ఎలాన్ మస్క్ బిగ్ ప్లాన్: భారతీయ పల్లెలకు స్టార్లింక్ శాటిలైట్ ఇంటర్నెట్!
భారతదేశంలో ఇంటర్నెట్ లేని మారుమూల గ్రామాలకు సహాయం చేయడానికి స్టార్లింక్ సిద్ధంగా ఉందంటూ ఎలాన్ మస్క్ 'ఎక్స్' వేదికగా ప్రకటించారు. దేశంలోని వెనుకబడిన వర్గాలకు హై-స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ అందించడమే తమ లక్ష్యమన్నారు.
Published : August 21, 2026 at 1:39 PM IST
Hyderabad: భారతదేశంలో ఎలాన్ మస్క్కు చెందిన శాటిలైట్ ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ 'స్టార్లింక్' (Starlink) అనుమతుల విషయంలో కొన్ని అడ్డంకులు ఎదుర్కొంటున్నప్పటికీ, మస్క్ మాత్రం భారతీయ గ్రామీణ మార్కెట్పై ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టారు. దేశంలో ఇంటర్నెట్ సౌకర్యం సరిగ్గా లేని మారుమూల ప్రాంతాలకు, ముఖ్యంగా పల్లెటూళ్లకు హై-స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ అందించడమే తమ లక్ష్యమని ఆయన ప్రచారం చేస్తున్నారు.
భారతదేశంలోని ఎన్నో గ్రామాల్లో ఇప్పటికీ సరైన 4G కనెక్టివిటీ కూడా లేదని ఎక్స్ (ట్విటర్)లో ఒక యూజర్ చేసిన పోస్ట్ను ఎలాన్ మస్క్ రీషేర్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా స్పందిస్తూ.. "భారతదేశంలో ఇంటర్నెట్ సేవలు సరిగ్గా అందని ప్రజలకు, ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల వారికి సహాయం చేయడానికి స్టార్లింక్ సిద్ధంగా ఉంది" అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
Starlink would help the least served in India, especially in rural areas https://t.co/ffCvpL61WQ— Elon Musk (@elonmusk) August 21, 2026
డైరెక్ట్గా మొబైల్కే ఇంటర్నెట్: మరోసారి దరఖాస్తు చేసుకున్న స్టార్లింక్
ఇదే సమయంలో, భారతదేశంలో తన సేవలను ప్రారంభించేందుకు స్టార్లింక్ తన ప్రయత్నాలను ముమ్మరం చేసింది. 'ఎకనామిక్ టైమ్స్' (ET) నివేదిక ప్రకారం.. భారత్లో శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ సేవలను అందించడానికి వీలుగా తన అత్యాధునిక 'Gen 2' (జెనరేషన్ 2) ఉపగ్రహాల గ్రూప్నకు అనుమతి ఇవ్వాలని కోరుతూ స్టార్లింక్ భారత అంతరిక్ష నియంత్రణ సంస్థకు మళ్లీ దరఖాస్తు చేసుకుంది.
ఈ 'Gen 2' సాంకేతికత ప్రత్యేకత ఏంటంటే.. ఇది డైరెక్ట్-టు-డివైస్ (D2D) కనెక్టివిటీని కలిగి ఉంటుంది. అంటే, ఎలాంటి ప్రత్యేక శాటిలైట్ డిష్ లేదా అదనపు పరికరాలు అవసరం లేకుండానే.. అంతరిక్షం నుంచి నేరుగా వినియోగదారుల మొబైల్ ఫోన్లకే ఇంటర్నెట్ నెట్వర్క్ను అందించే సామర్థ్యం దీనికి ఉంది. ఒకవేళ ప్రభుత్వ నియంత్రణ సంస్థల నుంచి దీనికి గ్రీన్ సిగ్నల్ లభిస్తే, భారతదేశంలోని అత్యంత మారుమూల గ్రామాలకు కూడా హై-స్పీడ్ శాటిలైట్ ఇంటర్నెట్ అందుబాటులోకి రానుంది.
