కోర్టుకు చేరిన ఎలాన్ మస్క్ vs సామ్ ఆల్ట్‌మన్‌ వివాదం- ఏం జరిగిందంటే?

లాభాపేక్ష లేని సంస్థను లాభార్జనే ధ్యేయమైన ఒక భారీ సంస్థగా మార్చారని ఆరోపిస్తూ సామ్ ఆల్ట్‌మన్, ఇతర ఎగ్జిక్యూటివ్‌లపై మస్క్ దావా వేశారు.

Don't 'Loot A Charity': Elon Musk Takes Stand Against OpenAI
Don't 'Loot A Charity': Elon Musk Takes Stand Against OpenAI (Image Credit: Getty Images)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 29, 2026 at 5:22 PM IST

Hyderabad: ఎలాన్ మస్క్, సామ్ ఆల్ట్‌మన్‌ల మధ్య చాలాకాలంగా కొనసాగుతున్న వివాదం ఇప్పుడు కోర్టుకు చేరింది. ఏప్రిల్ 28, 2026న అమెరికాలోని ఓక్‌ల్యాండ్‌లో ఉన్న ఫెడరల్ కోర్టులో ఈ దావా విచారణ ప్రారంభమైంది. మస్క్ తన మాజీ సంస్థ అయిన ఓపెన్ఏఐపై తీవ్ర ఆరోపణలు చేస్తున్నారు.

2015లో ఈ సంస్థకు పునాది వేసింది తానేనని మస్క్ పేర్కొన్నారు. వాస్తవానికి, ఆరంభ నిధులను సమకూర్చడమే కాకుండా, సంస్థకు పేరును సూచించి, పలువురు కీలక వ్యక్తులను బృందంలోకి తీసుకువచ్చింది కూడా తానేనని తెలిపారు. ఇంకా ఓపెన్​ఏఐ పూర్తిగా లాభాపేక్ష లేని సంస్థగానే కొనసాగాలని ఉద్దేశంతో తాను సుమారు $38 మిలియన్లు విరాళంగా ఇచ్చినట్లు పేర్కొన్నారు. అయితే ఆ తర్వాత కంపెనీ తన వైఖరిని మార్చుకుందని ఆరోపించారు.

"ఓపెన్​ఏఐ పూర్తిగా లాభాపేక్ష లేని సంస్థగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఏర్పాటు చేశాం. ఏ ఒక్క వ్యక్తి లేదా కార్పొరేషన్ ప్రయోజనం కోసం కాకుండా, యావత్ మానవాళి ప్రయోజనం కోసం కృత్రిమ మేధస్సును అభివృద్ధి చేశాం. మొదట్లో ప్రతి ఒక్కరూ వ్యక్తిగత లాభం కోసం కాకుండా సమస్త మానవాళి కోసం పనిచేయడంపై అంగీకరించారు. అయితే 2019లో లాభాపేక్షతో కూడిన ఒక విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఇది మైక్రోసాఫ్ట్ వంటి ప్రధాన కార్పొరేషన్ల నుంచి బిలియన్ల డాలర్ల పెట్టుబడులను ఆకర్షించింది" అని మస్క్ వాదిస్తున్నారు.

ముఖ్యంగా సామ్ ఆల్ట్‌మన్, గ్రెగ్ బ్రాక్‌మన్ కంపెనీ లక్ష్యానికి ద్రోహం చేశారని, వ్యక్తిగత లాభాల కోసం ఈ స్వచ్ఛంద సంస్థను దోచుకున్నారని మస్క్ ఆరోపిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో $150 బిలియన్లకు పైగా నష్టపరిహారాన్ని కోరుతున్నారు. ఈ నిధులను చట్టబద్ధంగా ఓపెన్​ఏఐ స్వచ్ఛంద విభాగానికి కేటాయించాలని అంటున్నారు. అదనంగా, ఆల్ట్‌మన్, బ్రాక్‌మన్‌లను తమ పదవుల నుంచి తొలగించాలని, కంపెనీని తిరిగి లాభాపేక్ష లేని సంస్థగా పునర్నిర్మించాలని ఆయన డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

'మస్క్ సీఈవో కావాలనుకున్నారు': మస్క్ సాక్ష్యం ఇస్తున్నప్పుడు సమయంలో కోర్టు వాతావరణం ఉద్రిక్తంగా మారింది. ఒక స్వచ్ఛంద సంస్థను దోచుకోవడాన్ని సహిస్తే, యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లోని మొత్తం స్వచ్ఛంద సేవా వ్యవస్థ ప్రమాదంలో పడుతుందని ఆయన వాదించారు.

దీనికి ప్రతిస్పందనగా, ఓపెన్‌ఏఐ తరఫు న్యాయవాది, మస్క్ స్వయంగా నియంత్రణను చేజిక్కించుకుని సీఈవో కావాలని ప్రయత్నించారని, అది జరగకపోవడంతో ఆయన ఈ దావా వేశారని ఎదురు వాదించారు. ఏఐ భద్రత విషయంలో మస్క్‌కు నిజంగా చిత్తశుద్ధి లేదని, కేవలం తన అధికారాన్ని తన అధికారాన్ని పటిష్టం చేసుకోవడమే ఆయన అసలు లక్ష్యమని ఆరోపించారు.

మరోవైపు సోషల్ మీడియాలో తమ వ్యాఖ్యల తీవ్రతను తగ్గించుకోవాలని న్యాయమూర్తి గొంజాలెజ్ రోజర్స్ ఇరు పక్షాలకు సూచించారు. ఓపెన్​ఏఐలో భారీ పెట్టుబడి పెట్టినందున, మైక్రోసాఫ్ట్​ కూడా ఇందులో పరోక్షంగా ఇరుక్కుంది. ఈ కేసు కేవలం ఇద్దరు ప్రముఖ వ్యాపారవేత్తల మధ్య పోరాటం మాత్రమే కాదు; ఇది మొత్తం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ పరిశ్రమ భవిష్యత్తుపై ప్రభావం చూపగలదు.

ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వంటి శక్తివంతమైన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అభివృద్ధి చేయడం వెనుక ఉన్న అసలు ఉద్దేశం ఏంటో ఈ విచారణ ఫలితమే అంతిమంగా నిర్ధారిస్తుంది (అది కేవలం లాభం కోసమేనా లేక మానవాళి శ్రేయస్సు కోసమా అన్నది తేలుస్తుంది). ఈ కేసు మే నెల మధ్యభాగం వరకు కొనసాగే అవకాశం ఉంది.

సిలికాన్ వ్యాలీలో స్నేహాలు, వ్యాపార సంబంధాలు ఎంత సులభంగా మారిపోతాయనేది ఈ వ్యాజ్యం కళ్లకు కట్టినట్లుగా చూపిస్తుంది. ఇకపోతే ఓపెన్​ఏఐ వాల్యూ ఇప్పుడు వందల బిలియన్ల డాలర్లకు చేరుకుంది. అంతేకాకుండా IPO జారీకి సంబంధించిన సన్నాహాలు కూడా ముమ్మరంగా జరుగుతున్నాయి.

