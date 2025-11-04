డుకాటి నుంచి స్పెషల్ ఎడిషన్ వచ్చింది- వెంటనే త్వరపడండి- 500 యూనిట్లు మాత్రమే!
డుకాటి స్క్రాంబ్లర్ 10° యానివర్సారియో రిజోమా ఎడిషన్ లాంఛ్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!
Published : November 4, 2025 at 2:58 PM IST
Hyderabad: ప్రీమియం, స్పోర్టీ మోటార్సైకిల్ తయారీ సంస్థ డుకాటి ఇండియా తన ఫేమస్ డుకాటి స్క్రాంబ్లర్ "10° యానివర్సారియో రిజోమా ఎడిషన్"ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. కంపెనీ దీన్ని యాక్సెసరీ తయారీ సంస్థ రిజోమాతో కలిసి డిజైన్ చేసింది. దీనిని డుకాటి స్క్రాంబ్లర్ 10వ వార్షికోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని విడుదల చేశారు. డుకాటి ఈ మోటార్సైకిల్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధరను రూ. 17.10 లక్షలుగా నిర్ణయించింది.
ఈ లిమిటెడ్ ఎడిషన్ను ప్రపంచవ్యాప్తంగా కేవలం 500 యూనిట్లకే పరిమితం చేసింది. ఇది మెకానికల్గా స్టాండర్డ్ డుకాటి స్క్రాంబ్లర్తో సమానంగా ఉంటుంది. అయినప్పటికీ ఈ మోటార్సైకిల్ కొత్త రంగు ఎంపికలు, ప్రత్యేకమైన రిజోమా భాగాలను కలిగి ఉంటుంది. భారతదేశంలో ఈ మోటార్ సైకిల్ డెలివరీలు నేటి నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. ఈ రిజోమా ఎడిషన్ ఆధునిక డుకాటి స్క్రాంబ్లర్ పది సంవత్సరాల జ్ఞాపకార్థం. కంపెనీ రిజోమాతో సన్నిహిత భాగస్వామ్యాన్ని కలిగి ఉంది. చివరికి ఇది ఉత్పత్తి నమూనాకు దారితీసింది.
డుకాటి స్క్రాంబ్లర్ 10° యానివర్సరీ రిజోమా ఎడిషన్ డిజైన్: రిజోమా యానివర్సరీ ఎడిషన్ డుకాటి స్క్రాంబ్లర్ సెంటర్ స్టైల్ డుకాటితో కలిసి రిజోమా అభివృద్ధి చేసిన ప్రత్యేకమైన కలర్ స్కీమ్ను కలిగి ఉంది. ఇది స్టోన్ వైట్, బ్లాక్, మెటల్ రోజ్ రంగుల సమతుల్య మిశ్రమాన్ని కలిగి ఉంటుంది.
మోటార్ సైకిల్ ట్యాంక్, ఇంజిన్, ఛాసిస్ భాగాలు, బార్-ఎండ్ మిర్రర్లు, ఎగ్జాస్ట్ సిస్టమ్ వంటివన్నీ నలుపు రంగులో ఉన్నాయి. అయితే కౌల్, ఫుట్రెస్ట్లు, స్మాల్ విండ్షీల్డ్ వంటి వాటిని మెటాలిక్ రోజ్ కలర్లో హైలైట్ చేశారు. ఫ్యూయెల్ ట్యాంక్ కవర్, స్పోర్టి మడ్గార్డ్, స్టోన్ వైట్ కలర్కు కాంట్రాస్ట్గా ఉంటాయి.
డుకాటి స్క్రాంబ్లర్ 10° వార్షికోత్సవ రిజోమా ఎడిషన్ పవర్ట్రెయిన్: ఈ మోటార్సైకిల్ 72 bhp శక్తిని ఉత్పత్తి చేసే అదే ఎయిర్-కూల్డ్ డెస్మోడ్యూ ట్విన్-సిలిండర్ ఇంజిన్ను ఉపయోగిస్తుంది. ఇది రైడ్-బై-వైర్, క్విక్షిఫ్టర్, రైడ్ మోడ్లను కలిగి ఉంటుంది. ఈ బైక్లో ఉన్న డిస్ప్లే 4.3-అంగుళాల TFT కన్సోల్, అవసరమైన తాజా సమాచారాన్ని అందిస్తుంది.