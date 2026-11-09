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అక్టోబర్‌లో ఎలక్ట్రిక్ కార్ల అమ్మకాల జోరు- టాప్‌లో టాటా!

అక్టోబర్ 2026లో దేశంలో ఎలక్ట్రిక్ కార్ల అమ్మకాలు గణనీయంగా పెరిగాయి. ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఆటోమొబైల్ డీలర్స్ అసోసియేషన్ (FADA) విడుదల చేసిన గణాంకాల ప్రకారం, ఈ నెలలో మొత్తంగా 37,049 ఎలక్ట్రిక్ కార్లు అమ్ముడయ్యాయి.

Tata Sierra EV
Tata Sierra EV (ఫొటో క్రెడిట్: YouTube/Tataev)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : November 9, 2026 at 8:57 PM IST

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Hyderabad: దేశంలో ఎలక్ట్రిక్ కార్ల విక్రయాలు భారీ వృద్ధిని నమోదు చేశాయి. ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఆటోమొబైల్ డీలర్స్ అసోసియేషన్స్ (FADA) విడుదల చేసిన గణాంకాల ప్రకారం, కార్ల తయారీ సంస్థలు అక్టోబర్ 2026 నెలలో మొత్తం 37,049 యూనిట్ల రిటైల్ విక్రయాలను సాధించాయి. గతేడాది ఇదే కాలంలో నమోదైన 20,995 యూనిట్ల అమ్మకాలతో పోలిస్తే ఇది 76.47 శాతం వృద్ధిని సూచిస్తోంది.

ఈ బలమైన వృద్ధితో మొత్తం నెలవారీ కార్ల విక్రయాలలో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల (EV) వాటా 7.3 శాతానికి పెరిగింది. అక్టోబర్ 2025లో ఈ వాటా కేవలం 3.5 శాతంగానే ఉండటం గమనార్హం. అయితే, గతేడాదితో పోలిస్తే మొత్తం కార్ల విక్రయాలు 14 శాతం క్షీణించడంతో, సెప్టెంబర్ 2026లో నమోదైన 8.5 శాతం వాటాతో పోలిస్తే అక్టోబర్ నాటి EV వాటా స్వల్పంగా తగ్గింది.

Tata Tiago EV
Tata Tiago EV (ఫొటో క్రెడిట్: Tata Motors)

అక్టోబర్ 2026లో ఎలక్ట్రిక్ కార్ల విక్రయాలు: కంపెనీల ర్యాంకింగ్

ఎలక్ట్రిక్ కార్ల మార్కెట్‌లో టాటా మోటార్స్ అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతోంది. అక్టోబర్ 2026లో టాటా మొత్తం 14,669 కార్లను విక్రయించింది. గతేడాదితో పోలిస్తే ఇది 77.6 శాతం వృద్ధిని సూచిస్తుంది. అయితే వివిధ ధరల శ్రేణులలో పోటీ తీవ్రతరం కావడంతో, దేశీయ ప్రత్యర్థులు టాటా మోటార్స్‌తో ఉన్న అంతరాన్ని క్రమంగా తగ్గిస్తున్నాయి.

మరోవైపు, మహింద్రా గత నెలలో 8,538 యూనిట్ల విక్రయాలతో రెండో స్థానాన్ని దక్కించుకుంది. ఇది అక్టోబర్ 2025లో నమోదైన 4,599 యూనిట్ల విక్రయాలతో పోలిస్తే 85.7 శాతం పెరుగుదల. అలాగే, ఎంజీ మోటార్ (MG Motor) కూడా మార్కెట్‌లో బలమైన పట్టును కొనసాగిస్తూ, గత నెలలో 5,939 యూనిట్లను విక్రయించింది. ఫలితంగా, గతేడాది అక్టోబర్ అమ్మకాలతో పోలిస్తే కంపెనీ 10.8 శాతం వృద్ధిని నమోదు చేసింది.

Kia Carens Clavis EV
Kia Carens Clavis EV (ఫొటో క్రెడిట్: Kia India)

మొత్తం మార్కెట్ గణాంకాలను పరిశీలిస్తే, కొత్తగా ప్రవేశించిన సంస్థలతో పాటు అభివృద్ధి చెందుతున్న కంపెనీలు వేగంగా తమ ఉనికిని చాటుకుంటున్నాయి. విన్‌ఫాస్ట్ (VinFast) ఈ నెలలో 2,571 రిటైల్ యూనిట్లను విక్రయించి, గతేడాది ప్రారంభ అమ్మకాలతో పోలిస్తే అసాధారణ వృద్ధిని నమోదు చేసింది. మరోవైపు, మారుతి సుజుకి సైతం 1,200 యూనిట్ల విక్రయాలతో ఈవీ మార్కెట్లో తన ఉనికిని బలంగా చాటుకుంది.

MG Windsor EV
MG Windsor EV (ఫొటో క్రెడిట్: MG Motor India)
ర్యాంక్కార్ల తయారీ సంస్థయూనిట్లు (అమ్మకాలు)వార్షిక వృద్ధి (YoY %)నెలవారీ వృద్ధి (MoM %)
1టాటా మోటార్స్ (Tata Motors)14,66977.61% పెరుగుదల0.82% తగ్గుదల
2మహింద్రా ఆటో (Mahindra Auto)8,53885.65% పెరుగుదల9.74% పెరుగుదల
3ఎంజీ మోటార్ ఇండియా (MG Motor India)5,93910.80% పెరుగుదల13.30% పెరుగుదల
4విన్‌ఫాస్ట్ (Vinfast)2,5711,710.56% పెరుగుదల13.26% తగ్గుదల
5కియా ఇండియా (Kia India)1,39585.26% పెరుగుదల10.54% పెరుగుదల
6మారుతి సుజుకి ఇండియా (Maruti Suzuki India)1,200-8.70% పెరుగుదల
7హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా (Hyundai Motor India)76042.32% పెరుగుదల4.04% తగ్గుదల
8బీవైడీ ఇండియా (BYD India)7374.10% పెరుగుదల11.84% తగ్గుదల
9బీఎండబ్ల్యూ ఇండియా (BMW India)46226.58% పెరుగుదల7.97% తగ్గుదల
10టెస్లా ఇండియా (Tesla India)291627.50% పెరుగుదల-
11టయోటా కిర్లోస్కర్ మోటార్ (Toyota Kirloskar Motor)190-12.84% తగ్గుదల
12మెర్సిడెస్-బెంజ్ ఇండియా (Mercedes-Benz India)6248.76% తగ్గుదల50.40% తగ్గుదల
13సిట్రోయెన్ ఇండియా (Citroen India)6011.11% పెరుగుదల9.09% పెరుగుదల
14వోల్వో ఇండియా (Volvo India)3760.87% పెరుగుదల17.78% తగ్గుదల

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