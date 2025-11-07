ETV Bharat / technology

మార్కెట్​లోకి డుకాటి నయా మోటర్​సైకిల్- ఇది చాలా కాస్ట్లీ గురూ!

భారత మార్కెట్​లో "మల్టీస్ట్రాడా V4 పైక్స్ పీక్‌" లాంఛ్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!

Ducati Multistrada V4 Pikes Peak Launched
Ducati Multistrada V4 Pikes Peak Launched (Photo Credit- Ducati India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 7, 2025 at 12:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad: ప్రీమియం మోటార్‌సైకిల్ తయారీ సంస్థ డుకాటి భారత మార్కెట్లో కొత్త "మల్టీస్ట్రాడా V4 పైక్స్ పీక్‌"ను విడుదల చేసింది. పైక్స్ పీక్ అనేది మల్టీ V4 మరింత పనితీరు-ఆధారిత వేరియంట్. ఇది ఇప్పటికే స్పోర్ట్-టూరింగ్ సామర్థ్యం ఉన్న వాహనానికి మెరుగైన స్పెసిఫికేషన్లు, స్పోర్టి ఎర్గోనామిక్స్‌ను జోడిస్తుంది. మరెందుకు ఆలస్యం దీని ధర, ఫీచర్లపై మరిన్ని వివరాలను తెలుసుకుందాం రండి.

డుకాటి మల్టీస్ట్రాడా V4 పైక్స్ పీక్ ఇంజిన్: ఈ కొత్త "మల్టీస్ట్రాడా V4 పైక్స్ పీక్" ఇతర మల్టీస్ట్రాడా మోటార్‌సైకిళ్ల మాదిరిగానే 1,158cc V4 గ్రాంటురిస్మో ఇంజిన్‌ను ఉపయోగిస్తుంది. ఇది 10,750 rpm వద్ద 168 bhp, 9,000 rpm వద్ద 123.8 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ E20 కంప్లైంట్ అని డుకాటి ఇండియా పేర్కొంది. ఇది అడ్వాన్స్‌డ్ సిలిండర్ డీయాక్టివేషన్ సిస్టమ్‌ను కూడా కలిగి ఉంది. ఇది తక్కువ వేగంలో వెనుక బ్రేక్‌ను డీయాక్టివేట్ చేస్తుంది. దీన్ని అప్డేటెడ్ స్టాండర్డ్ మల్టీస్ట్రాడా V4తో పరిచయం చేశారు.

Ducati Multistrada V4 Pikes Peak
Ducati Multistrada V4 Pikes Peak (Photo Credit- Ducati India)

అదనంగా "మల్టీస్ట్రాడా V4 పైక్స్ పీక్‌"లో రేస్ మోడ్ కూడా ఉంది. ఇది థొరెటల్ రెస్పాన్స్​ను పెంచుతుంది. ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, వీలీ కంట్రోల్ సిస్టమ్‌ల వంటి రైడర్ ఎయిడ్‌ల జోక్యాన్ని తగ్గిస్తుంది. దీనికి టైటానియం అక్రాపోవిక్ ఎగ్జాస్ట్ ప్రామాణికంగా వస్తుంది. ఇకపోతే ఈ "పైక్స్ పీక్"లోని అత్యంత కీలక ఫీచర్ దాని హై-ఎండ్ హార్డ్‌వేర్.

ఈ మోటార్​సైకిల్ ఓహ్లిన్స్ స్మార్ట్ EC 2.0 ఎలక్ట్రానిక్ సస్పెన్షన్‌ను కలిగి ఉంది. దీనిని "పానిగేల్ V4 S", "స్ట్రీట్‌ఫైటర్ V4 S"లలో కూడా ఉపయోగించారు. ఇది ఆటోమేటిక్​గా రైడర్ రైడింగ్ స్టైల్​కి సర్దుబాటు అవుతుంది. దీంతోపాటు ప్రతి సస్పెన్షన్ మోడ్‌కు వేర్వేరు డంపింగ్ సెట్టింగ్‌లను అందిస్తుంది.

Ducati Multistrada V4 Pikes Peak
Ducati Multistrada V4 Pikes Peak (Photo Credit- Ducati India)

ఈ కొత్త మోటార్​సైకిల్ 19-అంగుళాల ఫ్రంట్ వీల్‌ను కలిగి ఉన్న స్టాండర్డ్ "మల్టీస్ట్రాడా V4" మాదిరిగా కాకుండా 17-అంగుళాల ఫ్రంట్ వీల్స్‌ను ఉపయోగిస్తుంది. ఇది హ్యాండ్లింగ్‌ను మెరుగుపరుస్తుంది. ఈ బైక్ ముందు భాగంలో 120/70-ZR17, వెనుక భాగంలో 190/55-ZR17 కొలతలు కలిగిన పిరెల్లి డయాబ్లో రోస్సో IV టైర్లతో షాడ్ చేసిన తేలికపాటి ఫోర్జ్డ్ వీల్స్​తో వస్తుంది.

