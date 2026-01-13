ISSకు భిన్నంగా 'BAS'- మన అంతరిక్ష కేంద్రం ప్రత్యేకత ఏంటో తెలుసా?
చంద్రయాన్-3 విజయానంతరం భారత్ 2035 నాటికి సొంత స్పేస్ స్టేషన్ నిర్మించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ విషయమై యావత్ భారత్ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న వేళ, ఇస్రో మాజీ డైరెక్టర్ కీలక వివరాలు వెల్లడించారు.
Published : January 13, 2026 at 7:14 AM IST|
Updated : January 13, 2026 at 7:19 AM IST
Hyderabad: భారతీయ అంతరిక్ష కేంద్రాన్ని పూర్తిగా స్వదేశీ ప్రయోగ వాహనాలు, సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి అభివృద్ధి చేయనున్నట్లు ISROలో ఆప్టిక్స్ అండ్ ఫొటోనిక్స్ నిపుణుడు జోస్యుల A.కమలాకర్ వెల్లడించారు. ఈవీటీ భారత్ ప్రతినిధి నమ్రతా శర్మకు ఇచ్చిన ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో ఆయన భారత్ సొంత అంతరిక్ష కేంద్ర ఏర్పాటుపై చేస్తున్న సన్నాహాలు, భవిష్యత్ ఇస్రో రోదసి యాత్రలపై మాట్లాడారు.
ఈటీవీ భారత్ ప్రశ్న: చంద్రయాన్-3 ఘన విజయం తర్వాత, ఇప్పుడు ఇస్రో చేపట్టబోయే ప్రధాన ప్లానెటరీ మిషన్లు?
కమలాకర్: గ్రహాల అన్వేషణలో భాగంగా, అనేక మిషన్లపై దృష్టి సారించాం. ప్రస్తుతం "చంద్రయాన్-4" ప్రణాళిక దశలో ఉంది. చంద్రుడి నుంచి రాక్, మట్టి నమూనాలను సేకరించి భూమికి తీసుకురావడమే దీని లక్ష్యం. ఇది "చంద్రయాన్-3" కంటే చాలా సంక్లిష్టమైనది. ఈ మిషన్లో, మనం చంద్రుడిపై దిగి, డ్రిల్ చేసి నమూనాలను సేకరిస్తాం. ఒక అసెంట్ మాడ్యూల్ సహాయంతో వాటిని పైకి లేపి, చంద్ర కక్ష్యలో డాకింగ్ చేసి, ఆపై దాన్ని సురక్షితంగా భూమికి తిరిగి తీసుకువచ్చేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నాం.
చంద్రునిపై దిగడమే కాకుండా, అక్కడి నమూనాలను తిరిగి తీసుకురావడమనేది ఇప్పుడు మన ముందున్న అతిపెద్ద సవాలు. భూ వాతావరణంలోనికి తిరిగి ప్రవేశించే మార్గంతో సహా ప్రతిదానిపై చాలా కచ్చితమైన ప్రణాళిక అవసరం. ఒక చిన్న పొరపాటు కూడా నమూనాలను కోల్పోవడానికి దారితీయవచ్చు. అక్కడి నుంచి మనం భూమికి తీసుకువచ్చేది కేవలం రెండు కిలోగ్రాముల బరువున్న పదార్థమే అయినప్పటికీ, దానికి అపారమైన శాస్త్రీయ విలువ ఉంటుంది.
ఇక "చంద్రయాన్-5" విషయానికి వస్తే, ఈ మిషన్ను జపాన్ భాగస్వామ్యంలో చేపడుతున్నాం. ఈ మిషన్ కోసం భారతదేశం ల్యాండర్ను అందిస్తుండగా, జపాన్ లాంచర్ అండ్ రోవర్ను సరఫరా చేస్తుంది. రోవర్, ల్యాండర్ మధ్య పేలోడ్ సామర్థ్యాన్ని చెరి సమానంగా పంచుకుంటున్నాం. ఈ మిషన్ చంద్రుని దక్షిణ ధ్రువానికి దగ్గరగా, చాలా తక్కువ సూర్యరశ్మిని పొందే ప్రాంతాలకు సమీపంలో దిగుతుంది. అక్కడి కొన్ని క్రేటర్లు సూర్యరశ్మిని ఇప్పటివరకూ చూడలేదు (చంద్రుని ప్రత్యేకమైన అక్షసంబంధ వంపు కారణంగా), వాటిని అధ్యయనం చేయడం వల్ల మనకు విలువైన డేటా లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా నీరు, చంద్ర భూగర్భ శాస్త్రానికి సంబంధించినవి.
