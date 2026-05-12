ఇక ఐఫోన్, ఆండ్రాయిడ్ మధ్య చాటింగ్ కూడా సేఫ్: RCSకి ఎన్క్రిప్షన్ వచ్చేసిందిగా!
SMS యుగం ముగిసింది. ఇప్పుడు ఆండ్రాయిడ్, ఐఫోన్ RCS మెసేజింగ్కు కూడా ఎన్క్రిప్షన్ వచ్చేసింది. దీంతో ఇన్నాళ్లూ క్రాస్-ప్లాట్ఫామ్ (ఆండ్రాయిడ్-ఐఫోన్, లేదా ఐఫోన్-ఆండ్రాయిడ్) చాట్లలో ఉన్న సెక్యూరిటీ గ్యాప్కు పరిష్కారం లభించింది.
Published : May 12, 2026 at 4:17 PM IST
Hyderabad: యాపిల్, గూగుల్ సంయుక్తంగా కీలక అప్డేట్ ప్రకటించాయి. ఇక నుంచి ఐఫోన్, ఆండ్రాయిడ్ యూజర్ల మధ్య జరిగే RCS మెసేజింగ్కి ఎండ్-టు-ఎండ్ ఎన్క్రిప్షన్ ఉంటుంది. దీంతో యూజర్లు పంపే ఫొటోలు, వీడియోలు, టెక్స్ట్ మెసేజ్లు పంపినవారికి, అందుకున్నవారికి తప్ప మూడో కంటికి కనిపించవు. సింపుల్గా చెప్పాలంటే SMS 2.0 వెర్షన్ వచ్చేసిందన్నమాట, అది కూడా ఫుల్ సెక్యూరిటీతో. ఇండియాలో Airtel, Jio, Vi యూజర్లకు ఈ ఫీచర్ ఇప్పటికే అందుబాటులోకి వచ్చింది. మీ ప్రాంతంలో ఈ ఫీచర్ అందుబాటులోకి వచ్చిందో లేదో తెలుసుకోవాలంటే మీరు యాపిల్ సపోర్ట్ పేజీ support.apple.com/en-us/109510ని సందర్శించి చెక్ చేసుకోవచ్చు.
బీటా టెస్టింగ్ స్టార్ట్: ఈ ఫీచర్ ఇప్పుడు బీటా వర్షన్లో రోల్అవుట్ అవుతోంది. సపోర్టెడ్ నెట్వర్క్లో ఉన్న iOS 26.5 వాడుతున్న ఐఫోన్ యూజర్లు, అలాగే లేటెస్ట్ గూగుల్ మెసెజెస్ యాప్ ఉన్న ఆండ్రాయిడ్ యూజర్లు దీన్ని టెస్ట్ చేయొచ్చు.
RCS మెసేజ్లకు ఎండ్-టు-ఎండ్ ఎన్క్రిప్షన్ ఉంటే, మీరు పంపే మెసేజ్ మీ ఫోన్ నుంచి అవతలి ఫోన్కు చేరే వరకు మధ్యలో ఎవరికీ కనిపించదని అర్థం. చాట్ సేఫ్గా ఉందని చెప్పడానికి అక్కడ ఒక లాక్ ఐకాన్ కన్పిస్తుంది. ఈ ఎన్క్రిప్షన్ డిఫాల్ట్గా ఆన్లోనే ఉంటుంది. దీన్ని మీరు ప్రత్యేకంగా ఆన్ చేయాల్సిన పని లేదు. కొత్త చాట్ అయినా, పాత చాట్ అయినా అన్నీ ఆటోమేటిక్గా ఎన్క్రిప్ట్ అయిపోతాయి.
Google, @Apple and @GSMA have led a cross-industry effort to make the RCS messaging standard more secure and private with end-to-end encryption. #E2EE for RCS messaging begins rolling out to Android and iPhone users today. This capability will gradually roll out over the coming…— News from Google (@NewsFromGoogle) May 11, 2026
క్రాస్-ప్లాట్ఫామ్ ప్రైవసీ గ్యాప్కి ఎండ్ కార్డ్: గూగుల్ మెసెజెస్లో ఆండ్రాయిడ్ నుంచి ఆండ్రాయిడ్కి పంపే మెసేజ్లకు ఎండ్-టు-ఎండ్ ఎన్క్రిప్షన్ ఎప్పటి నుంచో ఉంది. కానీ ఆండ్రాయిడ్, ఐఫోన్ యూజర్ల మధ్య (ఆండ్రాయిడ్ నుంచి ఐఫోన్కి, లేదా ఐఫోన్ నుంచి ఆండ్రాయిడ్కి) జరిగే చాట్లకు మాత్రం ఇప్పటివరకు ఆ సెక్యూరిటీ లేదు. ఈ కొత్త అప్డేట్తో ఆ లోటు కూడా తీరిపోయింది. ఇక నుంచి మీరు ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ వాడుతున్నారా, లేదా ఐఫోన్ వినియోగిస్తున్నారా అనే తేడా లేకుండా RCS చాట్లన్నింటికీ ఒకే లెవెల్ ప్రైవసీ లభిస్తుంది.
"గోప్యతను ఒక ప్రధాన సూత్రంగా భావించి iMessageను రూపొందించాం. ఇది ఎప్పటి నుంచో ఎండ్-టు-ఎండ్ ఎన్క్రిప్టెడ్గా ఉంది. అలాగే యాపిల్ డివైజ్ల మధ్య కమ్యూనికేట్ చేయడానికి కూడా ఇదే ఉత్తమ మార్గం. ఇప్పుడు గూగుల్తో కలిసి క్రాస్-ప్లాట్ఫామ్ (ఆండ్రాయిడ్-ఐఫోన్, లేదా ఐఫోన్-ఆండ్రాయిడ్) మధ్య RCS చాట్లకు కూడా అదే స్థాయి ప్రొటెక్షన్ తీసుకొచ్చాం" అని యాపిల్ పేర్కొంది.
దీని ప్రత్యేకత?: రోజువారీ మెసేజింగ్ సెక్యూరిటీలో ఇది కీలక అడుగును సూచిస్తుంది. RCS చాలా కాలంగా SMSకు ఒక ఆధునిక ప్రత్యామ్నాయంగా నిలిచింది. దీంట్లో రీడ్ రిసిప్ట్స్, హై క్వాలిటీ ఫొటో/వీడియో షేరింగ్, టైపింగ్ ఇండికేటర్స్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. కానీ ఐఫోన్-ఆండ్రాయిడ్, లేదా ఆండ్రాయిడ్-ఐఫోన్ మధ్య ఎన్క్రిప్షన్ లేకపోవడం పెద్ద లోటుగా ఉండేది. ఇప్పుడు ఎండ్-టు-ఎండ్ ఎన్క్రిప్షన్ డిఫాల్ట్గా రావడంతో ఐఫోన్, ఆండ్రాయిడ్ యూజర్ల మధ్య జరిగే RCS చాట్లలో ప్రైవసీకి ఇక డోకా లేదు.