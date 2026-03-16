మార్కెట్లోకి కొత్త 'ఫెరారీ' వచ్చింది- ధర ఎంతంటే?

ఫెరారీ "849 టెస్టరోస్సా" భారతదేశంలో రూ. 10.37 కోట్ల ప్రారంభ ధరతో విడుదలయ్యింది.

Ferrari 849 Testarossa launched in India a (Photo Credit- Ferrari)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 16, 2026 at 11:05 AM IST

Hyderabad: ఫెరారీ తన కొత్త ఫ్లాగ్‌షిప్ కారు "849 టెస్టరోస్సా"ను భారతదేశంలో అధికారికంగా ప్రారంభించింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా సెప్టెంబర్ 2025లో ఆవిష్కరించిన ఈ టెస్టరోస్సా అవుట్‌గోయింగ్ "SF90 స్ట్రాడేల్‌"కు ప్రత్యక్ష ప్రత్యామ్నాయంగా ఉంటుంది. కంపెనీ ఈ తాజా "ప్రాన్సింగ్ హార్స్"ను రూ. 10.37 కోట్ల (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరతో విడుదల చేసింది. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో దీని బుకింగ్​లు ప్రారంభమయ్యాయి. డెలివరీలు 2026 ద్వితీయార్థంలో మొదలవుతాయని భావిస్తున్నారు.

ఈ కొత్త 849 టెస్టరోస్సా ఎక్స్​టీరియర్​ను పూర్తిగా రీ-డిజైన్​ చేశారు. ఇది 1970 కాలం నాటి స్పోర్ట్స్ ప్రోటోటైప్ రేసర్లు, లెజెండరీ ఫెరారీ 512 S నుంచి ప్రేరణ పొందింది. ముందు భాగంలో, కారు పూర్తి-వెడల్పాటి లైటింగ్ గ్రాఫిక్‌ను కలిగి ఉంది. ఈ డిజైన్ స్టైల్​ "ఫెరారీ F80", "ఫెరారీ 12సిలిండ్రీ" కార్లను పోలి ఉంటుంది. దీని ప్రొఫైల్​లో పెద్ద అల్లాయ్ వీల్స్, బ్లాక్-అవుట్ రూఫ్ లైన్, A-పిల్లర్లు, డోర్ల వెనుక బాడీవర్క్‌లో ఎయిర్ ఇన్‌టేక్‌లు ఉన్నాయి.

ఫెరారీ 849 టెస్టరోస్సా పనితీరు: అదనపు పనితీరు, కొత్త విడిభాగాల కారణంగా, సాధారణంగా వాహన బరువు 20 కిలోల కంటే ఎక్కువగా పెరగాల్సి ఉన్నప్పటికీ ఫెరారీ తన వాహనపు 'డ్రై వెయిట్'ను 1,570 కిలోల వద్దే, అంటే ఫెరారీ SF90 స్ట్రాడేల్ బరువుకు సమానంగా, ఎటువంటి మార్పు లేకుండా నిలకడగా ఉంచగలిగింది. 35 శాతం తేలికైన రోడ్ స్ప్రింగ్‌లు, రేసింగ్ ఇంజిన్ల నుంచి స్వీకరించిన అధునాతన యంత్ర నిర్మాణ పద్ధతులతో సహా, బరువును తగ్గించేందుకు చేపట్టిన విస్తృతమైన చర్యల ద్వారా ఈ ఘనత సాధించింది.

Ferrari 849 Testarossa (Photo Credit- Ferrari)

ఈ కొత్త "ఫెరారీ 849 టెస్టరోస్సా", "SF90 స్ట్రాడేల్" మాదిరిగానే ప్లగ్-ఇన్ హైబ్రిడ్ పవర్‌ట్రెయిన్‌ను కలిగి ఉంది. ఇది ట్రిపుల్ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ సెటప్‌తో జత చేసిన 4.0-లీటర్ ట్విన్-టర్బోచార్జ్డ్ V8 ఇంజిన్‌ను కలిగి ఉంది. ఇది మూడు ఎలక్ట్రిక్ మోటార్లతో వస్తుంది. ఫ్రంట్ యాక్సిల్‌పై రెండు, ఇంజిన్ అండ్ రియర్ గేర్‌బాక్స్ మధ్య ఒకటి అమర్చారు.

అయితే ఈ ఇంజిన్​ను 830 bhp శక్తిని ఉత్పత్తి చేసే విధంగా భారీ అప్డేట్​ చేశారు. ఇది దీని మునుపటి వెర్షన్ కంటే అవుట్‌పుట్‌లో గణనీయమైన 50 bhp పెరుగుదలను సూచిస్తుంది. వీటి మొత్తం సంయుక్త అవుట్‌పుట్ 1050 bhpగా ఉంది. దీని 8-స్పీడ్ డ్యూయల్-క్లచ్ ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్ శక్తిని నాలుగు చక్రాలకు పంపిణీ చేస్తూ ట్రాన్స్‌మిషన్ విధులను సాఫీగా నిర్వర్తిస్తుంది.

Ferrari 849 Testarossa (Photo Credit- Ferrari)

పనితీరు విషయానికి వస్తే, ఫెరారీ "849 టెస్టరోస్సా" గరిష్ఠంగా గంటకు 330 కిలోమీటర్ల వేగాన్ని అందుకోగలదు. కేవలం 2.3 సెకన్లలోనే 0 నుంచి 100 కిలోమీటర్ల వేగాన్ని పుంజుకోగలదు. ఈ టెస్టరోస్సాలోని 7.45kWh బ్యాటరీ, పూర్తిగా విద్యుత్‌ శక్తితో 16 నుంచి 25 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించగలదని కంపెనీ పేర్కొంది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

