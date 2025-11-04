ETV Bharat / technology

డుకాటి నుంచి స్పెషల్ ఎడిషన్ వచ్చింది- వెంటనే త్వరపడండి- 500 యూనిట్లు మాత్రమే!

డుకాటి స్క్రాంబ్లర్ 10° యానివర్సారియో రిజోమా ఎడిషన్ లాంఛ్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!

Ducati Scrambler 10° Anniversario Rizoma Edition Launched
Ducati Scrambler 10° Anniversario Rizoma Edition Launched (Photo Credit- Ducati India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 4, 2025 at 2:58 PM IST

2 Min Read
Hyderabad: ప్రీమియం, స్పోర్టీ మోటార్‌సైకిల్ తయారీ సంస్థ డుకాటి ఇండియా తన ఫేమస్ డుకాటి స్క్రాంబ్లర్​ "10° యానివర్సారియో రిజోమా ఎడిషన్‌"ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. కంపెనీ దీన్ని యాక్సెసరీ తయారీ సంస్థ రిజోమాతో కలిసి డిజైన్ చేసింది. దీనిని డుకాటి స్క్రాంబ్లర్​ 10వ వార్షికోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని విడుదల చేశారు. డుకాటి ఈ మోటార్‌సైకిల్‌ ఎక్స్​-షోరూమ్ ధరను రూ. 17.10 లక్షలుగా నిర్ణయించింది.

ఈ లిమిటెడ్ ఎడిషన్​ను ప్రపంచవ్యాప్తంగా కేవలం 500 యూనిట్లకే పరిమితం చేసింది. ఇది మెకానికల్​గా స్టాండర్డ్ డుకాటి స్క్రాంబ్లర్‌తో సమానంగా ఉంటుంది. అయినప్పటికీ ఈ మోటార్​సైకిల్​ కొత్త రంగు ఎంపికలు, ప్రత్యేకమైన రిజోమా భాగాలను కలిగి ఉంటుంది. భారతదేశంలో ఈ మోటార్ సైకిల్ డెలివరీలు నేటి నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. ఈ రిజోమా ఎడిషన్ ఆధునిక డుకాటి స్క్రాంబ్లర్ పది సంవత్సరాల జ్ఞాపకార్థం. కంపెనీ రిజోమాతో సన్నిహిత భాగస్వామ్యాన్ని కలిగి ఉంది. చివరికి ఇది ఉత్పత్తి నమూనాకు దారితీసింది.

Ducati Scrambler 10° Anniversario Rizoma Edition
Ducati Scrambler 10° Anniversario Rizoma Edition (Photo Credit- Ducati India)

డుకాటి స్క్రాంబ్లర్ 10° యానివర్సరీ రిజోమా ఎడిషన్ డిజైన్: రిజోమా యానివర్సరీ ఎడిషన్ డుకాటి స్క్రాంబ్లర్ సెంటర్ స్టైల్ డుకాటితో కలిసి రిజోమా అభివృద్ధి చేసిన ప్రత్యేకమైన కలర్ స్కీమ్​ను కలిగి ఉంది. ఇది స్టోన్ వైట్, బ్లాక్, మెటల్ రోజ్ రంగుల సమతుల్య మిశ్రమాన్ని కలిగి ఉంటుంది.

Ducati Scrambler 10° Anniversario Rizoma Edition
Ducati Scrambler 10° Anniversario Rizoma Edition (Photo Credit- Ducati India)

మోటార్ సైకిల్ ట్యాంక్, ఇంజిన్, ఛాసిస్ భాగాలు, బార్-ఎండ్ మిర్రర్లు, ఎగ్జాస్ట్ సిస్టమ్ వంటివన్నీ నలుపు రంగులో ఉన్నాయి. అయితే కౌల్, ఫుట్‌రెస్ట్‌లు, స్మాల్ విండ్‌షీల్డ్ వంటి వాటిని మెటాలిక్ రోజ్ కలర్‌లో హైలైట్ చేశారు. ఫ్యూయెల్ ట్యాంక్ కవర్, స్పోర్టి మడ్‌గార్డ్, స్టోన్ వైట్ కలర్​కు కాంట్రాస్ట్​గా ఉంటాయి.

Ducati Scrambler 10° Anniversario Rizoma Edition
Ducati Scrambler 10° Anniversario Rizoma Edition (Photo Credit- Ducati India)

డుకాటి స్క్రాంబ్లర్ 10° వార్షికోత్సవ రిజోమా ఎడిషన్ పవర్‌ట్రెయిన్: ఈ మోటార్‌సైకిల్ 72 bhp శక్తిని ఉత్పత్తి చేసే అదే ఎయిర్-కూల్డ్ డెస్మోడ్యూ ట్విన్-సిలిండర్ ఇంజిన్‌ను ఉపయోగిస్తుంది. ఇది రైడ్-బై-వైర్, క్విక్‌షిఫ్టర్, రైడ్ మోడ్‌లను కలిగి ఉంటుంది. ఈ బైక్​లో ఉన్న డిస్​ప్లే 4.3-అంగుళాల TFT కన్సోల్, అవసరమైన తాజా సమాచారాన్ని అందిస్తుంది.

