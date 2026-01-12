'వికసిత భారత్'కు ఉపగ్రహ డేటా కీలకం- స్పేస్ సెక్టార్ను ప్రాధాన్యతా రంగంగా ప్రకటించాలి: SR పావులూరి
ఈటీవీ భారత్కు ఇచ్చిన ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో, అంతరిక్ష సాంకేతిక నిపుణుడు పావులూరి, భారతదేశ అంతరిక్ష రంగంలో ప్రైవేట్ సంస్థలు చూపగల సానుకూల ప్రభావం గురించి నొక్కి చెప్పారు.
Hyderabad: భారతదేశం స్పేస్ సెక్టార్ను ప్రాధాన్యతా రంగంగా గుర్తించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని ఏరోస్పేస్ కంపెనీ అనంత టెక్నాలజీస్ వ్యవస్థాపకుడు & ఛైర్మన్ సుబ్బారావు పావులూరి అన్నారు. ఉపగ్రహ డేటాను సరిగ్గా వినియోగించుకుంటే వికసిత్ భారత్ కలను సాకారం చేసుకోవచ్చని పేర్కొన్నారు. ఈటీవీ భారత్కు ఇచ్చిన ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో ఆయన ఈ మేరకు వ్యాఖ్యానించారు.
దీంతోపాటు స్పేస్ సైన్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ అన్ని రంగాలలో కీలక పాత్ర పోషించగలదని జోడించారు. ఇది దేశ అభివృద్ధి ప్రయాణాన్ని మరింత వేగవంతం చేస్తుందని పేర్కొన్నారు.
"వేగవంతమైన అభివృద్ధి కోసం ప్రతి రంగానికి ఉపగ్రహ డేటా అవసరం. ఉదాహరణకు, సమర్థవంతమైన పట్టణ ప్రణాళిక కోసం మనకు ఇటువంటి డేటా అవసరం పడుతుంది. అదేవిధంగా వ్యవసాయ అంచనాలు, ప్రణాళికలో కూడా ఈ ఉపగ్రహ డేటా కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది." - సుబ్బారావు పావులూరి, అనంత టెక్నాలజీస్ వ్యవస్థాపకుడు & ఛైర్మన్
పావులూరి ఒక విశిష్ట అంతరిక్ష శాస్త్రవేత్త నుంచి స్పేస్ సెక్టార్లో పారిశ్రామికవేత్తగా మారిన తన ప్రయాణాన్ని గుర్తుచేసుకుంటూ, 1991లో ఇస్రో ప్రయోగించిన ఇండియన్ రిమోట్ సెన్సింగ్ (IRS) ఉపగ్రహం గురించి, అది అందించిన డేటా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలలో ఎలా ప్రభావవంతంగా ఉపయోగపడిందనే దానిపై వివరించారు.
"IRS యుటిలైజేషన్ కార్యక్రమంపై మేము ఒక సెమినార్ నిర్వహించినప్పుడు, ఉపగ్రహ డేటాను వాణిజ్య ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించాలనే సిఫార్సులు వచ్చాయి. వాటి నుంచే నేను ఒక సూచనను తీసుకుని, ఈ రంగంలో ఒక పారిశ్రామికవేత్తగా మారే దిశగా ఆలోచించడం ప్రారంభించాను." అని అన్నారు.
ఇకపోతే సుబ్బారావు పావులూరి 1992లో అనంత్ టెక్నాలజీస్ అనే ప్రైవేట్ ఏరోస్పేస్ కంపెనీని స్థాపించగా, ఇది 2024లో జియోసింక్రోనస్ ఆర్బిట్ (GSO) కమ్యూనికేషన్ ఉపగ్రహ సేవలను ప్రారంభించిన మొదటి ప్రైవేట్ భారతీయ అంతరిక్ష ఉపగ్రహ ఆపరేటర్గా అవతరించింది.
భారత అంతరిక్ష రంగంలో ప్రైవేట్ సంస్థలు: దేశీయ అంతరిక్ష రంగంలోకి ప్రైవేట్ సంస్థలు ప్రవేశించడం వల్ల కలిగే ప్రభావం గురించి అడుగగా.. ప్లానెటరీ మిషన్లపై పరిశోధన, అభివృద్ధిలో ఇస్రో తన ఆధిపత్యాన్ని కొనసాగిస్తుందని, ఈ సమయంలో ప్రైవేట్ కంపెనీలు ఉపగ్రహాలను ప్రయోగించడంపై దృష్టి సారించవచ్చని అన్నారు. ఇది దేశ అభివృద్ధికి కీలకమైన డేటా, సమాచారాన్ని అందించడంలో సహాయపడుతుందని పేర్కొన్నారు.