ఈటీవీ భారత్ ప్రశ్న: చంద్రుని పరిశోధనకు "చంద్రయాన్- 5" మిషన్ ఎందుకు కీలకం?
కమలాకర్: "చంద్రయాన్-5" మిషన్ "చంద్రయాన్-4" అంత విస్తృతమైనది కాదు. "చంద్రయాన్-4" ద్వారా మనం భూమికి తీసుకువచ్చే పదార్థం కేవలం రెండు కిలోగ్రాముల బరువు ఉన్నప్పటికీ, దానికి అపారమైన శాస్త్రీయ విలువ ఉంటుంది. ఆ పదార్థం కలుషితం కాకుండా మనం దానిని రక్షించాల్సి ఉంటుంది. దీని కోసం ప్రత్యేక ప్రాసెసింగ్ ప్రయోగశాలలను నిర్మిస్తున్నారు. మనం ఆ పదార్థాన్ని ఇతర దేశాలతో కూడా పంచుకుంటాం. పరిశోధన కోసం ఇతర దేశాల శాస్త్రవేత్తలను కూడా భాగస్వాములను చేస్తాం.
ఈ నేపథ్యంలో "చంద్రయాన్-5" కొంతవరకు "చంద్రయాన్-3"ని పోలి ఉంటుంది. అందులో ఒక రోవర్ ఉంటుంది. అది ప్రయోగాలు నిర్వహిస్తుంది. LUPEXలో ఉన్న ఏకైక తేడా ఏంటంటే, మనం నేరుగా దక్షిణ ధ్రువానికి చాలా దగ్గరగా, దాదాపు చీకటి ప్రాంతంలోకి వెళ్తున్నాం, అక్కడ సూర్యరశ్మి చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. కొన్ని లోతైన బిలాలలోకి సూర్యరశ్మి అస్సలు పడదు. కాంతి కిరణాన్ని ఎప్పుడూ చూడని చీకటి బిలాలు అక్కడ ఉన్నాయి. మన "చంద్రయాన్-5" ఈ ధ్రువానికి చాలా దగ్గరగా వెళ్లాల్సి ఉంది. తద్వారా చంద్రుని దక్షిణ ధ్రువ ప్రాంతాల నుంచి అపారమైన శాస్త్రీయ డేటాను సేకరించాలని చూస్తున్నాం.
ఈటీవీ భారత్ ప్రశ్న: మన భారతీయ అంతరిక్ష కేంద్రం (BAS) అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రం (ISS) నుంచి ఎలా భిన్నంగా ఉంటుంది?
కమలాకర్: భారతీయ అంతరిక్ష కేంద్రం (BAS) పరిమాణం, నిర్మాణ విధానం పరంగా అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రం (ISS) కంటే ప్రాథమికంగా భిన్నంగా ఉంటుంది. ISSను అనేక దశాబ్దాల పాటు, ఎన్నో దేశాల సహకారంతో నిర్మించారు. దీనిలో అనేక డాకింగ్ మిషన్లు పాలుపంచుకున్నాయి. కానీ మనం మన BASను పూర్తిగా సొంత సామర్థ్యాలతో నిర్మిస్తున్నాం.
ప్రస్తుతం, మన LVM3 రాకెట్ భూ నిమ్న కక్ష్యలోకి సుమారు 10 టన్నుల బరువును మోసుకెళ్లగలదు. ఈ పరిమితికి లోబడే మనం అంతరిక్ష కేంద్రాన్ని రూపొందిస్తున్నాం. ఇందుకోసం మనం విదేశీ ప్రయోగ వాహనాలను ఉపయోగించాలని అనుకోవడం లేదు.
