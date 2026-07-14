'E20 ఇంధనంపై అపోహలు వద్దు: వాహనాలకు ముప్పు లేదు- మైలేజ్లోనూ మార్పు లేదు'
E20 (20 శాతం ఇథనాల్ కలిపిన పెట్రోల్) ఇంధనం వల్ల వాహనాలకు ఎలాంటి నష్టం జరగదని, దీనిపై వస్తున్న పుకార్లను నమ్మవద్దని ఐఐటీ (IIT) కాన్పూర్ శాస్త్రవేత్తలు స్పష్టం చేశారు.
Published : July 14, 2026 at 5:04 PM IST
Kanpur: పెట్రోల్ ధరలు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన E20 ఇంధనంపై వాహనదారుల్లో అనేక సందేహాలు నెలకొన్నాయి. ముఖ్యంగా, 'మైలేజ్ రావడం లేదు.. ఇంజిన్ పాడైపోతుంది' అంటూ సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న వార్తలు చూసి చాలామంది ఆందోళన చెందుతున్నారు. అయితే, E20 (20 శాతం ఇథనాల్ కలిపిన పెట్రోల్) ఇంధనం వల్ల వాహనాలకు ఎలాంటి నష్టమూ జరగదని ఐఐటీ (IIT) కాన్పూర్ శాస్త్రవేత్తల తాజా పరిశోధనలో తేలింది. ఈ ఇంధనం సురక్షితమైనదని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇదివరకే స్పష్టం చేయగా, ఇప్పుడు శాస్త్రీయ పరీక్షలు కూడా అదే విషయాన్ని ధృవీకరించాయి.
ఐఐటీ కాన్పూర్ ఇంజిన్ రీసెర్చ్ ల్యాబ్కు చెందిన ప్రాజెక్ట్ సైంటిస్ట్ ధృవ్రాజ్ కరణా మాట్లాడుతూ.. "ప్రొఫెసర్ అవినాష్ కుమార్ అగర్వాల్ నేతృత్వంలో జరిగిన పరిశోధనలలో E20 ఇంధనం వల్ల మైలేజీలో ఎలాంటి గణనీయమైన తగ్గుదల కనిపించలేదు" అని పేర్కొన్నారు.
"మైలేజీకి సంబంధించి ప్రజలలో వ్యక్తమయ్యే విభిన్న అనుభవాలు లేదా ఫిర్యాదులు ప్రధానంగా వారి వ్యక్తిగత డ్రైవింగ్ అలవాట్లు, రహదారి పరిస్థితుల నుంచి ఉత్పన్నమవుతాయి. దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలలో లభించే ఇంధనం ఆక్టేన్ సంఖ్యలో స్వల్ప తేడాలు ఉంటాయి, ఇది కూడా మైలేజీని ప్రభావితం చేయగలదు." - ధృవ్రాజ్ కరణా
శాస్త్రవేత్తలు కేవలం ఇంజిన్ను మాత్రమే కాకుండా మొత్తం మోటార్సైకిల్ను (ఛాసిస్తో సహా) క్షుణ్ణంగా పరీక్షించారని, తమ పరిశోధనల్లో E20 ఇంధనం వల్ల మైలేజ్ తగ్గినట్లు ఎక్కడా రుజువు కాలేదని కరణా స్పష్టం చేశారు.