EV రేస్లోకి ఫెరారీ ఎంట్రీ- 'Luce' పేరుతో ఫస్ట్ ఎలక్ట్రిక్ కారు రివీల్
ఇటాలియన్ ఆటోమేకర్ ఫెరారీ EV మార్కెట్లోకి ప్రవేశించింది. తన మొట్టమొదటి ఎలక్ట్రిక్ కార్ను 'లూచే' పేరుతో రోమ్లో రివీల్ చేసింది. ఈ EV 1,035bhp పవర్, 530km రేంజ్ను అందిస్తుంది.
Ferrari Luce: The First Electric Vehicle From The Italian Automaker Offers 1,035bhp And 530km Range ((Image Credit: Ferrari)
Published : May 26, 2026 at 11:41 AM IST
Hyderabad: ఇటాలియన్ సూపర్కార్ దిగ్గజం ఫెరారీ తన మొట్టమొదటి ఫుల్లీ ఎలక్ట్రిక్ ప్రొడక్షన్ కారు 'లూచే (Luce)'ను రోమ్లో అధికారికంగా ఆవిష్కరించింది. దీనిని తమ చరిత్రలో అత్యంత కీలకమైన ఘట్టాలలో ఒకటిగా అభివర్ణించింది. 1,035bhp పవర్, 530km రేంజ్తో వచ్చిన ఈ ఎలక్ట్రిక్ బీస్ట్, పెట్రోల్ సూపర్కార్లకు ఏమాత్రం తీసిపోదని కంపెనీ ధీమా వ్యక్తం చేసింది. లూచేతో కంపెనీ EV సెగ్మెంట్లోకి ప్రవేశిస్తుండగా, దీనితోపాటు పెట్రోల్, హైబ్రిడ్ మోడళ్లను కూడా అందిస్తూనే ఉంటామని ఫెరారీ ధృవీకరించింది. అంటే ఎలక్ట్రిఫికేషన్ అనేది ప్రస్తుత లైనప్కు అదనం మాత్రమే, రీప్లేస్మెంట్ కాదు.