ETV Bharat / technology

హిమాలయ శిఖరాలపై అంతరిక్ష సాధన- మానవసహిత యాత్ర కోసం భారత్ కసరత్తు

భారత్‌ తన తొలి మానవసహిత అంతరిక్ష మిషన్ "గగన్​యాన్" కోసం సన్నద్ధమవుతోంది. దీనిలో భాగంగా హిమాలయ శిఖరాలపై కఠినమైన వాతావరణ పరిస్థితుల నడుమ వ్యోమగాములకు శిక్షణను అందించింది.

Representational Picture
Representational Picture (Image Credit- NASA)
author img

By Anubha Jain

Published : April 27, 2026 at 2:27 PM IST

|

Updated : April 27, 2026 at 2:38 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: ISRO కేంద్రమైన బెంగళూరుకు దూరాన, లడఖ్‌లోని ఎత్తైన పర్వతాల నడుమ, భారతదేశ తొలి మానవసహిత అంతరిక్ష యాత్రకు సన్నాహాలు రూపుదిద్దుకుంటున్నాయి. భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ (ఇస్రో), ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఏరోస్పేస్ మెడిసిన్ (IAM) సహకారంతో "మిషన్ మిత్ర" (మ్యాపింగ్ ఆఫ్ ఇంటర్‌ఆపరేబుల్ ట్రెయిట్స్ అండ్ రెస్పాన్స్ అసెస్‌మెంట్) అనే ప్రత్యేక అధ్యయనాన్ని నిర్వహించింది.

ఏప్రిల్‌ 2026న లేహ్ సమీపంలో సుమారు 3,500 మీటర్ల ఎత్తులో నాలుగు రోజుల పాటు ఈ అధ్యయనాన్ని నిర్వహించారు. ఈ ప్రాంతంలో తీవ్రమైన చలి, తక్కువ ఆక్సిజన్ స్థాయిలు, ఐసోలేషన్ వంటి కఠినమైన వాతావరణ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఈ సవాళ్లు అంతరిక్షయానాన్ని చాలా దగ్గరగా పోలి ఉండటంతో 'గగన్యాత్రి'లు (వ్యోమగామి అభ్యర్థులు), గ్రౌండ్ బృందాలను చిన్న లివింగ్ మాడ్యూల్స్‌లో ఉంచారు. అంటే అంతరిక్ష నౌకలోని పరిమితుల మాదిరిగానే, స్థలం చాలా పరిమితంగా ఉన్న చిన్న నివాస మాడ్యూళ్లలో వీరికి వసతి కల్పించారు. ఇది తీవ్రమైన వాతావరణాలలో మానవులు శారీరకంగా, మానసికంగా, కార్యాచరణపరంగా ఎలా స్పందిస్తారనేది అర్థం చేసుకోవడంలో సహాయపడింది.

బెంగళూరుకు చెందిన ప్రోటోప్లానెట్ అనే సంస్థ ఈ మొత్తం మౌలిక సదుపాయాలను స్థాపించడంలో, నిర్వహించడంలో కీలక పాత్ర పోషించింది. ఒకదానికొకటి నేరుగా కంటికి కనిపించని దూరంలో రెండు వేర్వేరు శిబిరాలను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ మొత్తం కార్యకలాపాన్ని ఒక సెంట్రల్ మిషన్ కంట్రోల్ సెంటర్ నుంచి రేడియో అండ్ కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థలను ఉపయోగించి రిమోట్‌గా నిర్వహించారు. ఇది బృందాలకు రిమోట్ ఆపరేషన్స్‌లో సాధన (Practice) చేసే అవకాశాన్ని కల్పించింది. ఈ నైపుణ్యం భవిష్యత్తులోని మూన్ (చంద్రుడు), లేదా మార్స్ (అంగారకుడు) మిషన్లకు చాలా అవసరం.

ISRO Tests Astronaut Teams in Ladakh Preparing Humans for Gaganyaan (Image Credit- Siddharth Pandey, Director Protoplanet)

దీనిపై ప్రోటోప్లానెట్ డైరెక్టర్ సిద్ధార్థ్ పాండే ఈటీవీ భారత్‌ (ETV Bharat)తో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడారు. "మేం గత పదేళ్లుగా లడఖ్‌లోని అత్యంత క్లిష్టమైన వాతావరణ పరిస్థితుల్లో ప్రజలకు శిక్షణ ఇస్తున్నాము. 'మిషన్ మిత్ర' ద్వారా మా దృష్టిని యంత్రాల నుంచి మానవుల వైపు మళ్లించాం. ముఖ్యంగా విభిన్న నేపథ్యాలకు (Backgrounds) చెందిన వ్యక్తులు ఒత్తిడిలో కూడా ఎలా సమర్థవంతంగా సహకరించుకుంటారనే దానిపై దృష్టి సారించాం" అని తెలిపారు. ఇంకా అనేక ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలను వెల్లడించారు. అవేంటంటే..?

