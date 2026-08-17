ఒక్క కారు ధర ₹381 కోట్లా?- రికార్డులు తిరగరాసిన ఫెరారీ ఫస్ట్ ఎలక్ట్రిక్ 'లూస్'!
ఫెరారీ తన మొదటి ఎలక్ట్రిక్ కార్ 'లూస్'తో సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది. ఈ కారు వేలంలో ఏకంగా 40 మిలియన్ డాలర్ల (సుమారు రూ. 381.8 కోట్లు) రికార్డు ధరకు అమ్ముడై అందరినీ ఆశ్చర్యపరచింది.
Published : August 17, 2026 at 3:48 PM IST
Hyderabad: ప్రముఖ లగ్జరీ స్పోర్ట్స్ కార్ల తయారీ సంస్థ 'ఫెరారీ' (Ferrari)కి చెందిన సరికొత్త మోడల్ "ఫెరారీ లూస్" (Ferrari Luce) మొదటి ప్రొడక్షన్ యూనిట్ వేలంలో రికార్డ్ ధర పలికింది. ఈ కారు 'ఆరెంజ్ సోత్బైస్ మాంటెరీ వేలం 2026' (RM Sotheby’s Monterey Auction 2026)లో ఏకంగా 40 మిలియన్ డాలర్లకు అమ్ముడైంది. భారతీయ కరెన్సీలో దీని విలువ సుమారు రూ. 381.8 కోట్లు. ఈ వేలం ద్వారా వచ్చిన మొత్తం సొమ్మును 'ఫెరారీ ఫౌండేషన్' ద్వారా విద్యాసంబంధిత సామాజిక కార్యక్రమాల కోసం విరాళంగా ఇవ్వనున్నారు.
ఫెరారీకి చెందిన ప్రత్యేక 'టెలర్ మేడ్ ప్రోగ్రామ్' ద్వారా ఈ కారును కస్టమైజ్ చేశారు. దీని కోసం ప్రత్యేకమైన ఎక్స్టీరియర్ పెయింట్ ఫినిష్, అప్హోల్స్టరీ కలర్స్ను ఉపయోగించారు. ఈ మొదటి యూనిట్ను కొనుగోలు చేసిన కస్టమర్కు 2027లో డెలివరీ చేయనున్నారు.
ఫెరారీ లూస్ 'ఛాసిస్ 0' ప్రత్యేకమైన 'మాడ్రెపెర్లా' సెమీ-గ్లోస్ ఫినిషింగ్తో డిజైన్ చేశారు. దీనికి తెలుపు రంగులో ఐదు-స్పోక్ అల్లాయ్ వీల్స్, ప్రత్యేకమైన బ్రేక్ కాలిపర్లను అమర్చారు. ఈ కారు పెయింటింగ్లో ఫెరారీ సంస్థ సొంతంగా తయారు చేసిన ఒక ప్రత్యేకమైన పిగ్మెంట్ను వాడారు. దీనివల్ల కారుపై పడే వెలుతురు తీవ్రత (Light Intensity), యాంగిల్ను బట్టి ఈ కారు వేర్వేరు రంగుల్లో మెరుస్తూ కనిపిస్తుంది.
ఫెరారీ లూస్ ఇంటీరియర్ ప్రత్యేకతలు:
లైట్-టోన్ కలర్ స్కీమ్: ఈ కారు క్యాబిన్ లోపల అంతా లైట్-టోన్ కలర్ థీమ్తో డిజైన్ చేశారు. ఇందులో 'పెర్లా' షేడ్లో ఉండే ఒక ప్రత్యేకమైన 'లే మాన్స్ మెటాలిక్ లెదర్' (Le Mans Metallic Leather) ను ఉపయోగించారు.
వెలుతురును ప్రతిబింబించే అప్హోల్స్టరీ: కారు సీట్లు, లోపలి అప్హోల్స్టరీ వెలుతురును కొంతవరకు రిఫ్లెక్ట్ (ప్రతిబింబించేలా) చేయగలదని కంపెనీ పేర్కొంది. దీనివల్ల క్యాబిన్ అంతటా వెలుతురు చక్కగా వ్యాపించి, లోపల చాలా ప్రకాశవంతంగా కనిపిస్తుంది.
ప్రత్యేక ఫినిషింగ్ ఎలిమెంట్స్: సాధారణంగా వాడే బ్లాక్ కలర్కు బదులుగా, ఇందులో సెకండరీ ఇంటీరియర్ ఎలిమెంట్స్ కోసం 'గ్రిగియో కోర్వారా' (Grigio Corvara) ఫినిషింగ్ను ఉపయోగించారు.
ఫెరారీ లూస్ పవర్ట్రెయిన్: పవర్ట్రెయిన్ విషయానికి వస్తే, ఫెరారీ లూస్ అనేది కంపెనీ మొట్టమొదటి ప్రొడక్షన్ ఎలక్ట్రిక్ కారు. మొదటి ఐదు-సీట్ల వాహనం కూడా. ప్రత్యేకమైన EV ప్లాట్ఫామ్పై నిర్మింతమైన దీనిలో క్వాడ్-మోటార్, ఆల్-వీల్-డ్రైవ్ పవర్ట్రెయిన్ ఉంది.
లాంచ్ కంట్రోల్ యాక్టివేట్ చేసినప్పుడు, ఈ సెటప్ 1,035 bhp పవర్, 990 Nm టార్క్ను అందిస్తుంది. దీని వీల్ టార్క్ 11,500 Nm ఉంటుంది. ఈ గణాంకాలతో, 2.2-టన్నుల బరువున్న ఈ ఎలక్ట్రిక్ కారు 2.5 సెకన్లలో 0 నుంచి 100 km/h వేగాన్ని అందుకోగలదు. అలాగే ఇది గంటకు 300 km/h కంటే ఎక్కువ గరిష్ఠ వేగాన్ని చేరుకోగలదని కంపెనీ పేర్కొంది.
కొత్త ఫెరారీ లూస్లో 122 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ అమర్చారు. ఇది 530 కిలోమీటర్లకు పైగా రేంజ్ను అందిస్తుంది. ఈ వాహనం 350 kW DC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది.