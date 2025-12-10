ఫేస్బుక్ నయా డిజైన్- ఫీడ్ నుంచి ప్రొఫైల్ వరకు అన్నింటికీ కొత్త స్టైల్!
ఫేస్బుక్లో కొత్త హంగులు- యూజర్లకు హై లెవెల్ ఎక్స్పీరియన్స్!
Published : December 10, 2025 at 4:51 PM IST
Hyderabad: మెటా తన సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ ఫేస్బుక్ను పునఃరూపకల్పన చేసింది. 2026 కోసం ఫీడ్, ప్రొఫైల్, సెర్చ్, ఫొటో, వీడియో వ్యూయింగ్, కంటెంట్ క్రియేటింగ్లో కొన్ని ప్రధాన అప్డేట్లను ప్రవేశపెట్టింది. దీంతో ఇప్పుడు ఈ యాప్ వినియోగదారులకు పూర్తిగా కొత్త అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.
1. ఫీడ్ ఇప్పుడు మరింత స్మార్ట్, క్లీన్: ఫేస్బుక్ తన మెయిన్ ఫీడ్ను సరళీకృతం చేసింది. దీంతో వినియోగదారులు అనవసరమైన కంటెంట్ను మాత్రమే వీక్షించవచ్చు. ఇందుకోసం దీనిలో కొత్త ఫీచర్లను అందించింది:
మల్టీ-ఫొటో పోస్ట్లు స్టాండర్డ్ గ్రిడ్లో: ఇప్పుడు మీరు ఒకేసారి ఎక్కువ ఫొటోలను అప్లోడ్ చేస్తే అవి మునుపటిలా రాండమ్గా కాకుండా క్లీన్ గ్రిడ్లో కనిపిస్తాయి. ఇది పోస్ట్కు క్లీన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లాంటి రూపాన్ని ఇస్తుంది.
ఫీడ్లోని ఫొటోలపై డబుల్-ట్యాప్, లైక్: మీరు ఇప్పుడు ఫొటోలను తెరవకుండా నేరుగా ఫీడ్లో రెండుసార్లు క్లిక్ చేయడం ద్వారా లైక్ కొట్టొచ్చు. ఇది ఇన్స్టాగ్రామ్లో లాగా లైక్లను చాలా వేగవంతం చేస్తుంది.
ఫుల్-స్క్రీన్ వ్యూలో ఫీడ్ కంటెంట్: ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా పోస్ట్పై ట్యాప్ చేస్తే అది ఫుల్ స్క్రీన్లో ఓపెన్ అవుతుంది. ఇది మీ పోస్ట్ వ్యూయింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ను మరింత మెరుగుపరుస్తుంది.
2. సులభమైన నావిగేషన్, కొత్తగా రూపొందించిన ట్యాబ్ బార్: ఫేస్బుక్ ఇప్పుడు యాప్ దిగువన ఉన్న ట్యాబ్ల విభాగానికి ఎక్కువగా ఉపయోగించే ఫీచర్లను తీసుకువస్తోంది. ఇందులో ఏ ట్యాబ్లు ముందు, మధ్యలో ఉంటాయో తెలుసుకుందాం రండి.
|ఫీచర్లు
|పని
|Reels
|షార్ట్ వీడియో కంటెంట్
|Friends
|ఫ్రెండ్ రిక్వస్ట్లు, ఫ్రెండ్స్ యాక్టివిటీ
|Marketplace
|కొనుగోలు, అమ్మకాల కోసం ఫేస్బుక్ మార్కెట్ప్లేస్
|Profile
|మీ ప్రొఫైల్, పర్సనల్ ప్లేస్
అదనంగా మెనూ డిజైన్ కూడా క్లీన్ చేశారు. నోటిఫికేషన్ ట్యాబ్లలో ఇప్పుడు అలర్ట్లు సరళంగా, కాస్త తక్కువ గందరగోళంగా ఉంటాయి.
3. గ్రిడ్-స్టైల్ సెర్చ్ ఫలితాలు: ఫేస్బుక్ సెర్చ్ విభాగం గతంలో చాలా టెక్స్ట్-హెవీ, సాధారణమైనదిగా ఉండేది. ఇప్పుడు కంపెనీ దానిని మరింత విజువల్గా మార్చింది. కొత్త యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ఇలా ఉంది:
- సెర్చ్ ఫలితాలు ఇప్పుడు పెద్ద గ్రిడ్ లేఅవుట్లో కనిపిస్తాయి.
- ఫొటో, వీడియో ఫలితాల ద్వారా స్క్రోల్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు పూర్తి-స్క్రీన్ వీక్షణ మోడ్లో ఉంటారు. అంటే మీరు ఉన్న చోటు నుంచి బయటకు వెళ్లకుండానే మొత్తం కంటెంట్ను చూడగలరు.
- భవిష్యత్తులో ఈ మోడ్ ఇతర రకాల పోస్ట్లకు కూడా విస్తరిస్తుంది.
4. కంట్రోల్ యువర్ ఫీడ్:
ఫేస్బుక్ ఫీడ్లో మెషిన్ లెర్నింగ్ ఇప్పుడు మీ ప్రాధాన్యతలను అర్థం చేసుకుంటుంది. కానీ దానికి మీ ఫీడ్బ్యాక్ అవసరం. ఉదాహరణకు:
ఏదైనా ఒక పోస్ట్ నచ్చలేదా? అది ఎందుకో చెప్తే ఇది మీ ఇష్టాయిష్టాలను అర్థం చేసుకుంటుంది. తద్వారా మీ ప్రాధాన్యతలకు అనుగుణంగా ఫీడ్ను అందిస్తుంది.
రాబోయే నెలల్లో ఫేస్బుక్ మీ సొంత ఫీడ్ అల్గారిథమ్లను రూపొందించడానికి మరిన్ని మార్గాలను ప్రవేశపెడుతుంది. అంటే మీ ఫేస్బుక్ ఫీడ్లో మీరు ఏమి కోరుకుంటున్నారో కచ్చితంగా అదే చూడొచ్చు.
5. కంటెంట్ క్రియేషన్ కోసం పూర్తిగా కొత్త ఇంటర్ఫేస్: ఫేస్బుక్లో పోస్ట్ లేదా స్టోరీని సృష్టించడం ఇప్పుడు సులభం, మరింత సమర్థవంతంగా ఉంటుంది. కొత్త ఇంటర్ఫేస్లో కొన్ని మార్పులు:
- మ్యూజిక్ జోడించడం, స్నేహితులను ట్యాగ్ చేయడం వంటి అత్యంత సాధారణంగా ఉపయోగించే టూల్స్ ఇప్పుడు మీ స్క్రీన్ ముందు భాగంలో ఉంటాయి.
- కలర్ఫుల్ టెక్స్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్లు వంటి అధునాతన సాధనాలు ఇప్పుడు ఒకే ట్యాబ్లో అందుబాటులో ఉంటాయి.
- పోస్ట్ చేసేందుకు ముందుగానే మీకు వీక్షకుల సెట్టింగ్లు ఇప్పుడు కనిపిస్తాయి.
- క్రాస్-పోస్టింగ్ (ఇన్స్టాగ్రామ్లో షేర్ చేయడం వంటివి) కూడా చాలా సులభం అవుతుంది.
6. సింపుల్ అండ్ క్లియర్ కామెంటింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్:
ఫేస్బుక్ కామెంట్స్ విభాగంలోని కార్యాచరణను కూడా సులభతరం చేసింది. తద్వారా ఎవరూ వారి థ్రెడ్ను మిస్కారు. మార్పులలో ఇవి ఉన్నాయి:
- థ్రెడ్ చేసిన ప్రత్యుత్తరాలు స్పష్టంగా, అర్థం చేసుకోవడానికి సులభంగా ఉంటాయి.
- క్రియేటర్లు, గ్రూప్ అడ్మిన్ల కోసం కొత్త మానిటరింగ్ టూల్స్
- ఏ వినియోగదారుడు అయినా ఇప్పుడు ఒక కామెంట్ అసంబద్ధంగా ఉంటే లేదా సంభాషణ స్ఫూర్తికి విరుద్ధంగా ఉంటే దానిని అనామకంగా ఫ్లాగ్ చేయొచ్చు.
- ఈజీ ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం బ్యాడ్జ్లు హైలైట్ అయి కన్పిస్తాయి.
7. ప్రొఫైల్లు ఇప్పుడు మీ వ్యక్తిత్వం, ఆసక్తులను ప్రతిబింబిస్తాయి: ఫేస్బుక్ ప్రొఫైల్లు ఇప్పుడు పేరు, నంబర్ మాత్రమే కాకుండా జీవనశైలి, అభిరుచులు, ఆసక్తుల ద్వారా కూడా ప్రజలు ఒకరినొకరు తెలుసుకునేలా క్రియేట్ అవుతున్నాయి. దీనికి మద్దతుగా వస్తున్న కొన్ని కొత్త ఫీచర్లు:
- మీరు మీ ప్రొఫైల్లో సోర్డౌ బ్రెడ్ను కాల్చడానికి ఆసక్తి కలిగి ఉన్నారని పేర్కొంటే, దానితో అనుభవం ఉన్న స్నేహితులను మాత్రమే ఫేస్బుక్ హైలైట్ చేస్తుంది.
- ట్రిప్ ప్లాన్ చేస్తున్నారా? మీరు మీ ప్రొఫైల్ను అప్డేట్ చేసిన వెంటనే, ఆ గమ్యస్థానానికి మిమ్మల్ని నడిపించగల స్నేహితుల జాబితాను ఫేస్బుక్ మీకు చూపుతుంది.
- మీ ప్రొఫైల్లోని ఏ భాగాలను ఎవరు చూడవచ్చనేది మీరే నిర్ణయించుకోవచ్చు.
- మీరు మీ ఫీడ్లో కూడా ఈ అప్డేట్లను షేర్ చేసుకోవచ్చు.
మెటా ఫేస్బుక్లో చేస్తున్న అనేక మార్పుల వెనుక ఉన్న లక్ష్యం ఏంటంటే యాప్ నుంచి అనవసరమైన అంశాలను తొలగించి, ప్రతిదీ మెరుగుపరచడం, వినియోగదారులకు మరింత అందుబాటులోకి తీసుకురావడం. మరికొన్ని నెలల్లో వినియోగదారుల ఫేస్బుక్ అనుభవాన్ని పూర్తిగా పునరుద్ధరించే మరిన్ని అప్డేట్లను తీసుకువస్తోంది.