1. అనుభా జైన్ (ప్రశ్న): మిషన్ మిత్ర కింద లేహ్‌లో చేసిన అధ్యయనం? ఇది గగన్‌యాన్ మిషన్‌కు ఎలా సహాయపడుతుంది?

సిద్ధార్థ్ పాండే (వివరణాత్మక సమాధానం): గత పదేళ్లుగా లడఖ్‌లో తీవ్రమైన వాతావరణ పరిస్థితులలో ప్రజలకు శిక్షణ ఇస్తున్నాం. మిషన్ మిత్రలో యంత్రాల కంటే మానవులపైనే ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాం. విభిన్న నేపథ్యాలకు చెందిన వ్యక్తులు అధిక ఒత్తిడి పరిస్థితులలో ఏ విధంగా సహకరించుకుంటారు?, సంభాషిస్తారు?, కలిసి పనిచేస్తారు? అనే అంశాలను గమనించాం. చాలా వరకు అంతరిక్ష యాత్రలు యంత్రాలను పరీక్షించడంపైనే దృష్టి పెడితే, ఇక్కడ మేం మాత్రం మానవ అంశాన్ని అత్యంత కీలకమైన భాగంగా పరిగణించాం. తద్వారా యాత్ర సంబంధిత ఒత్తిడి, పరిసరాలు మానవ ప్రవర్తనపై చూపే ప్రభావాన్ని పరిశీలించగలిగాం.

2. అనుభా జైన్ (ప్రశ్న): లేహ్‌లో 3,500 మీటర్ల ఎత్తులో, మనం అంతరిక్ష పరిస్థితులను ఎంత దగ్గరగా పునఃసృష్టించగలం?

సిద్ధార్థ్ పాండే (వివరణాత్మక సమాధానం): అంతరిక్షంలోని ప్రతి అంశాన్ని ఇక్కడ భూమిపై పునఃసృష్టించడం అసాధ్యం. అందువల్ల క్యాప్సూల్‌లోని ఐసోలేషన్, ఇరుకైన ప్రదేశాలు, ఉష్ణోగ్రత హెచ్చుతగ్గులు వంటి మానవ పనితీరును ప్రభావితం చేసే పరిస్థితులపైనే దృష్టి పెడతాం. లడఖ్ అధిక ఎత్తు, తక్కువ ఆక్సిజన్ స్థాయిలు శరీరంపై సహజమైన శారీరక ఒత్తిడిని కలిగిస్తాయి. అందువల్ల ఇటువంటి అధ్యయనాలకు ఇది సరైన ప్రదేశం. అంతేకాకుండా ఈ ప్రాంతంలోని తీవ్రమైన చలి వాతావరణం, ముఖ్యంగా దాని విశిష్టమైన భౌగోళిక స్వరూపం.. మార్స్​ వంటి గ్రహాలను తొంగి చూసేందుకు ఒక అవకాశాన్ని అందిస్తాయి.

ISRO Tests Astronaut Teams in Ladakh Preparing Humans for Gaganyaan (Image Credit- Siddharth Pandey, Director Protoplanet)

3. అనుభా జైన్ (ప్రశ్న): ఆక్సిజన్ కొరత, ఐసోలేషన్, ఒత్తిడి దశలలో, ప్రవర్తన లేదా ఆలోచనా విధానాలకు సంబంధించి మీరు గమనించిన అత్యంత ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలు?

సిద్ధార్థ్ పాండే (వివరణాత్మక సమాధానం): ఈ అధ్యయనపు సమగ్ర విశ్లేషణ ఇంకా కొనసాగుతోంది. అందువల్ల, ఈ దశలో నేను వివరణాత్మక ఫలితాలను వెల్లడించలేను. అయితే వెలుగులోకి వచ్చిన ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే.. అంతరిక్ష బృందాలు ఇప్పటివరకు ప్రధానంగా సాంకేతిక వ్యవస్థలపైనే దృష్టి సారించాయి తప్ప, మానసిక అంశాలకు తగినంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వలేదు. ఆరంభంలో అందరూ చాలా గంభీరంగా వ్యవహరించారు. సైనిక నేపథ్యం కలిగిన గగన్‌యాత్రికుల పనితీరు అత్యంత క్రమశిక్షణతో కూడి ఉండగా, పౌర సభ్యుల సంభాషణా శైలి మాత్రం భిన్నంగా ఉండేది. తొలి రోజుల్లో పరస్పర సంభాషణలకు సంబంధించిన సమస్యలు తలెత్తినప్పటికీ, కేవలం నాలుగు రోజుల వ్యవధిలోనే బృందం మధ్య సమన్వయం గణనీయంగా మెరుగుపడింది.

