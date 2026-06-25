ఇథనాల్ బ్లెండింగ్పై తప్పుడు వీడియోలు.. నమ్మొద్దన్న కేంద్రం!
భారత్లో ఇథనాల్ బ్లెండింగ్ సురక్షితం, వినియోగదారులకు లాభదాయకమని పెట్రోలియం శాఖ స్పష్టం చేసింది. దీనిపై సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న తప్పుడు ప్రచారాలను నిరాధారమైనవిగా కొట్టిపారేసింది.
Published : June 25, 2026 at 11:10 AM IST
New Delhi: E20 (ఇథనాల్ బ్లెండింగ్) ఇంధనంపై సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వీడియోలను నిరాధారమైనవని కేంద్ర పెట్రోలియం, సహజ వాయువు మంత్రిత్వ శాఖ కొట్టిపారేసింది. భారత్లో జరుగుతున్న ఇథనాల్ బ్లెండింగ్ ప్రోగ్రామ్ పూర్తిగా సురక్షితమైనదని, ఇది ప్రజలకు ఎంతో మేలు చేస్తుందని స్పష్టం చేసింది.
పాత వీడియోలతో దుష్ప్రచారం: ప్రజల్లో అనవసర భయాలు, గందగోళం సృష్టించేందుకు కొందరు పాత ఫొటోలు, వీడియోలను మళ్లీ షేర్ చేస్తున్నారని ప్రభుత్వం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. చెరకు రసాన్ని నేరుగా పెట్రోల్లో కలుపుతున్నట్లు తప్పుగా చూపిస్తూ కొన్ని వీడియోలను సృష్టించారని పెట్రోలియం శాఖ తెలిపింది.
"ఇలాంటి కంటెంట్ తప్పుదోవ పట్టించేది, పూర్తిగా నిరాధారమైనది. ఇంధనంలో కలిపే ఇథనాల్ను నిర్దేశిత పారిశ్రామిక ప్రక్రియల ద్వారానే ఉత్పత్తి చేస్తారు. పెట్రోల్తో కలపడానికి ముందు కఠినమైన నాణ్యతా ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉందో లేదో పరిశీలిస్తారు" అని మంత్రిత్వ శాఖ స్పష్టం చేసింది.
ఇథనాల్ తయారీ వెనుక అసలు వాస్తవం: ఈ పుకార్లకు తెరదించుతూ, అసలు ఇథనాల్ ఎలా తయారవుతుందో మంత్రిత్వ శాఖ అధికారికంగా వివరించింది:
- ముడి పదార్థాలు: ఇథనాల్ను చెరకు రసం, మొలాసిస్, నూకలు (విరిగిన బియ్యం), మొక్కజొన్న వంటి సహజ ముడి పదార్థాల నుంచే ఉత్పత్తి చేస్తారు.
- తయారీ ప్రక్రియ: ఫర్మెంటేషన్ (పులియబెట్టడం) వంటి అధునాతన పారిశ్రామిక ప్రక్రియల ద్వారా ఈ ముడి పదార్థాల్లోని చక్కెరలు పూర్తిగా రూపాంతరం చెందుతాయి. దీనివల్ల తయారైన ఇథనాల్ లక్షణాలు, ముడి పదార్థాల సాధారణ లక్షణాలకు పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటాయి.
కేవలం వ్యూయర్షిప్ పెంచుకోవడమే లక్ష్యంగా విషయాన్ని సంచలనం చేసేందుకే కొందరు ఇలాంటి తప్పుడు వీడియోలను సోషల్ మీడియాలో సర్క్యులేట్ చేస్తున్నారని మంత్రిత్వ శాఖ మండిపడింది.