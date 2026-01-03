టాప్క్లాస్ రేసింగ్ టెక్నాలజీతో డుకాటి 'పానిగేల్ V4 R'- రూ. 84.99 లక్షలకే!
రేసింగ్ ప్రియులకు గుడ్న్యూస్- డుకాటి నుంచి 'పానిగేల్ V4 R' వచ్చింది
Published : January 3, 2026 at 10:45 AM IST
Hyderabad: డుకాటి భారతదేశంలో సరికొత్త "పానిగేల్ V4 R" మోటార్సైకిల్ను విడుదల చేసింది. కంపెనీ దీనిని తమ రేసింగ్ టెక్నాలజీ అత్యంత స్వచ్ఛమైన రూపంగా అభివర్ణిస్తూ భారత మార్కెట్కు పరిచయం చేసింది. భారత్లో ప్రత్యేకంగా ఈ బైక్లలో మొట్టమొదటి, ఏకైక "2025 పానిగాలే V4 R" మోడల్ను డుకాటీ చెన్నై జనవరి 1, 2026న డెలివరీ చేసింది. ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న డుకాటీ డీలర్షిప్లన్నింటిలో దీని బుకింగ్లు ప్రారంభమయ్యాయి.
డుకాటి పానిగాలే V4 R: పానిగాలే V4 R అనేది వరల్డ్ సూపర్బైక్ ఛాంపియన్షిప్లో పోటీ పడటానికి రూపొందించిన ఒక హోమోలోగేషన్ స్పెషల్. ఇది 2001లో ఐకానిక్ 996Rతో ప్రారంభమైన డుకాటి సుదీర్ఘ "R" వారసత్వాన్ని కొనసాగిస్తుంది. ప్రతి యూనిట్ ఒక నంబర్ల శ్రేణిలో ఉత్పత్తి అవుతుంది. మోడల్ పేరు, సీరియల్ నంబర్ క్లిప్-ఆన్ హ్యాండిల్బార్లపై చెక్కి ఉంటాయి.
ఈ పానిగేల్ V4 Rలో 998cc డెస్మోసెడిసి స్ట్రాడేల్ R ఇంజిన్ ఉంది. దీన్ని డుకాటి కోర్స్ MotoGP, WorldSBK ప్రోగ్రామ్ల నుంచి నేరుగా తీసుకున్నారు. V4 మోటార్ 15,500 rpm వద్ద 218hpని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ ఆరవ గేర్లో 16,500rpm వరకు స్పిన్ చేయగలదు. ఆప్షనల్ రేసింగ్ ఎగ్జాస్ట్ను అమర్చడం వలన 232.6bhp వరకు ఎక్కువ అవుట్పుట్ను అన్లాక్ చేయవచ్చు. ఇంకా డుకాటీ కోర్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఆయిల్ని ఉపయోగించడం ద్వారా దీని శక్తిని 236.6bhpకి పెంచవచ్చు. డుకాటి రేసింగ్ గేర్బాక్స్లో న్యూట్రల్ మొదటి గేర్ కింద ఉంటుంది. దీనివల్ల గట్టిగా బ్రేక్ వేసేటప్పుడు, మలుపు తిరిగేటప్పుడు అనుకోకుండా న్యూట్రల్ పడే ప్రమాదాన్ని తగ్గించవచ్చు. పూర్తి రేసింగ్ ట్రిమ్లో ఈ మోటార్సైకిల్ 330kph కంటే ఎక్కువ వేగంతో ప్రయాణించగలదు.
ఇంజిన్లో ఇతర కీలకాంశాలలో DLC పూతతో తేలికైన కాస్ట్ అల్యూమినియం పిస్టన్లు, పెరిగిన జడత్వంతో ఫోర్జ్డ్ స్టీల్ క్రాంక్ షాఫ్ట్, గన్-డ్రిల్డ్ టైటానియం కనెక్టింగ్ రాడ్లు, టైటానియం ఇన్టేక్ వాల్వ్లు, 56mm వ్యాసం కలిగిన ఓవల్ థొరెటల్ బాడీలు ఉన్నాయి. దీని కొత్త, మరింత సమర్థవంతమైన డైనమిక్ ఎయిర్ ఇన్టేక్ సిస్టమ్, కుదించిన వేరియబుల్-లెంగ్త్ ఇన్టేక్ ట్రంపెట్లు పనితీరును మరింత మెరుగుపరుస్తాయని కంపెనీ చెబుతోంది.
MotoGP-ఉత్పన్నమైన ఏరోడైనమిక్స్:
పానిగేల్ V4 R యొక్క అత్యంత అద్భుతమైన ఫీచర్లలో ఒకటి దాని MotoGP-ప్రేరేపిత ఏరోడైనమిక్స్. రోడ్-లీగల్ మోటార్సైకిల్పై మొదటిసారిగా, డుకాటి కార్నర్ సైడ్పాడ్లను ప్రవేశపెట్టింది. ఇది MotoGP నుంచి నేరుగా తీసుకున్నారు. ఈ సైడ్పాడ్లు అధిక లీన్ యాంగిల్స్లో గ్రౌండ్-ఎఫెక్ట్-స్టైల్ ఏరోడైనమిక్ లోడ్ను ఉత్పత్తి చేస్తాయి. టైర్ గ్రిప్, కార్నరింగ్ వేగాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి.
ఈ మోటార్ సైకిల్ పెద్ద బైప్లేన్ రెక్కలను కలిగి ఉంది. ఇవి మునుపటి మోడల్ కంటే 270kph వద్ద 25 శాతం ఎక్కువ డౌన్ఫోర్స్ను అందిస్తాయని డుకాటి పేర్కొంది. ఈ ఏరోడైనమిక్ అప్గ్రేడ్లు అధిక వేగంతో స్థిరత్వం, బ్రేకింగ్ పనితీరు, ఫ్రంట్-ఎండ్ కచ్చితత్వాన్ని గణనీయంగా మెరుగుపరుస్తాయి.
ధర, లభ్యత: కంపెనీ ఈ "డుకాటి పానిగాలే V4 R" ధరను రూ. 84.99 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్, ఇండియా)గా నిర్ణయించింది. ఇది ప్రత్యేకంగా డుకాటి రెడ్ రంగులో లభిస్తుంది.