4. అనుభా (ప్రశ్న): మిషన్ మిత్ర సమయంలో ఆ రెండు శిబిరాలను ఎలా ఏర్పాటు చేశారు? ఒకటి గ్రౌండ్ కంట్రోల్‌ను అనుకరిస్తుండగా, మరొకటి సిబ్బంది నివాసంగా పనిచేసిందా? భవిష్యత్ మిషన్లకు ప్రత్యేక సమన్వయం ఎందుకు అవసరం?

సిద్ధార్థ్ పాండే (వివరణాత్మక సమాధానం): రెండు బృందాల మధ్య పోలికను సులభతరం చేయడానికి రెండు వేర్వేరు శిబిరాలను ఏర్పాటు చేశాం. ప్రతి బృందంలో గగన్‌యాత్రికులు, ఇంజనీర్లు, వైద్యులు ఉన్నారు. రెండు బృందాలు ఒకదానికొకటి పూర్తిగా విడిగా పనిచేశాయి. వాటి మధ్య ఒక సెంట్రల్ మిషన్ కంట్రోల్ ఉంది. ఇది క్యాప్‌కామ్ (CAPCOM) లాగా కేవలం ఒక అనుసంధానంగా మాత్రమే పనిచేసింది. ఒక సైకాలజీ బృందం వారి ప్రవర్తనను నిజ సమయంలో (Real-time) పర్యవేక్షించింది. నిజ-సమయ సమాచార మార్పిడి లేనప్పుడు ప్లానెటరీ మిషన్ల సమయంలో కార్యకలాపాలను ఎలా నిర్వహించాలనేది ఈ అభ్యాసం వెల్లడించింది.

ISRO Tests Astronaut Teams in Ladakh Preparing Humans for Gaganyaan (Image Credit- Siddharth Pandey, Director Protoplanet)

5. అనుభా జైన్ (ప్రశ్న): లేహ్ అనుకరణ (Simulation) సమయంలో ఎలాంటి సవాళ్లు ఎదురయ్యాయి? భవిష్యత్ మిషన్ల కోసం ఏ పాఠాలు నేర్చుకున్నారు?

సిద్ధార్థ్ పాండే (వివరణాత్మక సమాధానం): ప్రణాళిక నుంచి అమలు వరకు మొత్తం ప్రక్రియలో ప్రోటోప్లానెట్ పాలుపంచుకుంది. మిషన్ లక్ష్యాలను నిర్వచించడంలో, ప్రోటోకాల్‌లను ఏర్పాటు చేయడంలో, కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థలను స్థాపించడంలో మేం సహాయం చేశాం. ఒత్తిడిలో బృందాల ప్రతిస్పందనలను అంచనా వేయడానికి అలారాలు, పనులకు అంతరాయాలు వంటి అనుకరణ ఆకస్మిక పరిస్థితులను ప్రవేశపెట్టారు.

లడఖ్‌లోని ఎత్తైన ప్రదేశ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా కఠినమైన భద్రతా చర్యలతో ఈ మిషన్ ప్రణాళిక ప్రకారం సాగింది. ఈ అభ్యాసం కోసం ముందుగా 6-7 రోజుల పాటు అక్కడి వాతావరణానికి అలవాటుపడేందుకు, వైద్య సంసిద్ధత, తరలింపు ప్రోటోకాల్‌లు, పౌర, సైనిక ఆసుపత్రులతో సమన్వయం వంటి ఏర్పాట్లు చేశారు. ఇది కార్యాచరణ అవసరాలపై అవగాహన కల్పించి, భవిష్యత్తు మిషన్ల కోసం IAM (ఐడెంటిటీ అండ్ యాక్సెస్ మేనేజ్‌మెంట్) సంసిద్ధతను పెంచడంలో సహాయపడుతుంది.

సాధారణంగా ఎక్కువ కాలం పాటు (8–10 రోజులు) నిర్వహించే అధ్యయనాలు ప్రవర్తనకు సంబంధించిన లోతైన అంశాలను వెలుగులోకి తెస్తాయి. కానీ ఈ నాలుగు రోజుల పైలట్ ప్రాజెక్ట్ తగినంత డేటాను సేకరించి, భవిష్యత్తులో జరగబోయే విస్తృతమైన, పటిష్టమైన అధ్యయనాలకు పునాది వేసింది.