గతంలో తిరస్కరణ.. ఇప్పుడు భారత్ కోసం ప్రత్యేక ప్లాన్!: నిజానికి స్టార్లింక్ ప్రయాణం భారత్లో అంత సులభంగా సాగలేదు. కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం, కొన్ని ఫీచర్లు, స్పెక్ట్రమ్ బ్యాండ్ల అనుకూలత లేకపోవడం వల్ల 'భారత జాతీయ అంతరిక్ష ప్రమోషన్ అండ్ ఆథరైజేషన్ సెంటర్' (IN-SPACe) స్టార్లింక్ దరఖాస్తును తిరస్కరించింది. అంతేకాకుండా, భౌగోళిక రాజకీయాలు, భద్రతా కారణాల వల్ల భారత ప్రభుత్వం ఈ ప్రక్రియను నిలిపివేసిందని ఇటీవల కొన్ని మీడియా కథనాలు కూడా వచ్చాయి.
అయితే, 2026 జూన్లో స్టార్లింక్ బిజినెస్ ఆపరేషన్స్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ లారెన్ డ్రేయర్ ఈ విషయాలపై స్పష్టతనిచ్చారు. కమర్షియల్ శాటిలైట్ ఇంటర్నెట్ సేవలను ప్రారంభించేందుకు తాము భారత ప్రభుత్వంతో చురుగ్గా చర్చలు జరుపుతున్నట్లు ఆమె ధృవీకరించారు.
"అనామక వర్గాల ఆధారంగా వస్తున్న తప్పుడు వార్తలకు భిన్నంగా.. స్టార్లింక్ భారత ప్రభుత్వంతో క్రియాశీలక, ఫలప్రదమైన చర్చలు జరుపుతోంది" అని డ్రేయర్ స్పష్టం చేశారు. "మేము ప్రభుత్వంతో అత్యంత పారదర్శకంగా, బాధ్యతాయుతంగా నియంత్రణ ప్రక్రియలపై పని చేస్తున్నాము. భారతదేశ సార్వభౌమత్వ సాంకేతికత, భద్రతా అవసరాలకు అనుగుణంగా స్టార్లింక్ భారతదేశం కోసం ఒక ప్రత్యేకమైన 'డెలివరీ (Deployment) మోడల్'ను రూపొందించింది. ఇది భారతదేశ వ్యూహాత్మక చట్రంలో పని చేయడానికి మాకున్న నిబద్ధతను తెలియజేస్తుంది" అని ఆమె వివరించారు.
భారతదేశంలో శాటిలైట్ ఇంటర్నెట్ కోసం స్టార్లింక్ ప్రతిపాదన:
ఎలాన్ మస్క్ షేర్ చేసిన పోస్ట్ ప్రకారం, మే 2026 నాటికి భారతదేశంలో 11,000కు పైగా గ్రామాలకు ఇంకా 4G కనెక్టివిటీ లేదు. అలాగే, మార్చి 2026 నాటికి దేశంలో 109.3 కోట్లకు (1.093 బిలియన్లు) పైగా ఇంటర్నెట్ సబ్స్క్రిప్షన్లు ఉన్నాయి. వీటిలో కేవలం 44.08 కోట్లు (440.87 మిలియన్లు) మాత్రమే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నాయి. "గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ప్రతి 100 మందికి సబ్స్క్రిప్షన్ సాంద్రత 48.31గా ఉండగా, పట్టణ భారతదేశంలో ఇది 126.80గా ఉంది" అని ఆ పోస్ట్ పేర్కొంది.
Fast, affordable internet. Available all around the world!— Starlink (@Starlink) February 8, 2026
Order in less than 2 minutes by visiting https://t.co/fUko3xSviJ or, if you live in the US, by calling 1-888-GO-STARLINK to get connected with the Starlink service plan that works best for you 🛰️🌎❤️ pic.twitter.com/D17EDQi9wL
అంతేకాకుండా, భారత్నెట్ (BharatNet)8,50,000 రూట్-కిలోమీటర్ల మేర ఫైబర్ నెట్వర్క్ను ఏర్పాటు చేసి, సుమారు 2.21 లక్షల గ్రామ పంచాయతీలకు సేవలు అందించింది. అయితే, జూన్ 2026 నాటికి కేవలం 80,472 గ్రామ పంచాయతీలలో మాత్రమే దాని 'పాయింట్స్ ఆఫ్ ప్రెజెన్స్' (PoP) పనిచేస్తున్నట్లు సమాచారం.