ప్రారంభంలో, BAS ఐదు మాడ్యూళ్లను కలిగి ఉంటుంది. మొదటి మాడ్యూల్ను, BAS-01, LVM3ని ఉపయోగించి ప్రయోగించనున్నాం. దీన్ని దాదాపు 450 కిలోమీటర్ల కక్ష్యలో ప్రవేశపెట్టనున్నాం. ఆ తర్వాత ప్రతి తదుపరి మాడ్యూల్ను కూడా విడి విడిగా అంటే ఒక్కొక్కటిగా ప్రయోగించనున్నాం. కాలక్రమేణా, మన ప్రయోగ వాహన సామర్థ్యాల మెరుగుదలలతో, తరువాతి మాడ్యూల్స్ కొంచెం భారీ పరిమాణంలో ఉండవచ్చు. మొత్తంమీద, మన స్పేస్ స్టేషన్ బరువు దాదాపు 54 టన్నులు ఉంటుందని అంచనా.
ప్రారంభ దశలో, ఈ అంతరిక్ష కేంద్రాన్ని ఇద్దరు వ్యోమగాములకు మద్దతు ఇచ్చేలా రూపొందిస్తున్నారు. అన్ని వ్యవస్థలను పరీక్షించి, స్థిరీకరించిన తర్వాత మానవ ఉనికి ఉంటుంది. చివరికి, BASలో గగన్యాన్ స్పేస్క్రాఫ్ట్ సహా సిబ్బంది, సరుకు రవాణా మిషన్ల కోసం డాకింగ్ పోర్టులను ఏర్పాటు చేయనున్నాం.
చైనా లేదా అమెరికాతో పోలిస్తే, మన అంతరిక్ష కేంద్రం చిన్నదిగా ఉంటుంది, కానీ లాబొరేటరీ ఎక్స్పరిమెంట్లు, పేలోడ్ అంచనాలు, సాంకేతిక ప్రదర్శనలను నిర్వహించడానికి ఇది పూర్తి సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది. అంతరిక్ష కేంద్రాన్ని నిర్వహించడానికి, వ్యోమగాములకు మద్దతు ఇవ్వడానికి అవసరమైన విద్యుత్, ఇంధనం, ప్రాణరక్షణ వ్యవస్థలు ఇందులో ఉంటాయి. దీని కార్యాచరణ జీవితకాలం సుమారు 17 సంవత్సరాలు.
ఈటీవీ భారత్ ప్రశ్న: మన "BAS"ను 'అంతరిక్షంలో ఆరు పడకగదుల ఫ్లాట్ (Six-Bedroom Flat in Space)'గా వర్ణిస్తున్నారు. ఆచరణాత్మకంగా దాని అర్థం ఏంటి?
కమలాకర్: ఇది మాడ్యులర్ డిజైన్ను వివరించడానికి ఒక సరళమైన మార్గం. ప్రతి మాడ్యూల్లో సిబ్బంది వర్క్స్టేషన్లు, నిద్ర కోసం ఏర్పాట్లు ఉంటాయి. సాధారణ నివాస స్థలం మాదిరిగానే, వ్యోమగాములకూ వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత, ఫ్రెషనింగ్, రోజువారీ కార్యకలాపాలకు సౌకర్యాలు అవసరం. కాబట్టి ప్రతి మాడ్యూల్లో లైఫ్-సపోర్ట్, వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత నిర్వహణ వ్యవస్థలు ఉంటాయి. మీరు దీనిని మల్టిపుల్ లివింగ్ అండ్ వర్కింగ్ యూనిట్లుగా భావించవచ్చు.
ఇకపోతే మన భారతీయ అంతరిక్ష కేంద్రం (BAS)కి ఒక నిర్దిష్ట రకం డాకింగ్ వ్యవస్థ అవసరం. ఇటీవలే "SpaDeX-1" మిషన్ విజయవంతం అయిన తర్వాత, రాబోయే అంతరిక్ష కార్యక్రమాలకు మద్దతుగా భారతదేశం ఇప్పుడు "SpaDe-2", "SpaDeX-3"లను ప్రయోగించడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. వీటిలో "SpaDeX-2" చంద్రయాన్-4 చంద్రుని నమూనాల సేకరణ మిషన్లో డాకింగ్ అవసరాలను తీరుస్తుంది. అయితే "SpaDeX-3" భారతీయ అంతరిక్ష కేంద్రం (BAS) అసెంబ్లింగ్, ఇతర కార్యకలాపాలకు తోడ్పడటంపై దృష్టి పెడుతుంది.
