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మస్క్ 'గ్రోకీపీడియా'కు కొత్త హంగులు: v0.3 అప్డేట్‌తో సరికొత్త డిజైన్

ప్రముఖ టెక్ దిగ్గజం ఎలోన్ మస్క్‌కు చెందిన స్పేస్‌ఎక్స్‌ఏఐ (SpaceXAI) తమ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) ఆధారిత ప్లాట్‌ఫారమ్ 'గ్రోకీపీడియా'ను సరికొత్త డిజైన్‌తో పునరుద్ధరించింది.

మస్క్ 'గ్రోకీపీడియా'కు కొత్త హంగులు: v0.3 అప్డేట్‌తో సరికొత్త డిజైన్
మస్క్ 'గ్రోకీపీడియా'కు కొత్త హంగులు: v0.3 అప్డేట్‌తో సరికొత్త డిజైన్ (ఫొటో క్రెడిట్: Grokipedia)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : October 1, 2026 at 5:44 PM IST

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Hyderabad: వికీపీడియాకు పోటీగా స్పేస్‌ఎక్స్‌ఏఐ రూపొందించిన AI ఆధారిత ప్లాట్‌ఫారమ్ గ్రోకీపీడియా సరికొత్త అప్డేట్‌ను అందుకుంది. ఇటీవల ఇందులో మళ్లీ ఎడిట్స్​ (సవరణలు) అనుమతించడం ప్రారంభించిన తర్వాత, తాజాగా v0.3 అప్డేట్‌లో భాగంగా డిజైన్‌ను పూర్తిగా మార్చేశారు. ఈ అప్డేట్‌లో భాగంగా కొత్త లోగోతో పాటు హోమ్‌పేజీ, లైవ్ ఎడిట్స్ పేజీలను సరికొత్తగా రీడిజైన్ చేశారు. ఈ మేరకు గ్రోకీపీడియా సరికొత్త రూపును సంతరించుకుందని స్పేస్‌ఎక్స్‌ఏఐ హెడ్ ఆఫ్ డిజైన్ బెంజీ టేలర్ సోషల్ మీడియా వేదికగా వెల్లడించారు.

డిజైన్‌లో కీలక మార్పుల వివరాలు ఇవే: గతంలో గ్రోకీపీడియా హోమ్‌పేజీ కేవలం కేవలం ఒక లోగో, సెర్చ్ బార్‌తో చాలా సింపుల్‌గా ఉండేది. కానీ తాజా అప్‌డేట్ తర్వాత ఇందులో ప్రత్యేక కథనాలు (Featured Articles), అత్యధికంగా చదివిన కథనాలు (Most-Read Articles), ప్లాట్‌ఫారమ్‌లో జరుగుతున్న తాజా సవరణలను చూపించే ఒక ట్రాకర్‌ను చేర్చారు.

అప్డేటెడ్ గ్రోకిపీడియా హోమ్‌పేజీ స్క్రీన్‌షాట్
అప్డేటెడ్ గ్రోకిపీడియా హోమ్‌పేజీ స్క్రీన్‌షాట్ (ఫొటో క్రెడిట్: Grokipedia)

కొత్తగా చేర్చిన 'ఫీచర్డ్ ఆర్టికల్స్' విభాగంలో డిజిటల్ పుస్తకాల నమూనాలను ఉపయోగించారు. వినియోగదారులు వీటిని తెరపై 3Dలో తిప్పుతూ చూడవచ్చు. అలాగే మోస్ట్-రీడ్ సెక్షన్‌ను కూడా ఇదే తరహా బుక్-థీమ్‌తో రూపొందించారు. ఇందులో ప్రముఖ కథనాలు పుస్తకాల వరుసలా కనిపిస్తూ, పక్కకు స్క్రోల్ చేసుకునేలా ఉంటాయి.

దీనితో పాటు 'లైవ్ ఎడిట్స్' పేజీని కూడా పూర్తిగా రీడిజైన్ చేశారు. దీనివల్ల వినియోగదారులు ఇటీవల జరిగిన అనేక సవరణలను (Changes) ఒకేసారి చాలా సులభంగా చూసే వీలు కలుగుతుంది.

అప్డేటెడ్ గ్రోకిపీడియా హోమ్‌పేజీ స్క్రీన్‌షాట్
అప్డేటెడ్ గ్రోకిపీడియా హోమ్‌పేజీ స్క్రీన్‌షాట్ (ఫొటో క్రెడిట్: Grokipedia)

ఆర్టికల్ పేజీల్లో చిన్నపాటి మార్పులు: ఆర్టికల్ పేజీల్లోనూ కొన్ని చిన్నపాటి డిజైన్ మార్పులు చేశారు. ప్రతి ఆర్టికల్ పైన ఉండే కీలక సమాచార పట్టికలను మరింత క్లీన్​గా, ఆకర్షణీయంగా తీర్చిదిద్దారు. అలాగే టెక్స్ట్ లైన్ల మధ్య దూరాన్ని తగ్గించారు. ఈ చిన్న మార్పులు మినహా ఆర్టికల్స్ కంటెంట్, నిర్మాణంలో పెద్దగా ఎలాంటి మార్పు లేదు.

ఇకపోతే, గ్రోకీపీడియా తొలిసారిగా 2025 అక్టోబర్ చివర్లో v0.1 వెర్షన్‌గా ప్రారంభమైంది. వికీపీడియాలోని సమాచారాన్ని AI సాయంతో రూపొందించి కథనాలుగా అందించడం దీని ప్రత్యేకత. అనంతరం నెల రోజుల వ్యవధిలోనే v0.2 వెర్షన్‌ను తీసుకువచ్చి పలు మెరుగులు దిద్దారు.

గ్రోకీపీడియా మొదట 2025 అక్టోబర్ చివరలో వెర్షన్ 0.1గా ప్రారంభమైంది.
గ్రోకీపీడియా మొదట 2025 అక్టోబర్ చివరలో వెర్షన్ 0.1గా ప్రారంభమైంది. (ఫొటో క్రెడిట్: X/benjitaylor)

అయితే, ఈ ఏడాది ప్రారంభం నుంచి ఈ ప్లాట్‌ఫారమ్ అభివృద్ధిలో ఎలాంటి పురోగతి కనిపించలేదు. కొత్త కథనాలు చేర్చడం గానీ, ఉన్న కథనాల్లో సవరణలు చేయడం గానీ పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. ఈ పరిణామంపై ప్రముఖ న్యాయ విశ్లేషణ వేదిక 'లాఫేర్' (Lawfare) ఆగస్టులో ఓ నివేదిక ప్రచురించింది. గ్రోకీపీడియాలో దాదాపు మూడు నెలలకు పైగా ఏ ఒక్క ఎంట్రీలోనూ ఎలాంటి మార్పులు చోటుచేసుకోలేదని ఆ నివేదికలో వెల్లడించింది.

ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా వచ్చిన డిజైన్ అప్డేట్లు ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్నాయి. ఫీచర్డ్ ఆర్టికల్స్, మోస్ట్-రీడ్ సెక్షన్లలో కొత్త హంగులు అద్దడంతో పాటు, మళ్లీ క్రమం తప్పకుండా సవరణలు జరుగుతుండటంతో స్పేస్‌ఎక్స్‌ఏఐ మళ్లీ ఈ ప్రాజెక్టుపై ఫోకస్ పెట్టినట్లు స్పష్టమవుతోంది.

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