ఆ పోస్ట్లోని గణాంకాలు—మొత్తం ఇంటర్నెట్ సబ్స్క్రిప్షన్లు, గ్రామీణ/పట్టణ విభజన, సాంద్రత వివరాలు—TRAI Q1 2026 నివేదికతో సరిపోలుతున్నాయి. అలాగే, గ్రామ పంచాయతీలకు సంబంధించిన గణాంకాలు పార్లమెంటులో ప్రభుత్వం చేసిన ప్రకటనలకు అనుగుణంగా ఉన్నాయి.
గ్రామాల్లో 4G కనెక్టివిటీకి సంబంధించి స్పష్టమైన తేదీలతో మనకు అందుబాటులో ఉన్న అధికారిక సంఖ్య ప్రకారం, ఫిబ్రవరి 2026 నాటికి 11,515 గ్రామాలకు సేవలు లేవు. 'DogDesigner' పేర్కొన్న మే 2026 నాటి 11,256 గ్రామాల సంఖ్యకు ఇది చాలా దగ్గరగా ఉంది.
"కఠినమైన భూభాగం, తక్కువ వాణిజ్య లాభదాయకత, మౌలిక సదుపాయాల పరిమితుల కారణంగానే మిగిలిన మొబైల్ అంతరాలు ఏర్పడ్డాయని ప్రభుత్వమే చెబుతోంది. మారుమూల గ్రామాలు, పర్వతాలు, ద్వీపాలు, విపత్తులకు గురయ్యే ప్రాంతాలకు చేరుకోవడానికి స్టార్లింక్ ఇక్కడే సహాయపడుతుంది. టవర్ పరిధికి వెలుపల ఉన్నప్పుడు కూడా ఫోన్లు కనెక్ట్ అయి ఉండటానికి డైరెక్ట్-టు-మొబైల్ (డైరెక్ట్-టు-డివైస్) కనెక్టివిటీ సహాయపడుతుంది. భారత ప్రభుత్వం మిగిలిన ఆమోదాలను పూర్తి చేసి, స్పెక్ట్రం కేటాయించి, వీలైనంత త్వరగా స్టార్లింక్ను వాణిజ్యపరంగా ప్రారంభించడానికి అనుమతించాలి. భారతదేశం ఇప్పటికే చాలా కాలం వేచి చూసింది" అని మస్క్ తన పోస్ట్లో పేర్కొన్నారు.
"స్టార్లింక్ సామర్థ్యాలు, భారతదేశ కనెక్టివిటీ లక్ష్యాలను ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో దాని ప్రాధాన్యత గురించి, ముఖ్యంగా మారుమూల, తక్కువ సేవలు ఉన్న ప్రాంతాల విషయంలో మేము కేవలం సానుకూల స్పందనను మాత్రమే విన్నాము. మేము భారతదేశానికి పూర్తిగా కట్టుబడి ఉన్నాము. స్టార్లింక్ సేవలను త్వరలోనే దేశంలోకి తీసుకురావడానికి ప్రభుత్వంతో కలిసి పనిచేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము" అని డ్రేయర్ చెప్పారు.
గతేడాది డిసెంబర్లో స్టార్లింక్ భారతదేశంలో తన శాటిలైట్ ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ గృహ వినియోగ ధరలను ప్రకటించింది. ఇది నెలకు 8,600 రూపాయల నుంచి ప్రారంభమవుతుందని పేర్కొంది. అయితే, కొన్ని గంటల్లోనే కంపెనీ స్పష్టత ఇస్తూ.. తమ వెబ్సైట్లో చూపిన ధరలు నిజమైనవి కావని తెలిపింది. సాంకేతిక లోపం కారణంగా డమ్మీ టెస్ట్ డేటా సైట్లో కనిపించిందని పేర్కొంది. ఆ సమయంలో దేశంలో సేవలను ప్రారంభించడానికి ముందు ఇంకా కొన్ని ప్రభుత్వ అనుమతులు పొందాల్సి ఉన్నందున, భారతదేశంలోని కస్టమర్ల నుంచి ఎటువంటి ఆర్డర్లను తీసుకోవడం లేదని కూడా స్పష్టం చేసింది.