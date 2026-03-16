డుకాటి డెస్మో450 MX లాంఛ్- ఇది చాలా కాస్ట్లీ గురూ!
డుకాటి ఇండియా తన మొదటి మోటోక్రాస్ "డుకాటి డెస్మో450 MX" మోటార్సైకిల్ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. దీని ధర రూ. 17,23,600 (ఎక్స్-షోరూమ్).
Published : March 16, 2026 at 5:00 PM IST
Hyderabad: ప్రీమియం బైక్ తయారీ సంస్థ డుకాటీ ఇండియా తన మొట్టమొదటి మోటోక్రాస్ బైక్ అయిన "డుకాటి డెస్మో450 MX"ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. కంపెనీ ఈ మోటార్సైకిల్ ధరను రూ. 17,23,600 (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించింది. డుకాటి అందించిన సమాచారం ప్రకారం, ఈ "డెస్మో450 MX" మోటార్సైకిల్ను దేశంలోని ప్రొఫెషనల్ రైడర్లు, ఔత్సాహికులకు అసాధారణమైన పనితీరును అందించేందుకు రూపొందించారు. భారత మార్కెట్లో ప్రస్తుతం అమ్మకానికి ఉన్న అనేక మోటోక్రాస్ బైక్ల మాదిరిగానే, ఇది స్ట్రీట్-లీగల్ కాదు, క్లోజ్డ్ సర్క్యూట్లలో మాత్రమే ప్రత్యేకంగా ఉపయోగించడానికి ఉద్దేశించినది.
డుకాటీ డెస్మో450 MX ఇంజిన్: పేరుకు తగ్గట్టుగానే డుకాటి డెస్మో450 MX ఒక 449.6cc సింగిల్-సిలిండర్ ఇంజిన్తో పనిచేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 'Desmodromic valve distribution' అనే ప్రత్యేకమైన సాంకేతికతను కలిగి ఉంది. ఇది మోటోక్రాస్ రంగంలోనే ఒక విశిష్టమైన ప్రత్యేకత. ఈ డెస్మోడ్రోమిక్ వాల్వ్ సిస్టమ్ అసాధారణమైన పవర్ అవుట్పుట్ను అందిస్తుందని, దిగువ నుంచి మధ్యస్థ స్థాయి ఇంజిన్ వేగాల వద్ద (revs) అద్భుతమైన పనితీరుతో పాటు, అత్యంత శక్తివంతమైన టార్క్ను అందిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది.
ఈ 450cc, సింగిల్-సిలిండర్ ఇంజిన్ 9,400 rpm వద్ద 64 bhp శక్తిని, 7,500 rpm వద్ద 53.5 Nm పీక్ టార్క్ను అందిస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ టైటానియం ఇన్టేక్ వాల్వ్లు, స్టీల్ ఎగ్జాస్ట్ వాల్వ్లతో వస్తుంది. అలాగే ఇది 11,900 rpm వరకు అధిక రెవ్ పరిమితిని అందిస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 5-స్పీడ్ గేర్బాక్స్తో వస్తుంది. క్విక్షిఫ్టర్ను కూడా కలిగి ఉంది. ఇది తేలికైన అల్యూమినియం ఫ్రేమ్తో వస్తుంది.
ఈ మోటార్సైకిల్ 21-అంగుళాల ఫ్రంట్ వీల్, 19-అంగుళాల రియర్ వీల్తో వస్తుంది. ఇవి Pirelli Scorpion MX32 'mid-soft' టైర్లతో వస్తాయి. సస్పెన్షన్ విషయానికి వస్తే, ఇందులో షోవా 49 mm 'upside-down' ఫోర్కులు, వెనుక వైపున ఒక 'monoshock' ఉన్నాయి. ఈ రెండూ పూర్తిగా సర్దుబాటు (fully adjustable) చేసుకునేందుకు వీలుగా ఉంటాయి. కాగా బ్రేకింగ్ కోసం దీని ముందు భాగంలో 260 mm డిస్క్, వెనుక భాగంలో 240 mm డిస్క్ ఉన్నాయి.
డుకాటి డెస్మో450 MX ధర, సేల్ వివరాలు: ఈ మోటార్సైకిల్ను కంపెనీ రూ. 17.24 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ధరతో విడుదల చేసింది. దీంతో ఇది అత్యంత ఖరీదైన బైక్గా నిలిచింది. భారతదేశవ్యాప్తంగా కేవలం నాలుగు ఎంపిక చేసిన డుకాటి డీలర్షిప్లలో మాత్రమే ఈ మోటార్సైకిల్ లభిస్తుంది. అవి: డుకాటి దిల్లీ, డుకాటి VFM బెంగళూరు, డుకాటి చెన్నై, డుకాటి పుణే. మార్కెట్లో ఈ బైక్ బుకింగ్లు ఇప్పుడు ప్రారంభమయ్యాయి. దీని డెలివరీలు మార్చి 2026 చివరి నాటికి మొదలవుతాయని భావిస్తున్నారు.