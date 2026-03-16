డుకాటి డెస్మో450 MX లాంఛ్- ఇది చాలా కాస్ట్లీ గురూ!

డుకాటి ఇండియా తన మొదటి మోటోక్రాస్ "డుకాటి డెస్మో450 MX" మోటార్​సైకిల్​ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. దీని ధర రూ. 17,23,600 (ఎక్స్-షోరూమ్).

Ducati Desmo450 MX Launched in India
Ducati Desmo450 MX Launched in India (Photo Credit- Ducati)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 16, 2026 at 5:00 PM IST

Hyderabad: ప్రీమియం బైక్ తయారీ సంస్థ డుకాటీ ఇండియా తన మొట్టమొదటి మోటోక్రాస్ బైక్ అయిన "డుకాటి డెస్మో450 MX"ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. కంపెనీ ఈ మోటార్‌సైకిల్‌ ధరను రూ. 17,23,600 (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించింది. డుకాటి అందించిన సమాచారం ప్రకారం, ఈ "డెస్మో450 MX" మోటార్​సైకిల్​ను దేశంలోని ప్రొఫెషనల్ రైడర్లు, ఔత్సాహికులకు అసాధారణమైన పనితీరును అందించేందుకు రూపొందించారు. భారత మార్కెట్లో ప్రస్తుతం అమ్మకానికి ఉన్న అనేక మోటోక్రాస్ బైక్‌ల మాదిరిగానే, ఇది స్ట్రీట్-లీగల్ కాదు, క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్లలో మాత్రమే ప్రత్యేకంగా ఉపయోగించడానికి ఉద్దేశించినది.

డుకాటీ డెస్మో450 MX ఇంజిన్: పేరుకు తగ్గట్టుగానే డుకాటి డెస్మో450 MX ఒక 449.6cc సింగిల్-సిలిండర్ ఇంజిన్‌తో పనిచేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 'Desmodromic valve distribution' అనే ప్రత్యేకమైన సాంకేతికతను కలిగి ఉంది. ఇది మోటోక్రాస్ రంగంలోనే ఒక విశిష్టమైన ప్రత్యేకత. ఈ డెస్మోడ్రోమిక్ వాల్వ్ సిస్టమ్ అసాధారణమైన పవర్ అవుట్‌పుట్‌ను అందిస్తుందని, దిగువ నుంచి మధ్యస్థ స్థాయి ఇంజిన్ వేగాల వద్ద (revs) అద్భుతమైన పనితీరుతో పాటు, అత్యంత శక్తివంతమైన టార్క్‌ను అందిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది.

Ducati Desmo450 MX
Ducati Desmo450 MX (Photo Credit- Ducati)

ఈ 450cc, సింగిల్-సిలిండర్ ఇంజిన్ 9,400 rpm వద్ద 64 bhp శక్తిని, 7,500 rpm వద్ద 53.5 Nm పీక్ టార్క్‌ను అందిస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ టైటానియం ఇన్‌టేక్ వాల్వ్‌లు, స్టీల్ ఎగ్జాస్ట్ వాల్వ్‌లతో వస్తుంది. అలాగే ఇది 11,900 rpm వరకు అధిక రెవ్ పరిమితిని అందిస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 5-స్పీడ్ గేర్‌బాక్స్‌తో వస్తుంది. క్విక్‌షిఫ్టర్‌ను కూడా కలిగి ఉంది. ఇది తేలికైన అల్యూమినియం ఫ్రేమ్​తో వస్తుంది.

Ducati Desmo450 MX
Ducati Desmo450 MX (Photo Credit- Ducati)

మోటార్‌సైకిల్ 21-అంగుళాల ఫ్రంట్ వీల్, 19-అంగుళాల రియర్ వీల్​తో వస్తుంది. ఇవి Pirelli Scorpion MX32 'mid-soft' టైర్లతో వస్తాయి. సస్పెన్షన్ విషయానికి వస్తే, ఇందులో షోవా 49 mm 'upside-down' ఫోర్కులు, వెనుక వైపున ఒక 'monoshock' ఉన్నాయి. ఈ రెండూ పూర్తిగా సర్దుబాటు (fully adjustable) చేసుకునేందుకు వీలుగా ఉంటాయి. కాగా బ్రేకింగ్ కోసం దీని ముందు భాగంలో 260 mm డిస్క్, వెనుక భాగంలో 240 mm డిస్క్ ఉన్నాయి.

Ducati Desmo450 MX
Ducati Desmo450 MX (Photo Credit- Ducati)

డుకాటి డెస్మో450 MX ధర, సేల్ వివరాలు: ఈ మోటార్‌సైకిల్‌ను కంపెనీ రూ. 17.24 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ధరతో విడుదల చేసింది. దీంతో ఇది అత్యంత ఖరీదైన బైక్‌గా నిలిచింది. భారతదేశవ్యాప్తంగా కేవలం నాలుగు ఎంపిక చేసిన డుకాటి డీలర్‌షిప్‌లలో మాత్రమే ఈ మోటార్‌సైకిల్​ లభిస్తుంది. అవి: డుకాటి దిల్లీ, డుకాటి VFM బెంగళూరు, డుకాటి చెన్నై, డుకాటి పుణే. మార్కెట్లో ఈ బైక్ బుకింగ్‌లు ఇప్పుడు ప్రారంభమయ్యాయి. దీని డెలివరీలు మార్చి 2026 చివరి నాటికి మొదలవుతాయని భావిస్తున్నారు.

TAGGED:

DUCATI DESMO450 MX PRICE
DUCATI DESMO450 MX ENGINE
DUCATI DESMO450 MX DESIGN
DUCATI DESMO450 MX INDIA LAUNCH
DUCATI DESMO450 MX LAUNCHED