5. అనుభా జైన్ (ప్రశ్న): ఇంతటి తీవ్రమైన వాతావరణంలో అతిపెద్ద సవాలేంటి? మానవ సహనమా, లేక వ్యవస్థ విశ్వసనీయతా..?

సిద్ధార్థ్ పాండే (వివరణాత్మక సమాధానం): ఇక్కడ అసలైన సవాల్ మానవ సహనమే. కొందరు త్వరగా అలవాటుపడతారు, మరికొందరికి సమయం పడుతుంది. ఎంతటి కఠినమైన శిక్షణ తీసుకున్నప్పటికీ, పరిస్థితులకు అనుగుణంగా వేగంగా మారగలగడాన్ని కూడా నేర్చుకోవాలనేది లడఖ్ మాకు నేర్పింది. బాహ్య సహాయం లేకుండా కూడా అంతరిక్షంలో కార్యకలాపాలు నిర్వహించగలిగేంతగా, జట్లను స్వయం-సమృద్ధిగా తీర్చిదిద్దడమే దీని లక్ష్యం. శిక్షణ ఈ సామర్థ్యాన్ని గణనీయంగా పెంచుతుంది.

6. అనుభా జైన్ (ప్రశ్న): ఈ అధ్యయనం ఫలితాలను గగన్‌యాన్ మిషన్‌లో నేరుగా ఎలా ఉపయోగించుకుంటారు?

సిద్ధార్థ్ పాండే (వివరణాత్మక సమాధానం): ఈ అధ్యయనం గగన్‌యాన్ కోసం మానవ, వ్యవస్థాగత సన్నాహాలకు సహాయపడుతుంది. ఇది సిబ్బంది ఎంపిక, జట్లను జతపరచడం, మానసిక పరీక్షలను మెరుగుపరుస్తుంది. తద్వారా జట్టు సమన్వయం, విశ్వాసం, దృఢత్వాన్ని పెంపొందిస్తుంది. అదనంగా, సిబ్బందికి, గ్రౌండ్ టీమ్‌కు మధ్య పరస్పర అవగాహన మెరుగుపడుతుంది. అభ్యర్థులు ఆరోగ్య పర్యవేక్షణ, సిస్టమ్ తనిఖీలు, ప్రయోగాలు, అనుకరణ స్పేస్‌వాక్‌లతో కూడిన శిక్షణను కూడా పొందారు. ఈ అభ్యాసం నుంచి సేకరించిన డేటా అంతరిక్ష నౌక రూపకల్పన, మిషన్ ప్రణాళికను మెరుగుపరచడానికి కూడా దోహదపడుతుంది.

7. అనుభా జైన్ (ప్రశ్న): భారతదేశం పెద్ద ఎత్తున అంతరిక్ష అనలాగ్ ఆవాసాలను (Space Analog Habitats) నిర్మిస్తుందా? ఈ నూతన సాంకేతిక ఆవాసాలతో అనలాగ్ మిషన్లను అనుసంధానించడం ఎంత వరకు కీలకం?

సిద్ధార్థ్ పాండే (వివరణాత్మక సమాధానం): ఇస్రో, ది మార్స్ సొసైటీ సహకారంతో మేం లడఖ్‌లో హిమాలయన్ అవుట్‌పోస్ట్ ఫర్ ప్లానెటరీ ఎక్స్‌ప్లోరేషన్ (HOPE) అనే పేరుతో ఒక కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. మొదట అవసరాలను నిర్ధారించి, ఆ తర్వాత దానికి అనుగుణంగా మౌలిక సదుపాయాలను అభివృద్ధి చేయడమే మా విధానం. లడఖ్‌లో పొందిన అనుభవం, అత్యంత క్లిష్ట పరిస్థితులలో సుదీర్ఘ కాలం పాటు అధ్యయనాలను నిర్వహించడంలో మాకు సహాయపడుతుంది. ప్రతి పరీక్షను ఒక ప్రయోగశాలలో గానీ, లేదా బెంగళూరులో గానీ కూడా నిర్వహించవచ్చు. కానీ కేవలం కాగితంపై లేదా కంప్యూటర్ సిమ్యులేషన్‌ల ద్వారా పూర్తిగా అర్థం చేసుకోలేని అంశాలను పరీక్షించడానికి అనలాగ్ వాతావరణం (analog environment) చాలా అవసరం.

TAGGED:

ASTRONAUT TRAINING IN LEH
ISRO GAGANYAAN MISSION
MISSION MITRA
PROTOPLANET DIRECTOR SIDDHARTH
INDIAN ASTRONAUT TRAINING

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.