"మోదీ ప్రభుత్వ హయాంలో అంతరిక్ష రంగంలో అనేక సంస్కరణలు వచ్చాయి. అయినప్పటికీ ప్రైవేట్ సంస్థలకు ఇంకా చాలానే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అవి భూమి పరిశీలన వ్యవస్థలు, కమ్యూనికేషన్లు, లేదా ఇతర రంగాలకు సంబంధించినవి కావచ్చు." - సుబ్బారావు పావులూరి, అనంత టెక్నాలజీస్ వ్యవస్థాపకుడు & ఛైర్మన్
ఈ క్రమంలో దేశంలోని మారుమూల ప్రాంతాలలో నివసించే వారికి కూడా సహాయపడే 'డిజిటల్ హైవే'లను సృష్టించడం గురించీ ఆయన మాట్లాడారు.
'భారత్ అంతరిక్ష రంగానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి': ఇతర దేశాలతో పోలిస్తే భారతదేశ అంతరిక్ష రంగం ఏ స్థితిలో ఉందనే దానిపై వ్యాఖ్యానిస్తూ, ఈ విషయంలో పోలిక సరైన మార్గం కాదని, ఇది దేశాభివృద్ధి కోసమని, కాబట్టి అభివృద్ధి చెందిన దేశాలతో పోల్చాల్సిన అవసరం లేదని ఆయన అన్నారు. "అయితే, మనం వేగంగా అభివృద్ధి చెందాలంటే, భారత ప్రభుత్వం ఈ (అంతరిక్ష) రంగాన్ని ఒక ప్రాధాన్యతా రంగంగా గుర్తించాలి. ఎందుకంటే, ఉపగ్రహ డేటా లేదా కమ్యూనికేషన్ల నుంచి వచ్చే సమాచారం ఒక దేశం వృద్ధిని వేగవంతం చేయడంలో ఎంతగానో సహాయపడుతుంది" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
అమెరికాలో స్పేస్ఎక్స్ గురించి, ప్రపంచ ప్రైవేట్ అంతరిక్ష పరిశ్రమలో అది ఎలా కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది, భారతదేశంలోనూ అలాంటి కంపెనీ ఉండగలదా? అని అడిగినప్పుడు, ప్రభుత్వం నుంచి స్పేస్ఎక్స్కు లభించే భారీ మద్దతును పావులూరి హైలైట్ చేశారు.
"వారి (స్పేస్ఎక్స్) లక్ష్యం తక్కువ ఖర్చుతో ఉపగ్రహాలను ప్రయోగించడం, పునర్వినియోగ ప్రయోగ వాహనాలను అభివృద్ధి చేయడం. ప్రభుత్వంతో సహా మొత్తం అమెరికన్ ఎకో సిస్టమ్ నుంచి వారికి చాలా మద్దతు లభిస్తుంది. మన దేశానికి కూడా చాలా ఉపగ్రహాలు అవసరం కాబట్టి, భారత ప్రభుత్వం నుంచి ఇలాంటి మద్దతును ఆశిస్తున్నాం." అని ఆయన అన్నారు.
'అంతరిక్షంలో కెరీర్ సైన్స్లో పాతుకుపోయింది': స్పేస్ సైన్స్ను కెరీర్గా లేదా ఈ రంగంలో వ్యవస్థాపకతను కొనసాగించేందుకు ఆసక్తి ఉన్నవారికి ఆయన స్పష్టమైన రీతిలో ఒక సలహా, సూచన అందించారు: ఉపగ్రహ తయారీ అయినా, పెద్ద ఎత్తున వాహన ఉత్పత్తి అయినా లేదా అధిక శక్తి ఘర్షణలైనా అది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీపైనే ఆధారపడి ఉంటుందని పేర్కొన్నారు.
"మెకానికల్ లేదా ఎలక్ట్రికల్, ఎలక్ట్రానిక్స్, కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ లేదా కెమికల్ ఇంజనీరింగ్, వాటిలో ఏదైనా అనేక అవకాశాలను అందించగలదు. అదేవిధంగా, గణితం, భౌతిక శాస్త్రం లేదా రసాయన శాస్త్రం వంటి ప్రాథమిక శాస్త్రాలు కూడా ఈ రంగంలో అవకాశాలను కల్పిస్తాయి. అంతరిక్ష రంగం దేశంలోని ప్రతి ఇతర రంగాన్ని కూడా కలుపుకొని ఉంటుంది అని చెప్పవచ్చు. కాబట్టి ప్రాథమికంగా, ప్రతి ఒక్కరికీ గొప్ప అవకాశం ఉంది" అని ఏరోస్పేస్ కంపెనీ అనంత టెక్నాలజీస్ వ్యవస్థాపకుడు & ఛైర్మన్ సుబ్బారావు పావులూరి అన్నారు.