Ducati Multistrada V4 Pikes Peak
Ducati Multistrada V4 Pikes Peak (Photo Credit- Ducati India)

అదనంగా ఈ "డుకాటి మల్టీస్ట్రాడా V4 పైక్స్ పీక్".. "V4", "V4 S"ల మాదిరిగా కాకుండా సింగిల్-సైడెడ్ స్వింగార్మ్‌ను కలిగి ఉంది. ఇది దీనికి స్పోర్టి, విలక్షణమైన రూపాన్ని ఇస్తుంది. బ్రేకింగ్ హార్డ్‌వేర్‌లో 330mm ఫ్రంట్ డిస్క్, బ్రెంబో స్టైల్మా కాలిపర్‌లతో 280mm వెనుక డిస్క్ ఉన్నాయి.

స్పోర్టియర్ రైడింగ్ అనుభవం కోసం డుకాటి ఛాసిస్ జ్యామితి (Chassis Geometry)లో గణనీయమైన మార్పులు చేసింది. దీని స్టీరింగ్ హెడ్ యాంగిల్ "స్టాండర్డ్ V4"లో 24.5 డిగ్రీలతో పోలిస్తే 25.75 డిగ్రీలతో అధికంగా ఉంది. దీనిలో ఫుట్‌పెగ్‌లు ఎత్తుగా, మరింత వెనుకకు ఉంచడంతో రైడింగ్ పొజిషన్ మరింత అగ్రెసివ్​గా ఉంటుంది. దీని హ్యాండిల్‌బార్లను ఇరుకుగా, కాస్త కిందికి ఉంచారు.

Ducati Multistrada V4 Pikes Peak
Ducati Multistrada V4 Pikes Peak (Photo Credit- Ducati India)

కంపెనీ "మల్టీస్ట్రాడా V4 S" సమగ్ర ఎలక్ట్రానిక్స్ సూట్‌ను దీనిలో అలాగే ఉంచింది. ఇందులో డుకాటి వెహికల్ అబ్జర్వర్ (DVO) సిస్టమ్​ కూడా ఉంది. ఈ వ్యవస్థ ABS, వీలీ కంట్రోల్, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ యాక్యురసీని మెరుగుపరచడానికి 70 సెన్సార్ల నుంచి ఇన్‌పుట్‌లను అనుకరిస్తుంది. ఇది ఫార్వర్డ్ కొలిషన్ వార్నింగ్ (FCW), అడాప్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్ (ACC), బ్లైండ్ స్పాట్ డిటెక్షన్ (BSD)తో కూడిన రాడార్ సిస్టమ్‌ను కూడా కలిగి ఉంది.

Ducati Multistrada V4 Pikes Peak
Ducati Multistrada V4 Pikes Peak (Photo Credit- Ducati India)

డుకాటీ మల్టీస్ట్రాడా V4 పైక్స్ పీక్ ధర: కంపెనీ ఈ మోటార్‌సైకిల్‌ను రూ. 36.17 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ధరకు విడుదల చేసింది. ఈ ధరతో ఈ బైక్ "మల్టీ V4 S" కంటే దాదాపు రూ. 5.5 లక్షలు ఖరీదైనది. కానీ ఇది స్పోర్టియర్, మరింత పనితీరు-కేంద్రీకృత ప్యాకేజీని అందిస్తుంది. ఈ ధర దీనిని రూ. 39 లక్షలకు రిటైల్ చేసే "డుకాటీ పానిగేల్ V4 S"కి దగ్గరగా కూడా ఉంచుతుంది.

TAGGED:

MULTISTRADA V4 PIKES PEAK PRICE
MULTISTRADA V4 PIKES PEAK FEASTURES
DUCATI MULTISTRADA V4 NEW EDITION
MULTISTRADA V4 PIKES PEAK ENGINE
DUCATI MULTISTRADA V4 PIKES PEAK

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వెరైటీ వెడ్డింగ్ కార్డ్- మహాకాళ్ విభూతి, ఢమరుకం, త్రిశూలంతో ఆహ్వాన పత్రిక

సరికొత్తగా " ఉల్లిపాయ పెరుగు పచ్చడి" - పల్లీ కారంతో చేసుకుంటే నెవ్వర్​ బిఫోర్​ టేస్ట్​!

పొగ మంచు వచ్చేస్తోంది - వాహనదారులూ ప్రయాణాల సమయంలో జర జాగ్రత్త!

హైవేలపై క్యూ ఆర్​ కోడ్​ బోర్డులు - స్కాన్​ చేస్తే చాలు మీకు కావాల్సిన సమాచారం మీ చేతిలో

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.