ఈటీవీ భారత్ ప్రశ్న: ఇస్రో భవిష్యత్ మిషన్లు BASతో ఎలా కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి?
కమలాకర్: BAS అవసరాలు భిన్నంగా ఉంటాయి. BAS అనేది ఒక పెద్ద ఉపగ్రహాన్ని వృత్తాకార భూ నిమ్న కక్ష్యలోకి ప్రవేశపెట్టడం లాంటిది. దీనిలో ISROకు అపారమైన అనుభవం ఉంది. కాబట్టి ఇందుకోసం ఇతర ఉపగ్రహాలను BASతో అలైన్ చేయవలసిన అవసరం లేదు. అన్ని మిషన్లలోకెల్లా గగన్యాన్ అనేది BASతో అత్యంత సన్నిహితంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే గగన్యాన్ వ్యోమగాముల నుంచి లభించే ఫీడ్బ్యాక్, అనుభవం అంతరిక్ష కేంద్రం రూపకల్పన, ప్రాణరక్షక వ్యవస్థలను మెరుగుపరచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.
ఈటీవీ భారత్ ప్రశ్న: భారత వైమానిక దళ గ్రూప్ కెప్టెన్ శుభాంశు శుక్లా యాక్సియం-4 మిషన్లో భాగమయ్యారు. ఆయన శిక్షణ గురించి కొన్ని వివరాలు పంచుకోగలరా?
కమలాకర్: ఈ మిషన్ కోసం వ్యోమగాములకు మొదట్లో రష్యాతో సహా వివిధ ప్రదేశాలలో శిక్షణనిచ్చారు. ISSకి వెళ్లేముందు, వారిలో ఇద్దరు USAలో కూడా శిక్షణ పొందారు. అదనంగా, బెంగళూరులో మనకు పూర్తి స్థాయి శిక్షణా సౌకర్యంతో కూడిన సొంత వ్యోమగామి శిక్షణా కేంద్రం ఉంది. ఈ శిక్షణలో శారీరక దృఢత్వంతో పాటు అంతరిక్ష నౌకలు, ఉపగ్రహాలు, ప్రయోగ వాహనాలకు సంబంధించిన సాంకేతిక అంశాలపై అవగాహన కల్పిస్తాం. ఈ శిక్షణా ప్రక్రియకు ఇస్రోలోని వివిధ విభాగాల నిపుణులు సహకరిస్తారు.
ప్రస్తుతం నలుగురు ఇందులో పాలుపంచుకుంటున్నారు. వారిలో ఒకరు వెళ్లి తిరిగి వచ్చారు, మిగిలిన ముగ్గురు శిక్షణ పొందుతున్నారు. ఆయనకు విస్తారమైన అనుభవం లభించింది. ప్రణాళిక ప్రకారం నిర్దేశించిన అన్ని ప్రయోగాలను విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. ఆయన తిరిగి రావడం కూడా సజావుగానే జరిగింది. ఇప్పుడు ఆయన లాంటి వ్యోమగాములను మా డిజైన్ సమీక్షా కమిటీలలో చేర్చాం, తద్వారా మానవ దృక్కోణం నుంచి వారు అందించే ఫీడ్బ్యాక్ మా సిస్టమ్లను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుందని భావిస్తున్నాం.
సంగ్రహంగా చెప్పాలంటే, భారతదేశం మిషన్ ఆధారిత విజయాల నుంచి దీర్ఘకాలిక అంతరిక్ష మౌలిక సదుపాయాల వైపు స్థిరంగా పయనిస్తోందని కమలాకర్ స్పష్టం చేశారు. "అది BAS, గగన్యాన్ లేదా అధునాతన మూన్ మిషన్లు అయినా, భవిష్యత్తు కోసం స్థిరమైన, స్వదేశీ సామర్థ్యాలను నిర్మించడంపైనే దృష్టి ఉంది" అని ఆయన అన్నారు.