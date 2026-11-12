నాసా 'DART' ప్రయోగం తర్వాత ఏమైంది?- 'హెరా' తొలి క్లోజ్-అప్ చిత్రంలో కొత్త కోణం!
నాసా ప్రయోగం తర్వాత 'డిడిమోస్-డైమోర్ఫోస్' జంటగ్రహశకల వ్యవస్థలో వచ్చిన మార్పులను పరిశీలించేందుకు 'హెరా' వాటి సమీపంలోకి చేరుకుని పరిశోధనలు ప్రారంభించింది. వ్యోమనౌక బంధించిన తొలి క్లోజ్-అప్ చిత్రాన్ని విడుదలచేయగా, డిడిమోస్ కొత్త కోణం వెలుగులోకివచ్చింది.
Published : November 12, 2026 at 8:44 PM IST
Hyderabad: అంతరిక్ష రహస్యాలను ఛేదించే దిశగా యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ (ESA) మరో కీలక అడుగు వేసింది. ఈ ఏజెన్సీ ప్రయోగించిన 'హెరా' (Hera) స్పేస్క్రాఫ్ట్, 'డిడిమోస్-డైమోర్ఫోస్' జంట గ్రహశకల వ్యవస్థకు అతి సమీపంలోకి చేరుకుని పరిశోధనలు ప్రారంభించింది. నాలుగేళ్ల క్రితం నాసా వ్యోమనౌక ఇదే వ్యవస్థలోని 'డైమోర్ఫోస్' గ్రహశకలాన్ని ఢీకొట్టిన విషయం తెలిసిందే. ప్రస్తుతం 'హెరా' 780 మీటర్ల వ్యాసం గల డిడిమోస్ (Didymos), దాని ఉపగ్రహమైన 151 మీటర్ల 'డైమోర్ఫోస్' (Dimorphos) గ్రహశకలాలకు కేవలం 25 నుంచి 30 కిలోమీటర్ల చేరువలో ఉండి తన పరిశోధనలను కొనసాగిస్తోంది. నాసా ప్రయోగం తర్వాత ఆ జంట గ్రహశకల వ్యవస్థలో వచ్చిన మార్పులను అంచనా వేయడంలో ఈ పరిశీలన అత్యంత కీలకం కానుంది.
ఈ పరిశీలనలో భాగంగా జంట గ్రహశకలాలను సమీపిస్తున్న క్రమంలో 'హెరా' తీసిన తొలి క్లోజ్-అప్ చిత్రాన్ని ESA బుధవారం విడుదల చేసింది. 60 కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి హెరాలోని ప్రత్యేక 'ఆస్టరాయిడ్ ఫ్రేమింగ్ కెమెరా' బంధించిన ఈ ఫొటోలో ప్రధాన గ్రహశకలం 'డిడిమోస్' స్పష్టంగా కనిపిస్తుండగా, చిన్న గ్రహశకలమైన 'డైమోర్ఫోస్' ఎక్కువ భాగం చీకటి నీడలో దాగి ఉంది.
ఈ చిత్రంపై హెరా ప్రిన్సిపల్ ఇన్వెస్టిగేటర్, సీఎన్ఆర్ఎస్ (CNRS) రీసెర్చ్ డైరెక్టర్ పాట్రిక్ మిషెల్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. "ఈ చిత్రం చూడగానే మాకు 'వావ్!' అనిపించింది. గతంలో నాసా డార్ట్ (DART) కెమెరా ఢీకొట్టే ముందు చూపించింది డిడిమోస్కు ఒక వైపు మాత్రమే. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నది దానికి పూర్తిగా వ్యతిరేక దిశలో ఉన్న మరో వైపు. అందుకే ఒక సరికొత్త ప్రపంచాన్ని చూస్తున్న భావన కలుగుతోంది" అని పేర్కొన్నారు.
డిడిమోస్ భూమధ్యరేఖ వెంబడి గతంలో చూసినట్లే మధ్యలో ఒక పర్వత శ్రేణి ఉన్నప్పటికీ, మిగిలిన ఉపరితలం చాలా భిన్నంగా కనిపిస్తోందని మిషెల్ వివరించారు. ఇక్కడ అనేక బండరాళ్లు, బిలాలు, గాడులు, గట్ల వంటి ఆకారాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయని తెలిపారు.
నాసా DART ఎందుకు ఢీకొట్టింది?: భవిష్యత్తులో ఏదైనా భారీ గ్రహశకలం భూమి వైపు దూసుకొస్తే, దాని దిశను మళ్లించడం ద్వారా భూమిని రక్షించుకునే సామర్థ్యాన్ని పరీక్షించేందుకు నాసా 2022లో 'డార్ట్' (DART- Double Asteroid Redirection Test) ప్రయోగాన్ని చేపట్టింది. ఇందులో భాగంగా డార్ట్ వ్యోమనౌక ఉద్దేశపూర్వకంగానే డైమోర్ఫోస్ను ఢీకొట్టింది. ఫలితంగా, మానవ ప్రమేయంతో కక్ష్య మారిన తొలి ఖగోళ వస్తువుగా 'డైమోర్ఫోస్' నిలిచింది.
580 కిలోల బరువున్న డార్ట్ వ్యోమనౌక సెకనుకు 6.1 కిలోమీటర్ల అత్యంత వేగంతో ఢీకొట్టడంతో, డైమోర్ఫోస్ ఉపరితలం నుంచి భారీ బండరాళ్లు, శిథిలాలు అంతరిక్షంలోకి ఎగిరిపడ్డాయి. ఆ ఢీకొన్న వేగానికి, కొన్ని నెలల పాటు అవి 10 వేల కిలోమీటర్లకు పైగా దూరం ప్రయాణిస్తూ విస్తరించాయి. అదే సమయంలో, ఆ బలమైన తాకిడి ప్రభావం 'డైమోర్ఫోస్' గమనంపై కూడా పడింది. దీనివల్ల 'డిడిమోస్' చుట్టూ అది తిరిగే కక్ష్య కాలం ఏకంగా 33 నిమిషాలు తగ్గడమే కాకుండా, సూర్యుడి చుట్టూ పరిభ్రమించే మార్గంలోనూ స్వల్ప మార్పు వచ్చింది. శాస్త్రవేత్తలు తొలుత అంచనా వేసిన దానికంటే ఈ మార్పు చాలా ఎక్కువగా ఉందని ESA నిపుణులు వెల్లడించారు.