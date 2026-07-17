గూగుల్కు ఈయూ షాక్: ఆండ్రాయిడ్లో ఇతర ఏఐ అసిస్టెంట్లకు సమాన హక్కులు, సెర్చ్ డేటా షేరింగ్ తప్పనిసరి!
గూగుల్కు ఈయూ బిగ్ షాక్! గుత్తాధిపత్యానికి బ్రేక్ వేస్తూ ఆండ్రాయిడ్లో ఇతర ఏఐ అసిస్టెంట్లకు సమాన హక్కులు, సెర్చ్ డేటా షేరింగ్ను యూరోపియన్ కమిషన్ చట్టబద్ధంగా తప్పనిసరి చేసింది.
European Commission forces Google to open Android to third-party AI assistants, share search data (Image Credit: Google)
Published : July 17, 2026 at 10:07 AM IST
Hyderabad: టెక్ దిగ్గజం గూగుల్కు యూరోపియన్ కమిషన్ (EC) షాక్ ఇస్తూ రెండు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. యూరోపియన్ యూనియన్ డిజిటల్ మార్కెట్స్ యాక్ట్ (DMA) ప్రకారం.. గూగుల్ తన ఆండ్రాయిడ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ను, సెర్చ్ డేటాను ఇతర ప్రత్యర్థి కంపెనీలకు కూడా అందుబాటులో ఉంచాలని చట్టబద్ధమైన ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
యూరోపియన్ కమిషన్ తీర్పుతో మారనున్న సమీకరణాలు:
- గూగుల్ 'జెమిని' గుత్తాధిపత్యానికి తెర: గూగుల్ తన సొంత ఏఐ 'జెమిని' (Gemini) కి మాత్రమే ఇన్నాళ్లూ పరిమితం చేసిన కీలకమైన సిస్టమ్ ఫీచర్లను ఇకపై ఇతర ప్రత్యర్థి ఏఐ అసిస్టెంట్లకు కూడా సమానంగా అందించాల్సిందే.
- యూజర్ల చేతికే డీఫాల్ట్ ఏఐ పగ్గాలు: యూజర్లు తమ ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లలో వేరే ఏ ఏఐ చాట్బాట్ను డీఫాల్ట్ అసిస్టెంట్గా పెట్టుకున్నా.. అది కూడా జెమినితో సమానంగా, పూర్తిస్థాయి పవర్ఫుల్ ఫీచర్లతో స్పీడ్గా పనిచేస్తుంది.
- 60% మంది యూజర్ల నిరాశకు ముగింపు: ఐరోపాలో ఆండ్రాయిడ్ వాడుతున్న వారిలో 60 శాతం మంది.. సిస్టమ్ ఫీచర్ల యాక్సెస్ లేకపోవడం వల్లే ఇతర ఏఐ అసిస్టెంట్లు సరిగ్గా పనిచేయడం లేదని అసంతృప్తితో ఉన్నారు. తాజా తీర్పుతో ఈ వివక్షకు చెక్ పడనుంది.
- ప్రత్యర్థులకు సెర్చ్ డేటా షేరింగ్: ఇతర సెర్చ్ ఇంజిన్లు, ఏఐ చాట్బాట్లు తమ సెర్చ్ ప్రొడక్ట్స్ను మెరుగుపరుచుకునేందుకు వీలుగా, గూగుల్ తన వద్ద ఉన్న సెర్చ్ డేటాను (వ్యక్తిగత వివరాలు లేని సమాచారాన్ని) వాటితో పంచుకోవాల్సి ఉంటుంది.
ఈ విప్లవాత్మక నిర్ణయాల వల్ల టెక్ మార్కెట్లో గూగుల్ గుత్తాధిపత్యానికి పూర్తిగా బ్రేక్ పడనుందని, చిన్న స్టార్టప్ కంపెనీలకు, సాధారణ యూజర్లకు మరింత స్వేచ్ఛ లభిస్తుందని టెక్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు.