉంటుంది. ఈ గణాంకాలతో, 2.2-టన్నుల బరువున్న ఈ ఎలక్ట్రిక్ కారు 2.5 సెకన్లలో 0 నుంచి 100 km/h వేగాన్ని అందుకోగలదు. అలాగే ఇది గంటకు 300 km/h కంటే ఎక్కువ గరిష్ఠ వేగాన్ని చేరుకోగలదని కంపెనీ పేర్కొంది.

కొత్త ఫెరారీ లూస్‌లో 122 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ అమర్చారు. ఇది 530 కిలోమీటర్లకు పైగా రేంజ్‌ను అందిస్తుంది. ఈ వాహనం 350 kW DC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు మద్దతు ఇస్తుంది.

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