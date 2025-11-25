'నానో బనానో ప్రో'తో పొంచి ఉన్న ముప్పు- ఫేక్ ఆధార్, పాన్ కార్డ్లు!
నకిలీ ఆధార్, పాన్ కార్డులను క్రియేట్ చేస్తున్న 'నానో బనానో ప్రో'- వివరాలు ఇవిగో!
Published : November 25, 2025 at 8:21 PM IST
Hyderabad: ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏఐ (ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్)పై విస్తృతంగా చర్చ నడుస్తోంది. దాదాపు అన్ని రంగాల్లోకి విస్తరించిన ఏఐ మనకు కావాల్సిన పనులను చిటికెలో చేసి పెడుతోంది. అయితే నాణేనికి బొమ్మా, బొరుసు ఉన్నట్లే ఇది లాభాలతో పాటు నష్టాలనూ తెచ్చిపెడుతోంది. ఇటువంటి ఘటనలు మనం ఇప్పటికే చాలా చూసినప్పటికీ తాజాగా మరొకటి వెలుగులోకి వచ్చింది. అదేంటంటే గూగుల్ నుంచి ఇటీవల ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఓ ఏఐ మోడల్ ఏకంగా నకిలీ ఆధార్, పాన్ కార్డులను సైతం సృష్టించేస్తోంది. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం రండి.
గూగుల్ కొన్ని రోజుల క్రితం తన జెమిని యాప్లో కొత్త "నానో బనానా ప్రో" అనే ఏఐ టూల్ను విడుదల చేసింది. ఇది కొన్ని నెలల క్రితం తీసుకొచ్చిన ప్రసిద్ధ "నానో బనానా"కు ప్రొఫెషనల్ వెర్షన్. ఈ వెర్షన్ అధునాతన ఇమేజ్ ఎడిటింగ్ ఫీచర్లతో ప్రొఫెషనల్-స్థాయి ఫొటోలు, ఎడిటింగ్ను అందిస్తుంది. ముఖ్యంగా మెరుగైన క్యారెక్టర్ స్థిరత్వం, 4K ఇమేజ్ జనరేషన్, ఎడిటింగ్, అలాగే గూగుల్ సెర్చ్ ఇంటిగ్రేషన్తో ఇది వినియోగదారులను ఆకట్టుకుంటోంది.
మరో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఈ టూల్ మనం ఏం చెబుతున్నామో అర్థం చేసుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తుంది. తద్వారా మెరుగైన అవుట్పుట్ను అందిస్తుంది. ఇంకా దీని సహాయంతో పాత ఫొటోలను ఎడిట్ చేయొచ్చు, వాటికి టెక్స్ట్ను జోడించొచ్చు. ఇది ఫొటోలను పగలు నుంచి రాత్రికి, లేదా కెమెరా యాంగిల్ను మార్చి అందించగలదు. అంటే మీ ఫొటోలోని ఎంటైర్ సీన్ను కూడా మార్చగలదు.
దీంతో దీనిని ప్రారంభించినప్పటి నుంచి వినియోగదారులు దీనితో స్టైలిష్ పోర్ట్రెయిట్లను సృష్టించడం, లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్లను AI ఇన్ఫోగ్రాఫిక్స్గా మార్చడం లేదా సంక్లిష్టమైన టెక్స్ట్ను వైట్బోర్డ్ సారాంశాలుగా విజువలైజింగ్ చేయడం వంటి విస్తృత ప్రయోగాలు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో కొంతమంది ఇది ఫేక్ ఆధార్, పాన్ వంటి భారతీయ గుర్తింపు కార్డులను కూడా క్రియేట్ చేయగలుగుతోందని గుర్తించారు. దీంతో ఇది నిజ జీవితంలో గోప్యతా పీడకల కావచ్చంటూ నెట్టింట చర్చలు సాగుతున్నాయి.
ఈ నేపథ్యంలో ఇది ఎంతవరకూ నిజం అనేది గుర్తించేందుకు ఈటీవీ భారత్ టెక్నాలజీ టీమ్ కూడా ప్రయత్నించింది. ఈ "నానో బనానా ప్రో"ని ఉపయోగించి వాస్తవిక ఆధార్ కార్డును రూపొందించడానికి ప్రయత్నించగా, ఆశ్చర్యకరంగా ఇది ఎటువంటి ప్రశ్నలు అడగకుండానే మా కోసం ఒకటి క్రియేట్ చేసిపెట్టింది.
నిజానికి ఈ AI టూల్ ఫొటో, డాక్యుమెంట్లోని అన్ని సాధారణ ఐడెంటిఫైయర్లను, ID కార్డ్ కోసం మేం అందించిన నకిలీ వివరాలను కూడా సజావుగానే జోడించి అవుట్పుట్ను అందించింది. దీన్నిబట్టి ఈ టూల్ సహాయంతో నకిలీ భారతీయ గుర్తింపు కార్డులను సృష్టించొచ్చని స్పష్టం అయింది. అంటే దీన్ని దుర్వినియోగం చేసే అవకాశం లేకపోలేదని చెప్పొచ్చు. అయితే భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా ఈ చిత్రాలను రూపొందించడానికి ఉపయోగించిన నానో బనానా ప్రాంప్ట్లను మేము పంచుకోవడం లేదు.
వాస్తవానికి ఈ టూల్తో జనరేట్ అయిన ప్రతి చిత్రం AI- క్రియేటెడ్ అని సూచించడానికి గూగుల్ దానికి ఒక ఇన్విజిబుల్ గుర్తును జోడిస్తుంది. దీనిని SynthIDగా పిలుస్తారు. ఇది దుర్వినియోగాన్ని నిరోధించడంలో సహాయపడుతుంది. దీంతోపాటు కంపెనీ ఈ ఇమేజ్లపై విజిబుల్ వాటర్మార్క్నూ అందిస్తుంది. అయితే ఈ వాటర్మార్క్ను తొలగించడం అంత కష్టమేం కాదు. ఎందుకంటే అల్ట్రా సబ్స్క్రైబర్లకు దీన్ని తొలగించే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ ఉచిత, ప్రో వినియోగదారులు క్రియేట్ చేసిన ఇమేజ్లకు వాటర్మార్క్ ఉంటుంది.
కానీ దీని సహాయంతో అలాంటి వాస్తవికంగా కనిపించే IDలు ఒకసారి ముద్రించినా లేదా తొందరపడి ఎవరికైనా చూపించినా, వాటిని నిజమైన గుర్తింపు కార్డు పత్రాలని పొరబడే అవకాశం లేకపోలేదు. మరోవైపు ఈ టూల్ 'sexually suggestive,' 'depicts violence' లేదా 'sensitive content' ఉండటం వల్ల చిత్రాలను సృష్టించడానికి నిరాకరించిన అనేక సందర్భాలనూ వినియోగదారులు సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు.