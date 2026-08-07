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మూడు వేరియంట్లలో మార్కెట్లోకి కొత్త స్కూటీ- ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?

EV స్టార్టప్ 'E3 ఎలక్ట్రిక్' తన కొత్త ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ 'E3 ట్రయాన్' (E3 Trion)ను విడుదల చేసింది. దీని ప్రారంభ ధర రూ. 1 లక్ష (ఎక్స్-షోరూమ్).

E3 Trion Electric Scooter Launched in India
E3 Trion Electric Scooter Launched in India (Photo Credit-)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 7, 2026 at 2:37 PM IST

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Hyderabad: బెంగళూరుకు చెందిన ఈవీ (EV) స్టార్టప్ 'E3 ఎలక్ట్రిక్' తన కొత్త ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ 'E3 ట్రయాన్' (E3 Trion)ను విడుదల చేసింది. ముఖ్యంగా కంపెనీ దీని బేస్ వేరియంట్ అయిన 'C1'ను రూ. 1 లక్ష (ఎక్స్-షోరూమ్, బెంగళూరు) ప్రారంభ ధరతో పరిచయం చేసింది. అయితే ఇది పరిచయ ధర (introductory price) మాత్రమే.

E3 ట్రయాన్ వేరియంట్లు: E3 ఎలక్ట్రిక్ సంస్థ ట్రయాన్‌ను C1, C1x, C2 అనే మూడు వేరియంట్లలో విడుదల చేసింది. బెంగళూరులో దీని బుకింగ్‌లు ప్రారంభమయ్యాయి.

1. E3 ట్రయాన్ C1 వేరియంట్: మార్కెట్లో ఈ బేస్ 'C1' 2.3 kWh సామర్థ్యం గల తొలగించగల (removable) బ్యాటరీతో వస్తుంది. ఇది IDC-సర్టిఫైడ్ రేంజ్ 108 km మైలేజీని, గంటకు 67 km గరిష్ఠ వేగాన్ని అందిస్తుంది. ఈ వేరియంట్ 2.5 kW PMSM హబ్ మోటార్‌తో పనిచేస్తుంది. ఇందులో 'ఎకో' (Eco), 'పవర్' (Power) అనే రెండు రైడింగ్ మోడ్‌లు ఉంటాయి.

ఈ స్కూటీ 5-అంగుళాల LCD డిస్‌ప్లే, గూగుల్ మ్యాప్స్ సదుపాయం, 14-అంగుళాల ట్యూబ్‌లెస్ వీల్స్, సీటు కింద 52 లీటర్ల స్టోరేజ్ సామర్థ్యంతో వస్తుంది. అదనంగా, ఇది 500W/750W ఛార్జింగ్‌కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. దీని బ్యాటరీని 0 నుంచి 80 శాతం వరకు ఛార్జ్ చేయడానికి 2 గంటల 30 నిమిషాల సమయం పడుతుందని కంపెనీ పేర్కొంది.

2. E3 ట్రయాన్ C1x వేరియంట్: కంపెనీ ఈ వేరియంట్‌ను రూ. 1.10 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్, బెంగళూరు) ప్రారంభ ధరతో విడుదల చేసింది. ఈ మోడల్‌లో 3 kWh ఫిక్స్‌డ్ బ్యాటరీని అమర్చారు. పెద్ద బ్యాటరీ కారణంగా దీని ఐడీసీ (IDC) రేంజ్ గణనీయంగా పెరిగి 165 కిలోమీటర్ల మైలేజీని ఇస్తుంది. అయితే దీని మోటార్ పవర్ అవుట్‌పుట్, టార్క్ మునుపటిలాగే ఉండటం వల్ల దీని టాప్ స్పీడ్ గరిష్ఠంగా గంటకు 67 కిలోమీటర్లుగానే కొనసాగుతుంది.

  • ఛార్జింగ్ సమయం: ఈ బ్యాటరీ కేవలం 3 గంటల 30 నిమిషాలలో 0 నుంచి 80 శాతం వరకు ఛార్జ్ అవుతుంది.
  • ఇతర ఫీచర్లు: బేస్ వేరియంట్ 'C1' తరహాలోనే ఇందులోనూ ఈకో (Eco), పవర్ (Power) రైడ్ మోడ్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటితో పాటు 5-అంగుళాల LCD డిస్‌ప్లే, గూగుల్ మ్యాప్స్ ఇంటిగ్రేషన్, 14-అంగుళాల వీల్సు, సీటు కింద భారీగా 52 లీటర్ల స్టోరేజ్ స్పేస్ లభిస్తుంది.

3. E3 ట్రయాన్ C2 వేరియంట్: ఈ సిరీస్‌లో టాప్-స్పెక్ (Top-spec) మోడల్ అయిన 'C2' వేరియంట్‌ను కంపెనీ రూ. 1.20 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్, బెంగళూరు) ప్రారంభ ధరతో (Introductory Price) మార్కెట్లోకి ప్రవేశపెట్టింది.

  • మెరుగైన పర్ఫార్మెన్స్ - పవర్‌ఫుల్ మోటార్: ఈ వేరియంట్‌లో కూడా మునుపటి లాగే 3 kWh ఫిక్స్‌డ్ బ్యాటరీనే ఉపయోగించినప్పటికీ, ఇది మరింత మెరుగైన పర్ఫార్మెన్స్‌ను అందిస్తుంది. ఇందులో అమర్చిన అత్యంత పవర్‌ఫుల్ 3.5 kW హబ్ మోటార్ గరిష్ఠంగా 145 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
  • టాప్ స్పీడ్ - రేంజ్: శక్తివంతమైన మోటార్ కారణంగా ఈ స్కూటర్ టాప్ స్పీడ్ గంటకు 82 కిలోమీటర్లకు పెరిగింది. అయితే దీని ఐడీసీ (IDC) రేంజ్ మాత్రం 128 కిలోమీటర్లుగా నమోదైంది.
  • ఛార్జింగ్ సమయం: 750W ఛార్జర్‌ను ఉపయోగించి ఈ స్కూటర్ బ్యాటరీని కేవలం 3 గంటల 30 నిమిషాలలో 0 నుంచి 80 శాతం వరకు ఛార్జ్ చేయవచ్చని కంపెనీ పేర్కొంది.

స్కూటర్‌లో ఏఐ (AI) ఇంటిగ్రేషన్: ఈ స్కూటర్లను అత్యాధునిక 'AI-పావర్డ్ సాఫ్ట్‌వేర్ ప్లాట్‌ఫారమ్'పై రూపొందించినట్లు కంపెనీ వెల్లడించింది. ఈ సరికొత్త టెక్నాలజీ నిరంతరం వాహనంపై నిఘా ఉంచడంతో పాటు బ్యాటరీ హెల్త్ నుంచి రైడింగ్ ప్యాటర్న్ (డ్రైవింగ్ శైలి) వరకు ప్రతి అంశాన్ని విశ్లేషిస్తుంది.

ఈ సాంకేతికతకు సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:

  • 100కు పైగా కనెక్టెడ్ ఫీచర్లు: ఈ ఏఐ ఇంటెలిజెన్స్ సిస్టమ్‌కు 100కు పైగా అధునాతన కనెక్టెడ్ ఫీచర్ల సపోర్ట్ ఉంది. ఇందులో వాహనం స్థితిని తక్షణమే తనిఖీ చేసే 'ఏఐ హెల్త్‌స్కాన్' కూడా ఉంది.
  • స్మార్ట్ సేఫ్టీ & రైడింగ్ ఫీచర్లు: వీటితో పాటు ముందస్తు సర్వీస్ సమాచారాన్ని అందించే ప్రెడిక్టివ్ సర్వీస్ అలర్ట్స్, ఛార్జర్ లోకేటర్లతో కూడిన ట్రిప్ ప్లానర్, కనెక్టెడ్ నావిగేషన్, రిమోట్ బ్యాటరీ మానిటరింగ్, జియో-ఫెన్సింగ్, డ్యాష్‌క్యామ్ ఫంక్షనాలిటీ, అత్యవసర సమయాల్లో ఉపయోగపడే SOS అసిస్టెన్స్ వంటి స్మార్ట్ ఫీచర్లు ఇందులో లభిస్తాయి.

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